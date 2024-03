Vinicius no es un negro obediente

Dicen que sólo hay algo peor que la censura y es la autocensura. Y eso es lo que hice yo ayer, autocensurarme. Y pido perdón por ello. Sabedor de que en los aledaños del Metropolitano se volvieron a producir insultos racistas contra Vinicius, no quise aguarle la fiesta a la afición del Atlético de Madrid, que no tiene nada que ver con estos cachorros del Ku Klux Klan, y para que nadie pudiera acusarme de nada decidí obviar el sonido, que tenía en mi poder. En mi defensa alego que, puesto que el partido se coló en el programa debido a la prórroga y a los penaltis, me quedé sin tiempo. Y que hoy, pasado el jolgorio y celebrada la clasificación para los cuartos de final de la Champions, lo primero que he hecho esta mañana (antes de que Vinicius colgara el mensaje en sus redes sociales) ha sido pedirle a Dani Blanco que rescatara otra vez el sonido para tratar hoy el asunto. Cuando uno dirige un programa de radio, como es afortunadamente mi caso, tiene que tomar decisiones, algunas acertadas y otras no. Mi decisión de dejar fuera de El Primer Palo los insultos racistas hacia Vinicius para que nadie pudiera pensar que lo hacía por ser, como soy, madridista, fue un error. Y por ello, por esa autocensura, vuelvo a pediros perdón.

Esta anécdota que afecta a la intrahistoria del programa pero que quería que conocierais de primera mano es, por supuesto, lo menos importante de todo. Lo más importante, y lo más triste, es que ayer volvieron a producirse cánticos racistas contra el delantero del Real Madrid. A Vinicius le llamaron impunemente chimpancé y el futbolista ha reclamado a la UEFA a través de sus redes sociales que tome de una vez por todas cartas en el asunto. Lo acontecido anoche desmonta la falaz teoría de la provocación puesto que Vini no estaba físicamente en el campo ni participaba de ningún modo en el partido entre Atlético de Madrid e Inter de Milán. También deja en evidencia a quienes dicen que si a Vinicius se le llama mono es por algo porque al resto de jugadores negros no les dicen nada. A Vinicius se le llama negro en España porque la federación, la Liga y las autoridades competentes lo permiten, y le llaman mono en Europa porque la UEFA y la Champions lo consienten. ¿Hasta cuándo? Pues probablemente hasta que suceda lo irremediable. El paso intermedio hacia la tragedia es que cuelguen de un puente un muñeco con tu nombre.

Cuando, en Mestalla, Vinicius se fue directamente hacia su acosador, se dijo que el futbolista estaba acusando a España entera de racismo y que su acción había provocado que nos pusieran injustamente a todos en el centro de la diana. Se vaciló al jugador llamándole Mandela de baratillo y cosas semejantes. Lo que se esperaba en algunos sectores es que Vini fuera un negro bueno, uno que asumiera obedientemente que uno, diez, cien o mil indigentes mentales que no nos representan le insultaran por el color de su piel. O sea, lo que se esperaba era una reacción de un hombre negro del siglo XXI propia de un hombre negro del siglo XVI. El argumento se cae de nuevo por endeble. No fue entonces Vinicius quien puso a Mestalla en el mapa racista del fútbol mundial sino quienes lo vejaron y no es Vinicius ahora quien sitúa al Metropolitano en el centro del huracán sino quienes ayer lo compararon con un animal.

En su discurso de aceptación tras su nombramiento como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, Miguel Ángel Gil aseguró que iba a trabajar para representar a los clubes y conseguir lo mejor para la familia del fútbol europeo. Y eso, siento decirlo, tampoco es creíble porque o bien Gil no quiere solucionar el problema que tiene o bien no puede solucionarlo o bien no le dejan hacerlo. El perfil de la UEFA en español tiene 504.000 seguidores en X, el general de la UEFA tiene 2.387.000 seguidores mientras que el de Vinicius tiene 8.432.000. Quiero decir que si Vinicius tose, el fútbol mundial se acatarra. Si alguien pensaba que este chico se iba a arredrar, si alguien creía que este chaval se iba a meter debajo de la cama porque tres o cuatro periovalencianistas le llamaran Mandela, se equivocaban. Este chaval es de acero, es una roca. Pero no cometamos el error de creer que Vinicius nos llama racistas a los españoles o que, como se dijo también en su día, ponía en peligro el Mundial. Quienes manchan al Atleti, al fútbol español y, por extensión, a España, son los mamarrachos que ayer se dieron cita en el Metropolitano para insultar al jugador. Si lo hacen, si siguen insultando impunemente a alguien porque el color de su piel es negro en vez de ser como el de un pollo, es por la sencilla razón de que pueden. Y si pueden hacerlo sin consecuencias, entonces tenemos un serio problema. Estamos locos si resulta que en Villarreal tienen que cerrar los colegios porque los ultras del Olympique pasa por delante de los críos. A quienes hay que encerrar, y bajo siete llaves, es a los racistas y no a Vini. Y los críos tienen que poder seguir con su vida normal. O eso o el mundo al revés, como ahora.