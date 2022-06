Xavi le dice al próximo presidente que no cuenta con él

El movimiento de Xavi que hoy ha adelantado Marçal Lorente y que lleva todo el día revolucionando Barcelona y convulsionando al Barça es de los que marcan una legislatura, si se me permite el argot político. Según la información de Marçal, Xavi le habría dicho a Piqué que no cuenta con él como titular, que es tanto como decirle a un futbolista que lleva siéndolo a lo largo de la última década que no cuenta para nada con él. El 1 de junio Marçal comentaba también que el Fútbol Club Barcelona debía pagar 82 millones de euros por finalización de contratos y diferimientos en los próximos dos años y que 43 de esos 80 millones correspondían a Piqué y a Alba; en 2020, en plena pandemia, mientras que Real Madrid o Atlético de Madrid negociaban con su plantilla una rebaja salarial del 10%, los capitanes del club catalán sólo pasaron por el aro de un aplazamiento (o sea, pan para hoy y más hambre para mañana) y, en el caso concreto de nuestro protagonista de hoy, incluso se amplió dos años más su contrato. Con esas condiciones, y a sus 35 primaveras, es hasta cierto punto lógico que la respuesta de Piqué al planteamiento de Xavi haya sido que él quiere cumplir su contrato y luchar por un puesto en el once titular. Vamos, de Primero de Futbolista.

Decía que el movimiento de Xavi es valiente pero muy arriesgado al mismo tiempo porque, y aunque el club trate de convencer a Piqué para llegar a cualquier tipo de acuerdo, el futbolista puede optar efectivamente por quedarse en el equipo y cumplir su contrato. Si Piqué elige quedarse aún a riesgo de ser suplente, Xavi tiene dos problemas; el primer problema es, como decía, tener a un futbolista como Piqué, que siempre ha sido titularísimo, sentado en el banquillo; hay mil ejemplos de jugadores a los que no les ha sentado nada bien la suplencia y que le han buscado las vueltas al entrenador y han ocasionado problemas dentro del vestuario; el otro problema que tiene Xavi es que yo no veo que, ahora mismo, el Barcelona tenga dos defensas centrales mejores que Piqué: Araújo sí es mejor pero Lenglet, Mingueza, Umtiti, Eric García o el que viene, Andreas Christensen, no lo son en modo alguno. Salvo que las lesiones no le respeten, que es otro de los motivos aducidos por Xavi para prescindir de él, Piqué es mejor que todos ellos, e incluso el hecho de que Gerard no se lesionara y estuviera por lo tanto en condiciones físicas óptimas para jugar sería otro problema añadido más para el entrenador: ¿Sano y en el banquillo? Otro Casillas.

Lo de que Piqué se distrae con el vuelo de la mosca de Kosmos no cuela porque el futbolista lleva organizando eventos, entre ellos la nueva Copa Davis, y negociando con la federación, por ejemplo la sede de la Supercopa, desde mucho tiempo atrás. Piqué ha aparecido en actos, ha viajado por motivo de sus otros trabajos, ha utilizado incluso el nombre del club para hacerse fuerte y hacer lobby y ni ésta ni la anterior junta directiva han dicho ni mú, y si Bartomeu, primero, y ahora Laporta no han dicho de la misa la media es por la sencilla razón de que le tienen miedo al jugador, tienen pánico de lo que pueda decir y terror a cómo vaya a actuar. También dice Marçal que Xavi le ha dicho a Piqué que no cuenta con él por otro motivo más y es su desorbitado sueldo, que impediría al Barcelona hacer otros movimientos que considera más importantes. A mí me parece que Xavi puede decirle a Piqué que no cuenta con él porque ya es mayor y se lesiona, porque hay otros defensas mejores o porque sus múltiples ocupaciones le impiden centrarse en lo relevante, que debe ser el fútbol, pero lo que nunca puede decirle el entrenador a un jugador es que cobra mucho o que cobra poco porque eso es lo que negoció en su día. Eso debería decírselo Laporta, lo que pasa es que a lo mejor no se atreve. O debería decírselo Mateu Alemany, que para eso está, ¿no? Pero, ¿el entrenador? ¿En serio?

Si Piqué acepta el órdago, el Barcelona va a tener un problema y Xavi va a tener otro más gordo. Y si se queda y tiene la suerte de no lesionarse, no le arriendo la ganancia a Eric García o a Christensen la primera vez que estén lentos en un cruce, salgan tarde o fallen en un marcaje. Ya veo al Camp Nou coreando su nombre y al realizador televisivo enfocándole en el banquillo. Diciéndole a Piqué todo lo que le ha dicho, Xavi envía un mensaje al resto del vestuario, pero Piqué tiene algo de lo que carecen el Barça y su entrenador, y es tiempo. El tiempo juega a favor de Piqué, Piqué tiene tiempo y, por cierto, un contrato en vigor. En casos como éste es cuando uno se da cuenta de lo importante que es tener un presidente que sepa decir que no. A Piqué llevan años diciéndole que sí y ahora, de la noche a la mañana, Xavi, que no es que esté precisamente en una situación dominante, le quiere quitar el caramelito de la boca. Eso sin contar, por supuesto, con que el entrenador culé ha podido decirle que no cuenta con él al próximo presidente del club, que a lo mejor se la devuelve en el futuro.