¡Vámonos al karaoke!

Del estado de putrefacción del fútbol español habla bien a las claras una presencia y una ausencia. La presencia es la de Medina Cantalejo anoche tanto en la Cadena Ser como en la Cope, que son los dos grandes transatlánticos de la radio española, las emisoras con más oyentes según el Estudio General de Medios. Y a la ausencia a la que me refiero es a la de preguntas efectuadas al actual presidente de los árbitros sobre el caso Negreira. Ni una sola, oiga, ni una. Ni una pregunta sobre el pago de 7,6 millones de euros por parte del Barça al vicepresidente arbitral durante, que se sepa, al menos 17 años, pero varias sin embargo a propósito de los vídeos de Real Madrid Televisión. Está claro que si a alguien no le preguntas sobre algo es complicado que te pueda responder, y también hay entrevistas pactadas: "Oye, si quieres que vaya no me preguntes por esto".

Pero es que me llama mucho la atención que aún haya quien otorgue alguna credibilidad a un colectivo cuyo prestigio está por los suelos. Si un extraterrestre hubiera llegado el martes por la noche a Madrid y hubiera sintonizado primero la Ser y luego la Cope habría sacado la conclusión de que los árbitros son muy buenos y el Real Madrid, que utiliza su tele para arremeter contra ellos, es muy malo, cuando resulta que el más fiero competidor deportivo del equipo blanco se tiró más de tres lustros pagando al número dos arbitral y aquí, salvo el propio Negreira, que ya no está, no se ha movido ni una hoja. Es más, en el colmo del cinismo, Cantalejo llegó a decir que hubo un momento en que se pensaron si denunciar o no al Real Madrid por emitir esos vídeos. Pues nada, Cantalejo, ¡a los Juzgados!

Ha querido la casualidad, o a lo mejor no tanto, que hoy, después de la pasarela Cantalejo, haya trascendido una parte de las comparecencias de una veintena de colegiados que tuvieron que prestar declaración ante la Guardia Civil en el transcurso de la investigación que se está llevando a cabo sobre el mayor escándalo de la historia del deporte español, que no es el último vídeo de Real Madrid Televisión sobre Alberola sino el caso Negreira. Las declaraciones, ordenadas por el juez Aguirre para conocer de primera mano si Negreira era un bulto sospechoso, uno que pasaba por allí, uno al que había colocado el Ayuntamiento, o tenía verdaderamente alguna influencia sobre quienes luego tenían que impartir justicia sobre el terreno de juego, han sido ya entregadas al titular del Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona, el señor Aguirre, y lo que se ha conocido este miércoles es verdaderamente vergonzoso. Por un lado, El Mundo desvela que no era extraño que el Fútbol Club Barcelona prestara diferentes servicios a los colegiados, como por ejemplo enviarles un chófer para que no tuvieran que ir al campo en taxi o, incluso, invitarles a comer; por el otro, y después de que se tomase declaración a los últimos responsables del Departamento de Compliance del club, estos han coincidido a la hora de reconocer que nunca se abrió una investigación acerca de los pagos al vicepresidente arbitral. Por otro lado, y según publica El Confidencial, los árbitros que pitaban al Barça se iban de karaoke con Negreira y, según testimonio de Mateu Lahoz, Jaime Latre y Pino Zamorano, iban a cenar a un restaurante del clan, en concreto a uno que era propiedad de la pareja sentimental de Negreira, y posteriormente Enríquez Romero, o sea Negreirita, los acompañaba hasta los vestuarios porque no se podían negar porque, y esto lo entrecomillo, "era el hijo del jefe".

Me he preocupado por saber el ranking de las canciones más solicitadas en los karaokes de España y son, por este orden, Mi gran noche, Vivir así es morir de amor, Como una ola, 19 días y 500 noches, No puedo vivir sin ti, Sarandonga y My way. Y, claro, no puedo dejar de imaginarme a los árbitros del partido del Barça cantando "¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche", y la verdad es que se me caen los palos del sombrajo. ¿Qué cantaba Hernández Hernández? ¿Sarandonga? "Sarandonga nos vamos a comer, Sarandonga un arroz con bacalao" ¿Y De Burgos Bengoetxea, qué cantaba De Burgos? ¿"Grabe tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero"? ¿Nos podemos tomar esto en serio mientras alguien no ponga pie en pared y se depuren responsabilidades de una vez por todas? ¿De verdad a nadie se le revolvió ayer el estómago cuando Medina Cantalejo dijo que en el Comité Técnico de Árbitros se habían pensado si denunciar o no al Real Madrid por los vídeos? ¿Dónde estaban los responsables del Departamento de Compliance del Barça mientras tanto? ¿Cantando en el karaoke de enfrente eso de "una piedra en mi camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar?