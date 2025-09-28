Marc Márquez: un campeón es más que un número

Sólo necesitaba tres puntos más que su hermano y logró el doble. Pese a la cautela, el ilerdense consiguió la segunda posición en Motegi que le ha convertido, de nuevo, en campeón del mundo.

Podría haber elegido muchos titulares para resumir esta historia, la historia de Marc Márquez: ‘Márquez de leyenda’, ‘la vuelta del campeón’, ‘la historia hace justicia con Márquez’, ‘las lágrimas de un campeón’… todos describen el momento histórico que el motociclismo ha vivido hoy en el circuito japonés. Pero como el propio Marc aseguró a la prensa a las pocas horas de llegar al país del sol naciente, la gente, al final, lo que recuerda son los números y el número es 9. Nueve mundiales son los que el piloto ilerdense tiene en su poder, los mismos que un Valentino Rossi que tanto ha luchado porque Marc no consiguiera igualarle —ahora están empatados—, aunque como quiso puntualizar Ducati en sus camisetas de celebración, Marc es más que un número. Marc sólo puede ser, y es, el número 1.

𝐌𝐀𝐑𝐂 𝐌𝐀́𝐑𝐐𝐔𝐄𝐙 𝐄𝐒 𝐌𝐀́𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐔𝐍 𝐍𝐔́𝐌𝐄𝐑𝐎 🔴🔥 LA HISTORIA DE SUPERACIÓN MÁS GRANDE JAMÁS CONTADA#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/BoRexmEkNE — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2025

Pero este noveno Mundial —el séptimo en la categoría reina y el primero logrado con Ducati—, no es como los demás, es un Mundial que sabe casi como el primero.

El primero de un renacer, el primero después del infierno que casi nos deja sin el placer, el deleite que es ver pilotar, correr, adelantar, trazar a Marc Márquez. El dolor, el sufrimiento, las dudas que han rodeado a Márquez desde que se cayera en Jerez en 2020 sólo las conoce él.

EL GRITO DE LIBERACIÓN QUE HA EMOCIONADO A TODA ESPAÑA 🔥 ¡CELÉBRALO, TÍO, QUE HAS HECHO HISTORIA! 😍👏#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/GJ0OYl5bdF — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2025

Este Mundial está construido a base de coraje, de mucho pundonor, de decisiones muy duras, como la de dejar Honda, para demostrarse que podía volver a ser él mismo, que podía volver a ser el mejor. Y, sinceramente, no ha vuelto a ser el mismo. Porque ahora es mejor.

A su técnica y su instinto se le une ahora un tipo de madurez que sólo se logra cuando se ha tocado el infierno. Es un Mundial para él, como recompensa a no rendirse. Y es que, como el propio Marc dijo hace ya algunos años, para ganar el Mundial "hay que estar dispuesto a casi todo". Y él lo ha arriesgado todo para volver a lo más alto. Pese a las dudas de muchos sobre la capacidad de Márquez y los deseos de otros tantos de que no lo lograra, el ya nueve veces campeón del mundo ha demostrado que tiene un don, un talento especial, que es único en su especie. El propio Pecco Bagnaia ha reconocido verse incapaz de acercarse a las marcas de su compañero de equipo, sin entender cómo Marc podía dibujar la telemetría que dibuja.

TE VIMOS CAER, TE VEMOS GANAR Y AHORA LLORAMOS CONTIGO 🥺❤️ ¡QUÉ IMAGEN! TODOS LOS PILOTOS FELICITANDO A UN CAMPEÓN QUE NO PUEDE CONTENER LAS LÁGRIMAS 👏 @marcmarquez93#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/CjW0ixj7bZ — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2025

A Japón llegaba con Álex Márquez como único piloto que todavía podía disputarle el Mundial, un hecho único en el campeonato si tenemos en cuenta el parentesco de ambos. Sólo tres puntos eran necesarios y, pese a que la tensión se notó en los dos hermanos, Marc demostró su solidez física y mental y ejecutó con precisión su objetivo. Una lucha consigo mismo, ya que su hermano Álex no consiguió la confianza suficiente como para inquietar a Marc y sólo pudo ser sexto en Japón.

¡EL RETORNO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DEL MOTOCICLISMO! 🔥 MARC MÁRQUEZ VUELVE A SER CAMPEÓN DEL MUNDO 6 AÑOS DESPUÉS 🏆#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/6dXAdFBbd7 — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2025

Una celebración, la de Marc Márquez, llena de emoción, única por la manera en la que se ha conseguido. Al final, las cuatro operaciones, el cambio de domicilio a Madrid, dejar su equipo de siempre, a su gente de siempre... al final todo mereció la pena y le dio la razón a Marc Márquez. Su tozudez y su confianza en sí mismo demuestran que el trabajo y la perseverancia son y serán el único camino para lograr siempre la recompensa. Enhorabuena, Marc.