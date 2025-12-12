Xabi: se acabó la paciencia

Desde 1952 no había un presidente de los Estados Unidos con un índice de popularidad tan bajo como el de Donald Trump ahora. Aquel año, y tras una encuesta realizada por Gallup entre el 9 y el 14 de febrero, Harry Truman recibió la aprobación del 22% de los encuestados, o sea que más bajo era difícil caer. La verdad es que a Truman se le juntó todo al final de su presidencia: la guerra de Corea, con decenas de miles de muertes, se le estancó; la destitución del general MacArthur, un héroe nacional, fue muy controvertida; tampoco es que ayudaran la alta inflación y las huelgas industriales y, para acabar de estropearlo todo, le estallaron escándalos de corrupción y aquello acabó por dividir al Partido Demócrata. El desgaste era lógico, de ahí que Truman estuviera en ese lánguido y gris 22% de aceptación popular. Lo extraño habría sido que, con el pastel que tenía montado, Truman hubiera sido percibido por los votantes estadounidenses como un líder sólido y bien preparado.

Por eso me parece único en su especie el caso de Xabi Alonso, no recuerdo otro igual, es un caso digno de estudio. Es cierto que aquí no hay encuestas pero lo que se respira en el ambiente es que el entrenador del Real Madrid, y lejos de ser el culpable de la situación del equipo, no sólo no es responsable sino que está siendo atacado por una serie indeterminada de misteriosas fuerzas que le impiden llevar a cabo su trabajo con cierta normalidad. Lo dijo Guardiola, "que mee con la suya", y lo sugirió Xabi, "él sabe bien lo que dice". "¿Va a morir usted con sus ideas?", le preguntó el periodista: "Guardiola sabe bien lo que dice". Y yo me pregunto, ¿acaso hay entrenadores que no van con sus ideas hasta el final? Y me vuelvo a preguntar, ¿y es tan malo cambiar de idea si llegas a la conclusión de que la otra no vale o vale menos? La idea futbolística que de Xabi nos esbozaron los panenkistas era que pretendía robar el balón mucho más arriba, presionar, jugar con tres centrales y con unos laterales largos… No hemos podido ver nada de eso a lo largo de estos últimos 6 meses y, de hecho, el mejor Madrid ha salido cuando Xabi ha renunciado a su idea inicial. ¿Y no será que no tiene jugadores para llevarla a cabo?

Pero volviendo al índice de popularidad. El otro día, viendo cómo Xabi se marchaba del Bernabéu en su coche entre los ánimos de los aficionados, me pregunté: ¿Habrá ganado al final el Real Madrid y no me habré enterado? No, qué va, el Real Madrid había perdido. El Madrid había perdido en casa, en la Champions y ante el City que entrena Pep Guardiola, que es probablemente el enemigo público número uno del madridismo y, por cierto, muy amigo del entrenador del equipo blanco. Son tan amigos que, según contó Carles Fité el martes en El Chiringuito, Guardiola sabe todo lo que pasa en el vestuario merengue gracias a Xabi. Y sabe, por ejemplo, que no quiere a Vinicius en el equipo. Pese a lo cual, como decía, estoy seguro de que si hoy hiciéramos una encuesta entre los socios y aficionados del Real Madrid y preguntásemos quién es el culpable de la situación, Xabi saldría exonerado, que, siguiendo con el símil político, sería algo así como que, con la guerra de Corea a medio solucionar, una crisis económica galopante, el cese de MacArthur y los casos de corrupción, los estadounidenses le hubieran dado a Truman un apoyo del 85%.

Si quien sabe dentro del club ha decidido sostener a Xabi pese al mal juego y los pésimos resultados, a mí sólo me queda decir "amén". Florentino Pérez es un modelo de gestión y un ejemplo de perspicacia, es el hombre que ha modernizado las estructuras del mejor club deportivo de la historia y tiene un tanto por ciento de acierto elevadísimo. Si Florentino ha decidido esperar, a esperar todos. Y a desear, al menos por mi parte como madridista que soy, que esa paciencia acabe dando frutos. También me dio por pensar en Radomir Antic, que en paz descanse. A Antic lo cesó Ramón Mendoza cuando iba primero en la Liga "por el mal juego del equipo". ¿Qué diría Antic? Y pensé en Heynckes. A Jupp Heynckes lo cesó Lorenzo Sanz después de ganar La Séptima porque le reconoció que el equipo se le había ido de las manos. No lo recuerdo ya, la verdad, pero quizás luego no fueran mejor las cosas con sus sustitutos. O puede que sí.

Lo que sí me parece interesante es el cambio de modus operandi al que estamos asistiendo con Xabi Alonso porque, pese al mal juego y a las derrotas, con él si se va a tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Eso decía Newton: "Si he hecho descubrimientos invaluables ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento". El problema, en el fútbol, viene cuando el de enfrente, además de la paciencia, juega mejor. El madridismo está con Xabi. Larga vida a Xabi pues. Su efecto, al parecer, no se evapora, como sí se evaporó el de Real Madrid con uve. Aunque, eso sí, me parece peligroso que a la afición merengue empiece a gustarle esto de perder. Ese no es mi Real Madrid, no señor. No es el Real Madrid que yo conocí. Pero todo cambia, ¿verdad?