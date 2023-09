Ultras y asaltacunas

El pasado domingo, y poco antes de que empezara el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, una niña pequeña y su madre negras fueron increpadas por unos ultras al grito de "¡vikingos no!" y "¡madridistas, hijos de puta!", todo ello aderezado por el típico soniquete racista emulando los sonidos de un mono. El pecado de la cría, quien, según manifestó más tarde su tía en la Cadena Ser, tuvo pesadillas por la noche porque pensaba que volvían a por ella, consistía en llevar una camiseta del Real Madrid con el nombre de Vinicius. Es, imagino, la cadena de involución del perfecto racista, del empleado del mes del Ku Klux Klan: empiezas colgando de un puente el muñeco de trapo de un crío de veintitrés años y terminas acosando a una niña de ocho. ¿Qué será lo siguiente? ¿Amenazar a un bebé? El caso es que contra estas actitudes sí se puede luchar y a los violentos sí se los puede expulsar de los recintos deportivos, pero hay clubes que no quieren, que evitan darse por aludidos cuando no son directamente conniventes por omisión o que simplemente consideran necesario tener entre sus filas a asaltacunas de tres al cuarto.

Esta vez, eso sí, se ha producido la reacción del dueño del Atleti, el señor Gil Marín. Ha habido reacción como decía, que recoge entrecomillada David Medina en Marca, pero no ha sido sobre la enésima acción violenta de ultras atléticos sino acerca de un vídeo de Real Madrid Televisión criticando la actuación del colegiado en el partido del otro día. Según Gil, "el Real Madrid adultera la competición y crea un clima insoportable para los colegiados". De los insultos racistas a una niña que ahora no puede dormir tranquila por las noches, ni pío. La niña no puede dormir pero Gil sí puede hacerlo, y a pierna suelta además.

Este mediodía Juan Pablo Polvorinos me decía "Juanma, son los de siempre". Y tiene razón, lo son, son los de siempre. Y los demás haremos también lo de siempre, que consiste en exorcizar nuestros propios demonios a través de la radio y seguir como si nada hasta el próximo crío acosado, la siguiente mujer negra humillada o quién sabe si hasta el próximo apuñalamiento. El otro día, sin ir más lejos, borrachos violentos del Unión Berlín tomaron literalmente el centro de mi ciudad, que es Madrid, sin que la policía moviera un dedo. Y la policía no moverá un dedo por la sencilla razón de que tiene la orden de no hacerlo… para evitar males mayores. Imagino que el hecho de que familias enteras no puedan salir de sus casas por miedo a que les pasa algo es un mal menor y colateral.

Si no lo era ya, el fútbol se ha convertido en la gran cloaca de la sociedad siendo las redes sociales sus grandes expendedores de basura. Hay, por supuesto, excepciones a la regla, sigue habiendo gente sensata, pero llegará un día en el que no sea seguro ir a un campo de fútbol. Vamos, en realidad ese día ya ha llegado. Conocidos los insultos y oído el relato de la tía de la niña aterrada, el Real Madrid ha querido localizar a la familia de la cría para invitarla a ver el partido contra Las Palmas y conocer a los jugadores. Iba a decir que las reacciones que se han producido vía Twitter a ese detalle del Real Madrid son aún más impresentables que los insultos a la niña, pero no, no lo son. Unos y otros, los insultos a la cría en la calle y los comentarios claramente xenófobos y repugnantes a través de las redes sociales, son el síntoma de la degradación social, que hoy se refugia en el fútbol y mañana, si le damos ocasión, lo hará en el billar americano. ¿Se puede acabar con esto? Sí se puede, Miguel Ángel Gil, hazme caso, sí se puede. Está claro que sin querer hacerlo es bastante más difícil pero sí se puede. Imita a Florentino Pérez. Al palco deberías haber invitado tú a la niña acosada y no él. O él también debería hacerlo, como así ha sido, pero no sólo él, tú también. Ahora bien, que la reacción del Atleti sea el silencio administrativo y que tú llames forofos a los trabajadores de Real Madrid Televisión… En fin. Las cosas no son porque sí.