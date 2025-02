Tebaszán, el monstruo de dos cabezas

Hoy, y en referencia a la estrambótica decisión del Comité de Disciplina de rearbitrar la entrada de Antony sobre Juan Iglesias que Alberola Rojas castigó con una cartulina roja directa para el futbolista verdiblanco, mi amigo Rafa Guerrero comentaba lo siguiente en X: "Algo no cuadra, ¿verdad Comité Técnico de Árbitros y Federación Española?" Pero yo no estoy de acuerdo con Rafa porque, al contrario de lo que él cree, todo cuadra. A lo que Rafa se refiere es que un día antes de que Disciplina decidiera sobre la expulsión del fantástico futbolista del Betis, la unanimidad sobre que la jugada estaba bien arbitrada era, por una vez y sin que sirviera de precedente, total y absoluta: la expulsión era merecida. Evidentemente se generó un ruido artificial, más que nada porque el próximo rival del Betis en la Liga es el Real Madrid, y los mismos frikis de siempre empezaron a ver favores a los blancos, que no fueron precisamente los que pagaron durante 17 años al vicepresidente arbitral, pero, más allá de Narnia, incluso el CTA coincidió en que la expulsión era justa y Antony debía perderse el partido contra el Madrid.

Pero el Comité de Disciplina ha hecho lo segundo que más molesta a los árbitros después de los vídeos de Real Madrid TV, o sea que rearbitren una decisión suya en los despachos. Alberola reflejó en el acta que la entrada, por detrás y sin posibilidad alguna de jugar el balón, merecía la expulsión, decisión respaldada por el CTA, pero el Comité de Disciplina ha corregido al árbitro sentenciando, ojo a esto, que Antony "no deja de mirar en ningún momento el balón (...) sin que pueda inferirse en la acción impetuosa del jugador expulsado ningún ánimo de contactar con el jugador del Getafe, sino de llegar a contactar con el balón, aunque al final no lo consiga". ¿Qué llama tanto la atención en este rearbitraje de manual? Pues lo que llama la atención es que Disciplina sí estime ahora el recurso del Betis en una jugada tan técnica como la de la entrada por detrás de Antony sobre Juan Iglesias y, por ejemplo, se negara antes a corregir el error palmario de Munuera cuando, al expulsar a Bellingham en el partido contra Osasuna, dijo que el inglés le había dicho "fuck you" cuando en el vídeo de Movistar quedaba bastante claro que había dicho "fuck off".

Rafa Guerrero piensa que hay algo que no encaja porque el Comité de Disciplina está rearbitrando una jugada, que es algo poco habitual, y porque lo hace en una acción bastante más compleja que la de Bellingham, pero yo sostengo todo lo contrario, o sea que todo encaja, y exactamente por lo mismo que Rafa dice que no lo hace. Y al Real Madrid también le encaja porque, como diría Pedro Sánchez aunque en su caso sobre la Fiscalía General del Estado, ¿de quién depende el Comité de Disciplina? Pues eso. Y por eso encaja. Encaja que Louzán quisiera meter a Tebas en la federación y encaja que Tebas se manifieste contínuamente contra el Real Madrid desde la Liga. Y aún resuenan en mi cabeza las palabras de Ángel Haro sobre la carta del Real Madrid contra el modelo de competición. El presidente del Betis dijo esto: "Hay que ser más contundente y no consentir que estos comunicados se hagan".

Aquello que el presidente de la Territorial gallega le dijo a Pedrerol de que iba a poner el contador a cero sólo cabe calificarlo como un recochineo porque Louzán es Tebas y Tebas es Louzán y porque jamás ha habido en el fútbol español un hombre con más poder que el presidente de la Liga. Y por eso está bastante ajustado a la realidad lo que se dice desde el Real Madrid, que se siente atacado desde tierra, mar y aire. Sólo falta el fuego para que el Monstruo Tebaszán complete todos los elementos de la naturaleza. En la Casa Blanca asumen que, en estas condiciones, ganar una competición nacional será a partir de ahora algo tan complicado como robar el cinturón de Hipólita, domar al toro de Creta, capturar vivo al jabalí de Erimanto y matar a la hidra de Lerna. O sea, una tarea a la altura del mismísimo Hércules, hijo de Júpiter.