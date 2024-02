¿A qué juega Luis Enrique?

En julio del año pasado, y ante la negativa del jugador a activar la cláusula por un año más y mucho menos a ampliar su contrato, Al Khelaifi echó órdago a grande: "O renovación o venta". Pues ni una cosa ni la otra. Como entendía que así el año se le iba a hacer demasiado largo, Mbappé cogió el toro por los cuernos y ofreció una solución intermedia: "No voy a seguir, tengo decidido irme pero os dejaré dinero en caja". Sobre el montante total de ese acuerdo podemos especular pero lo cierto es que sólo lo conocen los dos interlocutores. Pero, en enero de este año, el presidente del PSG confirmaba encontrarse muy tranquilo y aseguraba confiar en la palabra del futbolista. Lo más probable es que Mbappé le dijera a Al Khelaifi en esa reunión que iba a perdonarle la prima de fidelidad de 80 millones de euros que le tocaría cobrar.

El futbolista podría haber destruído al presidente del PSG, simplemente podría haber decidido aguantar, en la grada o en su casa, sin renovar y sin ser traspasado y, a la finalización de su contrato cobrar 80 millones por ser fiel al club parisino (¡qué gran paradoja!) mientras al mismo tiempo estampaba su firma con otro equipo, probablemente el Real Madrid, pero no lo hizo, quiso ser magnánimo ante el derrotado, no le arrojó tierra a los ojos y mantuvo un comportamiento versallesco con él, fue displicente. Así que, desatascada la situación, Mbappé, con la vista puesta en su próximo destino, sólo tendría que dedicarse a jugar hasta la extinción de su contrato y la presentación con su nuevo equipo. Todos, incluso los peligrosísimos ultras del PSG que acosaron a Neymar y persiguieron hasta su casa a Messi, estaban relajados. Todos. Y ayer, en el Parque de los Príncipes, ante el Rennes, que está séptimo en una Liga de dieciocho y a diecinueve puntos del inalcanzable líder, que es precisamente el equipo de Mbappé, el jugador tuvo un buen recibimiento. No fue para tirar cohetes pero nadie le abucheó. En París consideran generalmente razonable que, después de 7 años de cárcel deportiva y 2 más de prórroga penitenciaria futbolística, Mbappé ya ha hecho todo lo humanamente posible por el equipo de su pueblo.

Pero nadie contaba con el streamer, nadie contaba con la vedette, al auténtico rey sol de toda esta situación, el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro, Luis Enrique Superstar. Es verdad que la Ligue 1, como por cierto también la Liga española, está empaquetada, pero, ¿a quién se le ocurre sentar a la estrella de su equipo con el marcador en contra y jugando en casa? Pues a Luis Enrique: "Antes o después, tarde o temprano, en algún momento tendremos que aprender a jugar sin Kylian". Antes o después no, Luis Enrique. Tarde o temprano, tampoco. Tú deberás buscar soluciones en concreto desde el 30 de junio, que además cae en domingo, por la sencilla razón de que hasta ese día Mbappé es tuyo. Porque, además, a este jugador no le vas a necesitar para ganar tu Liga, que es de chicle, pero si quieres tener alguna opción en Europa, aunque sea remota, tienes que fiarlo todo a él. ¿Entonces? ¿Qué busca Luis Enrique? ¿O es un mandado? ¿Es el correo del zar? ¿O el correo del emir? ¿A qué juega Luis Enrique? Con Messi también lo intentó. Llegó al Barça con las mismas ínfulas del rey del mambo. Y Messi le envió al motorista. Se bajó de la Harley, llamó a su puerta, se quitó el casco y resulta que era Mascherano: "Che, boludo, ¿ves a aquel señor bajito del fondo? Pues el que manda es ese". Pero, claro, Messi no se iba como Mbappé, Messi se quedaba. Mbappé se va.

En vez de desactivarlas, Luis Enrique es un especialista en ir pisando minas. Como a Mbappé no le han sentado nunca, jamás, ni aunque el PSG fuera ganando por 5-0 o por 1-6, nunca, la sustitución del delantero se ha convertido en portada en todos los periódicos de Francia. Dicen que ahora Mbappé ha perdido su estatus de intocable. Ahora. Y ahora Luis Enrique advierte que Mbappé jugará cuando él lo decida. Ahora. Antes no, ahora. Ahora sí decide el entrenador, ¿y antes? ¿Antes no decidía? ¿Y quién lo hacía entonces? Yo no quiero pensar en esa posibilidad, un poco enrevesada la verdad, que apunta a que como Luis Enrique sabe que Mbappé va a fichar por el Real Madrid y él es culé va a tratar de hacerle la vida imposible. Insisto, no quiero pensarlo. No quiero… pero lo pienso. Pienso en ello, pienso en esa posibilidad, porque ese tono belicoso de ayer, ese mensaje al más puro estilo sargento de hierro… no es normal. A Luis Enrique le faltó llamarle recluta patoso a Mbappé, como en La chaqueta metálica. Y si aquí hay un patoso, si lo hay, ese no es el jugador.