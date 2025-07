¿Y si Vinicius hubiera contratado a personas con enanismo para su cumpleaños?

Hoy leía un artículo de Salvador Sostres en ABC en el que decía que contratar personas con enanismo era (no sé si sigue siendo) una práctica habitual en fiestas, despedidas de soltero, cumpleaños y discotecas… Os juro que este asunto me ha pillado de improviso, debe ser que yo no he tenido juventud. Sí conocía personas con acondroplasia que actuaban en las corridas de toros o en el circo, pero yo no he estado nunca en una fiesta en la que hubiera actuando gente con enanismo. Y si, por casualidad, hubiera caído en una fiesta así, me habría ido. Y eso que yo tengo un gran sentido del humor, ¿eh? Difícil, complejo, distinto, pero gran sentido del humor al fin y al cabo . Por ejemplo: me tiré años tratando de encontrarle la gracia a Goma Espuma y no lo conseguí y, sin embargo, los Monty Python siempre me parecieron graciosísimos. Pero, y es mi opinión personal y no tiene por qué compartirla nadie, si a un hombre o a una mujer con enanismo los contratan para una despedida de soltero, yo me temo lo peor. Y no me gusta. Me siento mal. Es como regresar a los tiempos del bufón don Sebastián de Morra, lo que pasa es que ese cuadro lo pintó Velázquez en el siglo XVII, estamos en el XXI y hay situaciones que yo creía superadas. Si queréis que os diga la verdad, esas cosas me parecen muy paletas, muy horteras, muy cutres y muy antiguas, pero es lo que hay…

Quiero que quede clara una cosa antes de seguir y es que Lamine Yamal no se encuentra entre mis primeros cien millones de preocupaciones. Quiero decir, le deseo lo mejor, que le vaya bien, una vida plena y feliz y que siempre que juegue contra el Real Madrid pierda, pero a mí, mientras no me afecte, su educación o su ausencia de ella o cómo se dirija por la vida me da exactamente igual. Si no fuera periodista deportivo sino crítico literario no habría perdido ni medio segundo de mi vida en analizar la fiesta de Yamal. El que un chaval de 18 años del siglo XXI invite a su fiesta a personas con enanismo me parece terrible y creo que debería hacernos reflexionar, pero si Yamal no fuera futbolista sino pintor, esta triste historia no habría tenido cabida aquí. La tuvo ayer y si vuelve a tenerla hoy no es tanto por la fiesta en sí sino por el análisis que de la misma ha hecho, en líneas generales, el periodismo deportivo en Barcelona. Siempre hay excepciones, como por ejemplo Marçal Lorente, que anoche fue muy crítico, pero en líneas generales esta actitud no se ha encontrado con una crítica virulenta sino más bien lo contrario.

Si lo que me molestaba ayer era que a alguien se le hubiera pasado por la cabeza que invitar a una fiesta a personas con acondroplasia era una idea genial, lo que me molesta hoy es que el periodismo deportivo de Barcelona, que ha sido por ejemplo tan crítico con Vinicius por cosas que han pasado sobre el terreno de juego, se vea obligado a tapar estas cosas o a mirar hacia otro lado… supongo que para sobrevivir un día más o para que el papá les filtre algo. Pero la fiesta es el último eslabón de un rosario de salidas de tono que tuvo su primer capítulo con Julen Guerrero. Después de aquello vinieron más cosas, que se taparon desde Barcelona. Lo que me subleva es la doble vara de medir y que me den la turra con Vinicius porque es revoltoso, como dijo Alfredo Relaño, y eso le descartase para ganar el Balón de Oro, y con Yamal, que por cierto ya no es menor de edad, invitar a personas con enanismo a una fiesta de cumpleaños parezca que no sólo no es un inconveniente sino que le impulsa por delante de Dembélé para ganar el premio de France Football. Esto es lo que siempre se ha conocido como "el relato", del que llevo reconociendo que son unos maestros en la ciudad condal.

A mí, reitero, me da igual la buena o mala educación de Yamal, eso tiene que preocuparle a sus padres y amigos. Pero que gente a la que se le supone cierta formación intelectual, cierta preparación, pase por alto una y otra, y otra más… me parece infumable. Vinicius cumplió años el 12 de julio, un día antes que Yamal, no sé si alguien lo sabía. Más allá de que el cumpleaños de Vinicius haya pasado absolutamente desapercibido, y dinero tiene para comprarse si quiere una tarta con pistolas y fajos de billetes enrollados, ¿alguien se imagina qué se estaría diciendo en España si al delantero del Real Madrid le hubieran pillado contratando para su fiesta a un grupo de personas con enanismo? ¿Qué estaría diciendo Relaño, que es jurado del Balón de Oro, sobre el fair play y el juego limpio? ¿Y de los valores que se transmite a los niños y niñas? Esto no es flow, queridos, esto es que a este niño le ha sentado mal tanta atención y tanta pasta y no está sabiendo digerir la fama. Iba a decir que estaban creando un monstruo pero no, ya lo han creado. Y ahora a ver quién le pone el cascabel al gato si todo el mundo en Barcelona le dice a este chaval que contratar a personas con enanismo para amenizar la fiesta está fenomenal. Como en el cuento, irán desnudos él y su padre por Canaletas y les dirán que el traje que se han comprado es precioso.