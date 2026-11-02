La ruleta rusa del ferrocarril español

Los intentos del Gobierno de atribuir la catástrofe ferroviaria de Urda a un simple fallo humano han quedado superados por la realidad de los hechos, que apuntan a causas mucho más profundas y estructurales para explicar este accidente y el ocurrido el pasado mes de enero en la localidad cordobesa de Adamuz.

El propio presidente del Gobierno reconoció que no es normal que se produzcan dos siniestros de estas características en tan corto espacio de tiempo. En efecto, no lo es, pero no por una cuestión de mero azar o por la conjunción temporal de graves fallos humanos, sino por el estado lamentable de las infraestructuras, con el trazado Madrid-Sevilla como el más deteriorado de toda la red española. No es casual que los dos accidentes más graves de la historia reciente hayan ocurrido ahí.

Los expertos advierten con preocupación de la situación actual de las infraestructuras ferroviarias y rechazan que el accidente de Urda sea responsabilidad de un operario, como ha pretendido imponer el Gobierno desde un primer momento. Uno de los principales especialistas en esta rama de la ingeniería, director del Departamento de Ingeniería Civil de la UPT de Cartagena, ha explicado en Libertad Digital que un fallo de estas características no puede obedecer, simplemente, a que un operador diera una orden equivocada al maquinista, porque el sistema de seguridad en la alta velocidad "tiene que ser lo suficientemente robusto y tener resiliencia para evitar que esto pueda pasar".

El citado experto se muestra también escandalizado por el hecho de que se hayan producido más de 170 incidencias similares a la que desembocó en el accidente de Urda, porque un fallo de estas características es lo suficientemente crítico como para que no pueda aceptarse con la superficialidad con la que trató este aspecto el ministro de Transportes en su última comparecencia ante los medios.

Para el responsable de Ingeniería Civil de la UPT de Cartagena, la causa de tantos fallos responde a la obsolescencia del sistema LZB, un mecanismo de los años 60 del siglo pasado que ya tenía que haberse renovado con el nuevo ERTMS, homologado para las vías europeas, y cuya implantación debería haberse producido hace una década. En su lugar, la línea de AVE Madrid-Andalucía, la más antigua de nuestro país, sigue funcionando con un sistema de seguridad que hace aguas por todas partes, lo que ha provocado finalmente la muerte de 115 pasajeros en las dos catástrofes ocurridas en 2026.

Aunque el Gobierno se empeñe en negarlo, los expertos coinciden en que la falta de inversión en mantenimiento y una mala planificación y gestión de las infraestructuras son la causa de la siniestralidad desbordada de nuestro sistema ferroviario. En cuanto a las responsabilidades políticas directas, 170 fallos en el sistema de seguridad no fueron suficientes para que el ministro de Transportes dejara durante un tiempo de proferir insultos en las redes sociales y pusiera en marcha medidas drásticas y estructurales. Su incompetencia manifiesta y la degradación abrumadora propia del sanchismo han hecho que viajar en los trenes españoles sea, a estas alturas del siglo XXI, jugar a una especie de siniestra ruleta rusa.