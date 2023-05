Vinícius, sal corriendo de aquí

¿Es España un país racista? Claro que no. En España, como en todos sitios, y también en Brasil, hay racistas, pero el país no lo es, todo lo contrario, España es un país solidario y generoso con los que vienen de fuera. ¿La Liga española es capaz de atajar el racismo? Pues a la vista está que no es capaz: desde 2021 se han abierto diez expedientes por racismo contra Vinicius y todos y cada uno de ellos han acabado en la papelera. En uno de esos incidentes, incluso, el que se produjo en el Metropolitano, la fiscalía de Madrid llegó a archivar el asunto porque los insultos habían sido rápidos y quedaban encuadrados en un partido de máxima rivalidad deportiva. ¿Tiene razón Vinicius cuando dice que en el fútbol español no se hace nada contra el racismo? Pues naturalmente que la tiene. Yo no creo que Vinicius se queje de episodios racistas contra él cuando va a por el pan o llama a un fontanero para que le arregle un grifo, lo que yo creo es que Vinicius está harto de que la Liga, la federación, el Consejo Superior de Deportes, el ministerio, el Gobierno o quien sea que tenga que hacerlo no solucione esto. ¿Quién lo tiene que arreglar, quién está al mando? Pues lo tiene que arreglar quien sea. ¿Y quien sea que lo tenga que arreglar lo arregla? Pues no, no lo arregla, quien sea que lo tenga que arreglar no mueve un dedo. De eso se queja Vinicius, de que a él le estén llamando mono, negro, macaco o imiten los gestos de un gorila desde 2021 sin que pase absolutamente nada.

Qué importante es la imagen, ¿verdad? Repito: ¿Es España un país racista? No lo es. Pero al final estamos exportando una imagen racista de España porque el deporte es un potenciador de todo. Por el contrario, ¿España es Rafa Nadal? Pues no. En España hay mucho ignorante, mucho maleducado, pero gracias a que Rafa es un ejemplo tanto dentro como fuera de las pistas de tenis nuestro país exporta su imagen positiva al exterior. Con esto sucede lo mismo: si desde 2021 se vienen repitiendo episodios racistas contra Vinicius sin que haya resultados, la imagen que de España se va a trasladar al exterior es la de un país connivente con el racismo. Todo, por supuesto, es más complicado porque, ¿cómo le explicas ahora a un brasileño que en España se organizó una campañita contra un futbolista que se llama Juan Cala porque otro se inventó un insulto racista? Por cierto, ¿dónde están hoy las portaditas? ¿Dónde están los hashtag? ¿Dónde está la ministra de Igual da? ¿Y cómo convencer al alcalde de Río que aquí no somos racistas si ayer, en los aledaños de Mestalla, un grupo de cien o doscientas personas estaba llamando mono a Vinicius sin que nadie interviniera? ¿Dónde estaba la policía? ¿Qué órdenes tenía? ¿Recibió las órdenes de dejar en paz al delincuente?

La olla a presión, que llevaba pitando desde hace meses, ha estallado y ahora ya no sé por dónde va a salir esto. No es que en la Liga española no haya ni ley ni orden, es que en España no hay ni ley ni orden. ¿Cómo le explicas a una persona de 70 años que tiene ahora mismo ocupada su vivienda y que no puede expulsar de su propiedad al usurpador porque, si lo hace, el perjudicado es él, que esto de que le llamen negro a Vinicius sin que pase nada es gravísimo? Esto es O.K. Corral, de eso se queja Vinicius. ¿Va a pasar algo? No padre. ¿Pasó algo cuando lo del cochinillo? No padre. ¿Pasó algo cuando el Barça se retiró del campo? No padre. ¿Ha pasado algo con el pago durante diecisiete años al vicepresidente de los árbitros? No ha pasado nada. ¿Va a pasar algo ahora? Pues tampoco va a pasar nada. Bueno, miento, sí va a pasar. Va a pasar que probablemente Vinicius, que es el acosado, el insultado, el humillado, se pierda lo que resta de campeonato porque dio un manotazo a Hugo Duro para zafarse del jugador del Valencia, que llevaba veinte segundos agarrándole del cuello. ¿Qué imágenes le ofreció al árbitro de campo el árbitro de VAR? Pues le ofreció unas imágenes manipuladas, cortadas, sesgadas. Le mostró sólo la escena de Vinicius golpeando a Duro y no los veinte segundos anteriores. ¿Por qué? Pues porque esta Liga es una basura infecta, por eso mismo.

El menos culpable de todo esto es el Real Madrid pero el Real Madrid también es culpable. Yo entiendo que el chico se sienta desprotegido por su club. En este equipo, que ha ganado cinco Copas de Europa, faltan líderes. ¿Qué es un líder? Muy sencillo: un capitán del Real Madrid le habría preguntado ayer a Vinicius qué había pasado y, una vez conocida su versión, habría ordenado a sus compañeros irse del campo, uno detrás de otro y en fila india. Se acabó el partido, así de claro. Benzema tendría que haber activado el puñetero protocolo yéndose del terreno de juego. Claro que en la vida probablemente no se pueda tener todo, el Madrid no tiene líderes sobre el campo pero a cambio tiene títulos. Entiendo que Vinicius interprete que sus compañeros le han dejado solo, del mismo modo que entiendo que crea que el club no se ha esforzado demasiado en su defensa. ¿Por qué? Pues porque Emilio Butragueño, que es el portavoz del club en el noventa por ciento de las ocasiones, no se esfuerza demasiado en nada que no sea mostrarse como lo que es, un gentleman, un caballero, un señor.

El resúmen es el siguiente: una competición que está irremisiblemente manchada mientras la justicia no depure responsabilidades en el pago durante diecisiete años por parte del Barça al vicepresidente de los árbitros; unos árbitros, y a las pruebas de lo sucedido ayer me remito, en los que no se puede confiar; una Liga que no es capaz de acabar con el racismo; un futbolista que ha llegado al límite de su paciencia y un entorno del jugador que, según parece, le recomienda irse de aquí cuanto antes porque cualquier día va a pasar lo irremediable; y un entrenador, Ancelotti, al que ya se le pasa incluso por la cabeza no alinear a su jugador fuera del Bernabéu para que no ocurra una tragedia. Acabo como empecé: ¿Es España un país racista? No. España es un país incapaz de acabar con el racismo en el fútbol, España es el país del "pero": "El racismo con Vinicius está muy mal, pero…" Y aquí, queridos, no hay ni peros ni peras ni puros que valgan, aquí o se está contra el racismo o se justifican las actitudes racistas, no hay más. Vini, márchate. Te lo digo por tu bien. Desgraciadamente para ti, y dolorosamente para aquellos que la amamos, has conocido la peor España posible. Tuvimos mejores días, te lo aseguro. Algún día, si tenemos ocasión y me dejas, te contaré la historia de esta gran nación. Vete. Es lo mejor. Sal corriendo de aquí. Huye mientras puedas.