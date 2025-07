Vini y Mbappé, ¿agua y aceite?

Hoy leía en As: "La pillada a Vinicius en el banquillo con 3-0 que ha generado polémica". Al parecer, y según el diario deportivo, hay madridistas que han interpretado la "pillada" como una risa. Pero, ¿cómo se interpreta una risa? O te ríes o no te ríes, ¿no? Quiero decir: una frase puede resultar enigmática, una foto puede ser objeto de interpretación: ¿qué habrá querido decir con este poema o con aquella canción? Pero, ¿la risa? La risa no es interpretable. Como el llanto. Vemos a alguien llorar y no nos preguntamos si está riendo. No hay interpretación posible: está llorando. Pues con la risa igual, si hay que interpretar un gesto para saber si alguien se está riendo es que no se está riendo.

Yo he visto esa fotografía, porque ni siquiera es un vídeo, y no veo por ningún lado que Vinicius se esté riendo. Lo que sí veo, sin embargo, y desde hace tiempo además, es un especial interés, en el que algunos se solapan, por hacerle daño a este jugador en concreto. Y, como a veces ganan los malos, es muy posible que finalmente lo consigan. Oigo, eso sí, a madridistas hablar muy mal de Vinicius, fatal. Como si fuera un jugador del Barça. Veo a madridistas que hablan peor de Vinicius que de Gavi, por ejemplo, ¿y sabéis qué me viene a la cabeza? Me viene la imagen de aquel aficionado madridista, el señor del bigote, puesto en pie aplaudiendo el repaso que Ronaldinho le estaba pegando al Madrid. Eso me viene a la cabeza.

Por lo visto ayer, Vinicius y Mbappé no funcionan juntos tampoco con Xabi Alonso. Vinicius funcionó con Benzema y con Rodrygo y acabó entendiéndose con Bellingham, pero con Mbappé no. Con Benzema, con Rodrygo y con Bellingham ganó títulos, pero con Mbappé no. La temporada pasada, la de la llegada de Kylian, esa sociedad tampoco funcionó. Y, como decía, la primera experiencia con Alonso no ha podido resultar más decepcionante. La ventaja con Xabi es que acaba de empezar y el futuro es impredecible. Lo que nos indica el pasado reciente, o sea lo que nos dice la historia, es que Vini sí funcionó con Benzema, Rodrygo o Bellingham pero no con Mbappé. Y la conclusión de mucha gente es que quien sobra es Vinicius. Sobra Vinicius que, además, por si fuera poco, hay mucha gente que interpreta que ayer se estaba riendo en el banquillo. Lo de la risa, insisto, no lo veo por ningún lado pero la foto de Mbappé con la camiseta del PSG a pocas horas de jugar contra su ex equipo no es interpretable, está ahí para quien tenga ojos en la cara y la quiera ver.

El que hoy no funcionen juntos Vinicius y Mbappé no es definitivo porque el Real Madrid tiene un nuevo entrenador y el camino está por construir. Sólo constato que la temporada pasada, con Ancelotti, la cosa no funcionó y que ayer, con Alonso, fue un desastre. Todo va a depender del poder de seducción de Xabi. Si Alonso logra convencer a Vinicius y a Mbappé de que tienen que correr como si no hubiera un mañana y de que hoy en día no se ganan partidos con dos jugadores menos, el Real Madrid competirá por todo. Si sólo convence a uno de los dos, el equipo tirará un rato. Pero al final, si sólo corre Vinicius, eso no durará eternamente porque no conozco a nadie que quiera correr por dos. Lo que me resulta bastante más difícil de imaginar es que sólo corra Mbappé porque, sinceramente, el esfuerzo defensivo nunca ha sido el fuerte del francés.

Lo que quería ayer Alonso era jugar con Gonzalo y con diez más. Seguro. Porque el chaval se deja la vida en esa primera presión tan importante a la hora de que carbure el resto del equipo. Y en su primera decisión trascendente, Xabi traicionó a Xabi, puso a sus dos estrellas, sacó a su goleador a una banda y dejó desprotegido su centro del campo ante posiblemente el mejor centro del campo del mundo del mundo. Xabi no fue entrenador, Xabi fue Inocencio Arias. Y eso puede funcionar en la ONU, pero no funciona en un campo de fútbol. La decisión es trascendental: o convences a tus dos estrellas de que tienen que correr o, si no logras convencer a ninguna, deberás elegir sólo a uno que no corra. Parece que el madridismo ya ha elegido y prefiere que el que no corra sea Mbappé, imagino que en aras de todos sus éxitos recientes con la camiseta del Real Madrid. Si Xabi cree que la mejor opción es tener a diez que se dejen el alma y a Mbappé arriba, entonces el Real Madrid tendrá que prescindir de Vinicius. Diez corriendo y uno disfrutando. ¿No os suena a algo? Anda, claro, ¡así jugaba el PSG que no ganaba nada fuera de Francia!