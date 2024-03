Romper los huevos por Vinicius

Yo lo que veo es con todo este asunto de Vinicius hemos entrado en una especie de bucle melancólico del que no vamos a ser capaces de salir por nosotros mismos. Quiero decir que el racista va a seguir insultando al jugador impunemente, como sucedió en El Sadar o, antes, en las inmediaciones del Metropolitano; el jugador va a seguir enfrentándose a sus acosadores; el Real Madrid va a seguir defendiendo a su futbolista; y nosotros, los periodistas, los menos importantes en esta ecuación, vamos a seguir opinando, siendo nuestra opinión (ya sea a favor o en contra de unos u otros) absolutamente irrelevante. Pero algo habrá que hacer, ¿no? ¿O no hay que hacer algo? ¿O se debe consentir que a un futbolista se le llame chimpancé? Bien que corrió el Gobierno cuando Diakhaby se inventó un insulto racista de Cala. ¿Ahora que los tenéis delante de vuestras narices no hacéis nada? ¿Ya no hay ministerio de Igual Da?

Y el periodismo, qué queréis que os diga, no aporta absolutamente nada, y es una pena. Porque ante el mismo acontecimiento, o sea la persecución racista a un jugador, el periodismo reacciona del mismo modo: "A Guti y a Ronaldo también les insultaban", "hay jugadores negros a los que no insultan". "A Guti también le insultaban"... ¿Y? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Me quieres decir que como a Guti le insultaban en los años 90 y a Michel en los 80 es inevitable que insulten a Vinicius en 2024? En los últimos días he llegado a escuchar incluso a un ex jugador profesional, a Tote, decir que a Vinicius le gusta todo esto. Claro, Tote, claro, porque debe ser muy agradable que en un campo y en otro y en otro deseen tu muerte, te llamen mono o chimpancé, imiten los sonidos de un gorila o te griten negro hijo de puta.

¿Qué ha hecho el Real Madrid? Pues el Real Madrid, que quiere hacer una tortilla de patatas, ha roto los huevos para hacerla. Porque no sé si sabéis que para hacer una tortilla hay que romper huevos. Lo digo más que nada porque hay mucha gente que cuando le dices que haga una tortilla y le das los huevos para hacerla, te pregunta: "¿Y qué hago ahora con los huevos?" "Pues los tienes que romper" "Ah, no, no, yo no rompo huevos". Pues sin huevos, amiguete, no hay tortilla. Denunciando ante el Comité de Disciplina a Martínez Munuera por considerar que omitió de forma voluntaria y deliberada en el acta posterior al encuentro los insultos contra Vinicius, el Real Madrid da un paso hacia adelante y, como quiere hacer una tortilla, rompe los huevos. "Pero el delegado federativo sí los recogió", dicen. ¿Y? "Pero el director de la Liga sí los reflejó", repiten. ¿Y? ¿El Real Madrid está denunciando al delegado federativo o al director de la Liga? ¿A que no? ¿A quién denuncia el Real Madrid? El Real Madrid denuncia al árbitro. ¿Y por qué denuncia al árbitro? Pues lo explica en su comunicado: "por omitir los insultos y gritos vejatorios pese a ser advertido de manera insistente por nuestros jugadores". Y, entonces, siempre hay alguien que pregunta: ¿Y por qué no lo hicieron antes? Pues esa es una buena pregunta. ¿Sabemos que ha habido antes partidos en los que se insultó a Vinicius, los futbolistas se lo hicieron saber al colegiado y éste, pese a todo, decidió pasar? Si esa situación se produjo con anterioridad y, llegados a ese punto, el Real Madrid decidió no denunciar al árbitro, supongo que sería por lo mismo que comentaba antes, o sea porque el Real Madrid no quiso romper los huevos, no quiso pasar el Rubicón.

Munuera, que más allá de que no quisiera recoger en el acta los insultos a Vinicius volvió a hacer un arbitraje lamentable, es el síntoma. Para el Real Madrid, el Comité Técnico de Árbitros está podrido por dentro, y esa es la enfermedad. La tesis del Madrid para sustentar semejante diagnóstico médico es sencilla: el Fútbol Club Barcelona pagó durante 17 años al vicepresidente arbitral en activo y ahí siguen los mismos tomando decisiones. Y todavía tienes que leer al presidente del Unicaja de Málaga, Antonio Jesús López Nieto, que vino a decir que Negreira era un florero y que era todo un invento, criticando al Real Madrid por una jugada del partido del otro día. Te tienes que reír a la fuerza. El Real Madrid quiere que las cosas cambien dentro del estamento arbitral y no tiene pinta de que nada vaya a cambiar porque ayer se conoció que este caballero, Pedro Rocha, presentaba su dimisión de la federación extremeña con el claro objetivo de ser candidato a la presidencia de la federación española. El 26 de agosto del año pasado, José Félix Díaz hacía un perfil de Rocha. Leo: "Hablan de él como de un dirigente de buen talante, dialogante y sin excesiva cuota de protagonismo. No viene a perpetuarse en el puesto, afirmaban desde la Ciudad del Fútbol del actual presidente de la territorial extremeña". No viene a perpetuarse en el puesto. Si le dejan, superará los 30 años de Villar. Y si no, al tiempo.