Simeone gana cuando gana y, cuando pierde, gana

Repito: ¡Qué fácil es ser el entrenador del Atlético de Madrid! El problema no es que no ganes títulos, hay muchos equipos compitiendo por ellos y, al final, sólo gana uno; el problema es que un grande como el Atleti acabe instalado en un mensaje conformista, y eso es lo que pasa con Simeone, que no se cansa de repetir que el objetivo está conseguido metiendo al equipo entre los cuatro primeros. ¿El objetivo de un equipo con 400 millones de euros de presupuesto y el entrenador mejor pagado del mundo consiste de verdad en quedar clasificado entre los cuatro primeros de la Liga española? ¿En serio? El problema es que Simeone repite ese mensaje, e insistió en él Koke el otro día, porque el entrenador y el capitán del Atlético de Madrid se lo oyen constantemente a Miguel Ángel Gil y a Enrique Cerezo. De este modo, sin presión, cumpliendo sobradamente con tal de quedar por detrás de Real Madrid y Barcelona en la Liga, Simeone, que lleva once años en el banquillo colchonero, puede convertirse en el técnico más longevo de la historia del fútbol mundial porque de las 92 ediciones de la Liga, resulta que el Atleti ha quedado cincuenta veces entre los cuatro primeros, y en algunas de esas cincuenta Ligas ni siquiera estaba Simeone en el banquillo. Ya sé, ya sé… Lo que quiere decir el club, o sea Gil, es que si entras entre los cuatro primeros te aseguras la Champions, cosa que antes no sucedía. Antes sólo podías garantizar tu presencia en la Copa de Europa si previamente habías ganado la Liga, pero es que es un "win win" de manual. Gana Simeone si clasifica al Atleti entre los cuatro primeros aunque no consiga ningún título y también gana si consigue algún título, y como es realmente complicado hacerlo tan rematadamente mal con una plantilla como la del Atleti como para no clasificar al equipo entre los cuatro primeros, al final, haga lo que haga, Simeone gana.

Reconozco que el mensaje es tan potente como para hipnotizar a toda una afición. No sólo no hay nadie en el Atleti que reclame ver a su equipo más arriba o que le exija más sino todo lo contrario, en general asumen su inferioridad con respecto a Real Madrid y Barcelona y dan por hecho que su destino no es otro que acabar siempre entre los cuatro primeros. Y no sólo eso sino que la sensación que existe entre los atléticos es la de que este último curso futbolístico ha sido fantástico cuando ha sido dramáticamente mediocre. Recapitulemos: en Champions, el Atleti quedó cuarto, o sea el último, en un grupo de clasificación en el que estaban Oporto, Brujas y Leverkusen, probablemente el más fácil de todos. Al menos el Barça, que también se estrelló, logró entrar en la Europa League, en la que luego volvió a estrellarse, pero el Atleti ni siquiera eso. En Copa, el equipo del Cholo cayó en cuartos de final ante el Real Madrid mientras que en la Liga, y a falta de una jornada, va ahora mismo tercero. Y se acabó. Fuera de la Champions a las primeras de cambio, eliminado de la Copa allá por el mes de enero y, desde entonces, luchando por meterse entre los cuatro primeros, que es lo que les piden en el club. Mediocre no, lo siguiente, pero el Cholo es el gran triunfador del año, por encima incluso de Ancelotti, que el pobre sólo ha podido ganar Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Copa del Rey y ha llegado a semifinales de la Champions y es segundo de la Liga. Increíble, ¿no?

Todo esto tiene que ver y está íntimamente relacionado con el nivel de sobreprotección mediático que se le brinda al Atleti porque, efectivamente, se transmite que, mientras que el Real Madrid ha fracasado conquistando tres títulos y llegando casi hasta la final de otra Copa de Europa, el Atleti ha triunfado quedándose fuera de todo en enero y luchando por ser subcampeón. Titulares como "El Atlético ya es el mejor equipo de la segunda vuelta", "El Atleti aspira a la segunda mejor vuelta de su historia bajo el actual formato" o "El Atlético, el mejor de la segunda vuelta en las grandes Ligas" abonan mi teoría de que, efectivamente, el mensaje mediocre de Gil ha calado. Si el Real Madrid no gana la Liga es porque la ha "tirado" para concentrarse en la Champions pero si el Atleti cae eliminado de la Champions y de la Copa a las primeras de cambio no es sin embargo porque se quiera concentrar en la Liga sino porque su gran conquista no es otra que la de acabar convirtiéndose en el mejor equipo europeo de todas las segundas vueltas. Y la gente del Atleti, feliz. Y yo, que tengo un montón de amigos colchoneros, feliz por ellos, compartiendo su ilusión por este gran año. Ojalá consigan su título este domingo, lo digo en serio. Aunque sea a costa del Real Madrid. Ojalá que el equipo de los 400 millones de euros de presupuesto entrenado por el técnico más caro del mundo quede segundo por detrás del Barça. Y, luego, todos a Neptuno. Yo no porque a esa hora tengo peluquero, pero el resto sí. Un gran año, sí señor. Felicidades.