Xavi, selección

Ayer, y con respecto al escándalo Negreira, que es el escándalo Fútbol Club Barcelona, decía que igual nos merecíamos lo que tenemos. Y eso afecta también, por supuesto, a la selección nacional. Parecerá un detalle nimio y sin importancia pero a mí, qué queréis que os diga, me sigue rechinando eso de La Roja. Si algunos llaman Roja a España es porque les sobra la nación y para mí la nación está por encima de la selección de turno que la representa, llamadme loco. Porque la España de fútbol, de baloncesto o de balonmano tiene que ser una prolongación de la España nación, de lo contrario, ¿a santo de qué me tengo que sentir yo concernido por un equipo que sólo se representa a sí mismo? Si no hay sentimiento por medio, si yo no siento que esa selección es un compendio de lo mejor y de lo menos bueno de mi nación, ¿por qué tendría que apoyar a ese once y no al francés o al croata? Por eso me duele tanto ver cómo se ha normalizado lo de la Roja, cómo se le da carta de naturaleza, cómo se blanquea un apelativo, un mote que no se corresponde con nuestra historia y que fue un invento de Tele 5 para ganar audiencia. Pero, y volviendo al principio, quizás no lo merezcamos, quizás merezcamos que a España se la conozca como La Roja y no como lo que siempre ha sido, o sea España.

¿Cuál podría ser el siguiente paso? Pues el siguiente paso podría ser perfectamente tener en el banquillo de La Roja, antes selección nacional española, a un independentista, a un anti español, a alguien que, en cuanto pueda, ponga literalmente a parir fuera de nuestras fronteras a España. Ayer, además de la milongaza de lo de Ramos, que Sergio, por cierto, no se ha tragado, el nuevo director deportivo de la selección, Albert Luque, dijo algo en presencia de Xavi Hernández que me llamó mucho la atención. Preguntado por el entrenador del Barcelona, Luque, que sustituyó a Molina en ese puesto clave de la federación que nadie sabe verdaderamente en qué carajos consiste, dijo que si Xavi quisiera, él cerraba su contratación como seleccionador nacional en ese mismo momento. Ya dije en su día que, a diferencia de Molina que no hablaba nunca, Luque nos iba a dar tardes de gloria: ¿Y De la Fuente? ¿Si cierras a Xavi, Albert, qué haces con De la Fuente? ¿Lo pones de segundo? ¿Lo devuelves a la sub 21? ¿Cómo crees que habrá sentado al seleccionador que os ha hecho el trabajo sucio con Sergio Ramos que ahora digas eso? ¿Piensas que es un ejemplo de confianza decirle a Xavi en un acto público que, si por él fuera, lo colocarías ya en el puesto de otro?

Pero ese detalle fue lo menos importante. Quizás nos merezcamos que a España la llamen Roja. Y quizás nos merezcamos también que en el banquillo español se siente un anti español. Porque Xavi es eso, Albert Luque, ¿o no te has enterado? "No vivo en un país democrático pero creo que el sistema de aquí (por Qatar) funciona mejor que el de allí (por España). Quiero lo mejor para mi futuro y el de mis hijos. Y lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera". O sea, para Xavi una dictadura teocrática con un régimen monárquico absolutista en el que las mujeres no pueden viajar libremente, la violencia doméstica no es delito y cuando una mujer casada es violada y lo denuncia puede ser condenada por adulterio, es mejor que España. ¿Y por qué? Porque por las noches un millonario como él puede dejar tranquilamente las llaves de su bólido puestas y la puerta de su mansión puede permanecer abierta porque su urbanización sólo cuenta con protección de veinticuatro horas al día. Por eso y porque él quería votar en un referéndum que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

En diciembre de 2018, este candidato potencial para sentarse en el banquillo de La Roja, anteriormente llamada España, agradeció el coraje y la entereza de los "presos políticos" y les pidió a través de un vídeo que no desfallecieran. Porque para Xavi, aquí, en España, se mete en la cárcel a la gente por sus ideas. ¿Y éste es el que a Luque le gustaría cerrar ya mismo como seleccionador de España? ¿Alguien que va hablando fuera pestes de España sentado en ese banquillo? Hágase cuanto antes. Lo digo en serio. Xavi, selección. Así ya no tendré ningún compromiso, ninguno, con el equipo de Rubiales. Es más, que la bandera ya no sea la rojigualda sino una con la cara del presidente de la federación y dos tibias. Una bandera pirata con la cara de Rubiales. Lo veo. Y que, al saltar al campo, no suene nuestro himno sino Despechá de Rosalía. De ese modo yo y otros como yo lo tendremos del todo claro y cuando La Roja dirigida por Xavi salte al césped bajo los acordes de "Baby, no me llame, que yo estoy ocupá olvidando tus male", no tendremos ningún rubor, ninguno, en apoyar a los nuestros, la selección nacional portuguesa. Quizás sea eso lo que nos merezcamos. Eso y que, al final del Barçagate, se castigue deportivamente al Real Madrid con el descenso de categoría. Hágase. A lo mejor entonces dice algo Florentino, ¿no?