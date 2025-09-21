'On Falling', el peligro de la soledad no deseada

El suicidio es uno de los temas tabús en nuestra sociedad, uno de los motivos por los que no se informa es por miedo a fomentar más casos. Eso hace que el cine no se haya ocupado mucho sobre ello. Hay excepciones como Profesor Lazhar. Pero generalmente esas películas hablan del después, de cómo afecta a los familiares.

Lo más interesante de la película de la que os hablo esta semana On falling, es que trata sobre cómo una persona puede llegar a una decisión tan trágica. La traducción del título de la película, On falling sería Al caer haciendo referencia al ruido que hacen los suicidas al caer desde un puente cercano a donde vive nuestra protagonista.

On falling nos presenta a Aurora, una chica portuguesa que vive en Escocia y trabaja como pickers en un gran centro de logística. Los pickers son los recolectores de productos en estos centros de logística que nos envían a casa los productos que compramos por internet. Un empleo mecánico que si luego tienes una vida fuera de trabajo se queda sólo en eso, en un empleo que te puede llenar más o menos.

El problema es que Aurora no tiene vida social. En el trabajo está sola recorriendo los pasillos y sus únicas interacciones con otros compañeros es durante la comida. Como no se conocen realmente las conversaciones son vacías, has visto tal serie? Un día más de lluvia en Escocia….

Aurora comparte un piso en donde no hay ni siquiera salón, el único espacio común es la cocina donde pocas veces coincide con alguno de los que viven allí porque tienen horarios diferentes. Eso hace que Aurora no tenga amigos, nadie le pregunte cómo está o simplemente le de un abrazo.

A falta de una semana de que empiece el Festival de San Sebastián, On Falling se presentó en este certamen en la edición del año pasado donde su directora, la debutante Laura Carreira, salió premiada con la Concha de Plata a la Mejor Dirección. Carreira consigue emocionarnos sin artificios ni convirtiendo la película en un panfleto, sólo le hace falta mostrarnos el día a día de Aurora, encarnada por una fantástica Joana Santos. Muchos califican a Laura Carreria como la sucesora de Ken Loach en el cine social, de hecho la película está producida por la compañía del ya retirado director.

