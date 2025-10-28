Yamal quiere ser el Rubius

Durante unas cuantas horas hemos vivido una ficción, y todo porque no se ha contado exactamente qué pasó y cómo. Lo que hasta hace poco hemos estado contando es que, al final del partido, Carvajal se fue hacia Yamal y le hizo el típico gesto de que hablaba mucho. Y que, a raíz de ese gesto, Lamine se fue hacia Carvajal citándole para después en el vestuario, y que ahí se montó la tangana. Pero no fue así. Lo que realmente sucedió es que Carvajal le dio la mano a Yamal y siguió su camino, éste le dijo algo cuando el capitán del Real Madrid pasaba de largo y, entonces sí, Carvajal le hizo el gesto de que hablaba mucho. Cómo cambia la cosa, ¿eh? Cualquiera habría entendido que, después de decir el jueves que el Real Madrid robaba, Carvajal se hubiera ido a por Yamal, pero no fue así. Fue Yamal quien, después de insultar al Real Madrid y a los madridistas, volvió a retar, y en esta ocasión al primer capitán del Real Madrid, tras protagonizar un partido realmente lamentable.

Ahí está el quid de la cuestión, en el desastroso partido que protagonizó Lamine Yamal en el estadio Santiago Bernabéu. Porque Yamal será un crío pero no es tonto. Es un niño, sí, pero de la generación digital. Y lo que ha hecho el jueves con Ibai, que luego no ha podido sostener sobre el terreno de juego, y lo que volvió a repetir el domingo al final del encuentro, después de un partido desastroso, es echarnos a todos encima una enorme bomba de humo. Y mientras hemos estado debatiendo sobre los gestos de Lamine Yamal, acerca de los viajes en helicóptero de Lamine Yamal, de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal con gente con enanismo, de la novia de Lamine Yamal, del paseo en buggy de Lamine Yamal o del papá cocinillas de Lamine Yamal… hemos dejado de hablar de lo auténticamente relevante, o sea del fútbol de Lamine Yamal.

Nos han entretenido entre el papá y el hijo, el primero con sus arroces a la cubana y el segundo con sus invitados a la fiesta de cumpleaños, pero, ¿y el fútbol? ¿Dónde está el fútbol? Porque el contrato que le consiguió Jorge Mendes fue como futbolista y no como influencer, ¿no? Como youtuber un 10, como jugador de fútbol un 0 desde que arrancó la temporada. El curso pasado, 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos; en lo que llevamos de 2025-2026, sólo 3 goles. Desde agosto, Yamal está más lesionado y hablando fuera que físicamente bien y hablando dentro. Y, según yo lo veo, lo que ahora tienen que decidir por él (porque él mismo parece incapaz de hacerlo) es si quieren que Lamine Yamal sea el Rubius o algo ligeramente parecido a un futbolista de élite.

Del padre no voy a hablar porque ahí están sus vídeos que yo creo que lo definen mejor que cualquier otra cosa, pero, ¿dónde está Laporta? Un presidente más o menos serio tendría que llamar a capítulo al jugador, ¿no? ¿Y el representante? ¿O el trabajo del representante acabó con la firma del contrato? ¡Pues vaya representante! ¿Y el entrenador? ¿Dónde está el entrenador? Porque mucho cacarear en rueda de prensa sobre los egos pero luego se la come doblada. ¿Y dónde están los capitanes del Barça? Yo creo que Ter Stegen ya pasa, pero, ¿y el resto? ¿Dónde está Araujo? ¿Y De Jong? Raphinha ya sabemos dónde estaba el domingo a las 6 de la tarde, en la refriega, pero, ¿dónde está Pedri? Pues todos, desde el presidente hasta el quinto capitán, están riendole las gracias a un crío que tiene la gracia donde la espalda pierde su casto nombre, o sea en el culo. ¿Quién le pone ahora el cascabel a este niño? ¿Quién?

Pero sus añagazas ya no engañan a nadie. Aquí lo más deficiente de todo es su fútbol, que cae en picado desde hace meses. No se va de nadie, no regatea, no es vertical, da tres pasecitos para atrás y con eso sobrevive un domingo más. Y si luego dice que el Real Madrid roba, los borregos miran al dedo y no a la luna. Es decir, ha entendido perfectamente lo que quiere su afición. Como dice Jorge D'Alessandro, este chaval juega en una cabina. Y es cierto. Aún están a tiempo de impedir que el juguete se rompa en mil pedazos pero soy pesimista al respecto porque Lamine Yamal no parece tener demasiados amigos, Lamine Yamal tiene "agradaores" a su alrededor que le ríen las gracias y le rascan la espalda cuando le pica. Descorchado el bla, bla, bla, de este futbolista champagne no queda ni media burbuja. Y por eso habla. Y cuanto peor juega se ve obligado a hablar más. Como dice el papá, "y eso que sólo tiene 18 años". Habrá que verlo con 10 años más.