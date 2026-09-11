Resentimiento Parfum

Nos llaman la atención las situaciones que no son normales. Por ejemplo, a nadie le llama la atención que salga el sol por las mañanas, ¿no? Imaginaos que cada vez que saliera el sol por las mañanas dijéramos "¡ooooh! ¡Ha vuelto a salir el sol!"... Pues no, ya estamos acostumbrados a que el sol salga y luego se ponga el sol. Sabemos que, si Dios quiere, mañana saldrá el sol porque resulta que hace muchos años Nicolás Copérnico descubrió que la Tierra giraba sobre sí misma y daba una vuelta completa precisamente cada 24 horas. Cuando la parte del planeta en la que vivimos queda orientada hacia el sol, tenemos luz y a eso le llamamos día, y cuando la parte del planeta en la que vivimos se va alejando del sol, se hace de noche. Es algo científico. Y, por cierto, ojalá que nunca deje de salir el sol porque eso, además de ser extraño, supondría nuestra extinción. Por eso, porque el sol lleva saliendo desde que el mundo es mundo, ya no nos pilla por sorpresa y no llama la atención de nadie.

Por el contrario, y cuando algo es poco habitual, cuando algo es raro, instintivamente nos preguntamos a qué es debido. Claro que el comportamiento humano es distinto al hecho científico de la salida del sol. La Tierra, me refiero al planeta, no tiene sentimientos, no tiene ira, no tiene frustración, no se enfada, no estalla de alegría. La Tierra, por ejemplo, no roba. Pero, ¿por qué alguien que lo tiene todo quiere más y pilla por ejemplo una comisión de 550.000 euros? Ay, amigo, el factor humano. Muchas veces resulta incomprensible pero sí llama la atención que alguien que tiene salud y cierto reconocimiento público meta la mano en la caja, ¿verdad?

Por eso me llama tanto la atención el comportamiento de un sector de la afición madridista el otro día en el estreno del Real Madrid en la Champions. No es normal que el equipo que ha ganado más Copas de Europa a lo largo de la historia empiece a ser pitado por sus propios aficionados a los diez minutos de un partido dificilísimo, complicadísimo, y ante el campeón de Italia. No es normal el acoso al que un sector de la afición del Real Madrid somete a uno de sus jugadores, a Vinicius Junior. Trasladado al ejemplo del sol que ponía antes es como si mañana, de repente, no se hiciera de día: no sería normal. Y nos preguntaríamos: ¿Por qué? Y eso es lo que me pregunto, ¿por qué? ¿Qué puede llevar a un madridista a insultar a sus jugadores? ¿El dominio del rival? ¿Que el adversario sea mejor? El Inter fue mejor que el Madrid el otro día pero, con algunas bajas significativas sobre todo en el centro del campo, el Madrid sacó el partido adelante. Se supone que los socios del Real Madrid son madridistas, ¿no? ¿O hay socios del Madrid que son del Barça? No sé vosotros pero cuando un amigo mío está en dificultades yo no le insulto, yo trato de animarle, intento ayudarle, quiero rescatarle y no hundirle aún más. ¿Por qué podría dejar de salir el sol? ¿Y cómo es posible que un madridista pite a su equipo a los diez minutos del estreno en la Champions?

No creo que esa actitud se explique por los dos años en blanco del Real Madrid. Si la explicación de aquellos que pitaron es esa o que no han fichado a Rodri, lo siento, cracks, pero vosotros no sois madridistas, a vosotros lo que os gusta es ganar siempre. Ser madridista no es ir a Cibeles a celebrar La Decimoquinta, ser madridista es apoyar al equipo cuando más lo necesita. Y aquí es donde quería llegar: ¿Qué puede explicar ese comportamiento irracional? Algunos madridistas diréis eso de "es que somos muy exigentes y por eso el Real Madrid ha ganado tantos títulos a lo largo de su historia". Ya. Yo también le dejaba el diente debajo de la almohada al Ratoncito Pérez y luego crecí. Creced. Si el Real Madrid tiene tantos títulos no es porque vosotros llamáseis Mari Pili a Martín Vázquez sino porque el equipo ha tenido siempre a los mejores futbolistas del mundo. Lo del nivel de exigencia es un recurso mental para imaginar que, desde fuera, también se contribuye a la victoria, pero siento informaros de que no es así.

Puestos a explicar un comportamiento tan extraño como el del otro día, y por cierto ya advertido al final de la temporada pasada, a mí me da por pensar que fue algo orquestado. Yo creo que en el club hay gente que no asume la victoria electoral de Florentino Pérez y que a esa gente le interesa la tensión, como le dijo Zapatero a Iñaki Gabilondo. En realidad a esa gente que se dice madridista lo que le interesa es que al Real Madrid le vaya mal porque piensa que así tendrá acceso a las llaves del club. En cuanto a lo de Vinicius, yo creo que ahí hay gente que le sigue responsabilizando de la destitución del peor entrenador que ha tenido el Real Madrid en el último cuarto de siglo, Xabi Alonso. Haga lo que haga no le piensan perdonar y, aún así, se lo van a tener que comer con patatas seis años más.

El asunto tiene difícil solución. Bueno, sí, tiene una: que el Real Madrid gane desde ahora y hasta el final de la temporada todos los partidos jugando como la selección de Brasil de los 70 y que, cuando encare, Vinicius se vaya de un defensa, de dos, de tres, de cuatro, se dé un autopase y marque de chilena. Pero como eso no va a suceder… Si eso es lo que pretenden esos madridistas, es lo que van a tener. Ahora, eso sí, os hago desde aquí una petición: afinad mejor la orquesta porque se os huele a cientos de kilómetros. Huele a Resentimiento Parfum. Huele a Úlcera Eau de Toilette. Los seguidores del club que pagó durante 17 años un total de 8'4 millones el vicepresidente arbitral en activo la tienen que estar gozando con vosotros. Repetid conmigo: "Tot el camp es un clam".