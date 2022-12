Yo no veo ahí a Argentina

Cuando veo a los futbolistas de esta selección argentina burlarse en bloque y todos a una de sus rivales derrotados, yo no veo ahí reflejada a Argentina. Tampoco veo reflejada a Argentina en el "¡qué mirás, bobo!" que Messi le dirigió a un atónito Weghorst, quien al parecer estaba esperando para que Leo le diera su camiseta. En esas actitudes, y por mucho que miro y presto atención, yo no veo reflejada a Argentina, será que yo espero más de Argentina que muchos argentinos. A Argentina yo la veo reflejada en mi admirado Maravilla Martínez, que de pedir un plato de comida pasó a convertirse en campeón mundial de boxeo. Sergio no tiene una mala palabra para nadie, es rico para él y para cinco generaciones suyas futuras pero va por la vida con la humildad del que sabe de dónde vino. Quien se vea reflejado en esa bochornosa escena que se produjo el viernes por la noche, inédita hasta la fecha en un Mundial, una escena que no tiene parangón, tiene un grave problema. No vale todo. Yo veo reflejada a Argentina en Les luthiers cuando cantan Dilema de amor: "Y mientras se movía, qué fascinante; para impresionarme, qué sugerente; se puso a hablarme, qué excitante; de filosofíaaaa, qué interesante". En ese humor sí veo a Argentina, no en la burla chabacana de un grupo de críos, probablemente demasiado presionados por la necesidad de ganar el Mundial. Ahí, insisto, por mucho que miro no veo a Argentina. Reitero que igual pido demasiado, no lo sé.

Yo no me haría imprimir jamás en la vida una camiseta con la leyenda "¡qué mirás, bobo!", me parece que es reducir demasiado a Argentina, yo no la veo ahí; mejor con esa otra frase de Resúmen de otoño de Julio Cortázar que dice "En la bóveda de la tarde cada pájaro es un punto del recuerdo". En Cortázar sí veo a Argentina. Y en Calamaro también la veo. La veo en las letras de Andrés, por ejemplo cuando canta eso de "Soy inocente de tu lado más culpable, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano, y el comandante de tu parte de adelante". En Calamaro sí la veo. Pido perdón de antemano por no haber visto a Argentina en el gesto burlón del jugador que humilla al rival vencido, derrotado. Tampoco veo a Argentina en el "cagón" del Dibu Martínez, no la veo ahí. Sí la veo en el tango y en Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, y también la veo en Carlos Gardel. Y en Nacha Guevara. Y, como soy muy comilón, en el bife de chorizo y en la entraña. Ahí la veo y, además, la huelo. Y salivo.

Y veo a Argentina en cada actuación de Ricardo Darín. Y de Diego Peretti, que es graciosísimo. Y de Leonardo Sbaraglia. También la veía en Héctor Alterio y Federico Luppi hasta que, un buen día, decidieron dejarnos. Ahí estaba Argentina, no en la humillación del otro día, innecesaria, pueril, un festejo de machos alfa. Y veo a Argentina en El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, y en ese final que me sigue poniendo los pelos de punta: "Usted dijo perpetua". Pero, claro, ¿qué sabré yo de Argentina? De España sé algo más, tampoco mucho más, ¿eh?... Y sé que no me gustaría que los jugadores de mi selección protagonizaran una escena como esa. Yo veo a Argentina muy bien representada con otro Lionel, Scaloni, que es un gentleman. O con mi querido Santi Solari. Y la sigo viendo en don Alfredo di Stéfano Laulhé, el hombre que le cambió la vida a mi Real Madrid. Elevemos un pelín el listón entre todos, por favor. Más sentido del humor y menos bravuconadas. Más fútbol y menos rituales. Más Luthiers, más Cortázar, más Fangio y más Borges. Y menos golpes bajos, de los físicos, no de los otros. De los otros, más Golpes bajos. Malos tiempos para la lírica.