Al-Khelaifi: la brazada del ahogado

Sólo hay que pararse un rato a escuchar a Nasser Al-Khelaifi para llegar a la conclusión de que es normal que el Paris Saint Germain lleve dando tumbos por ahí desde hace años, sin un proyecto deportivo serio, y que su única marca internacional siga siendo la inmensa montaña de dinero que tiene. Pero sólo tiene eso, dinero, una montaña. Es como cuando te sube de repente la fiebre y entonces sabes que algo va mal: la fiebre es el síntoma, Al-Khelaifi también lo es. Cuando habla sube la fiebre y sabes que algo va mal, estás seguro de que va a seguir yendo mal. Y no es porque el presidente del club sea un verso libre, no, qué va, él obedece órdenes de arriba. En realidad se trata de la mentalidad. Contemplado todo desde un punto de vista occidental parecía imposible que alguien rechazara 200 millones de euros por un futbolista que quedaba libre y había expresado tanto en público como en privado su deseo de irse a otro, pero desde el punto de vista de los dueños del PSG es lícito presionar a ese jugador o implicar si es necesario al presidente de la República francesa para conseguir el objetivo. ¿Y cuál era ese objetivo en realidad? ¿Encerrar al futbolista? ¿Esconderlo? ¿Retenerlo en contra de su voluntad? ¿Amenazarlo? A la vista está que eso no ha funcionado, que empleando esos métodos al PSG no le ha ido mejor sino peor. No es orgullo, no, todos somos orgullosos. Sólo es la costumbre que algunos tienen de salirse siempre con la suya desde la cuna.

El discurso de Al-Khelaifi me ha parecido lamentable, propio del siglo V antes de Cristo. ¿Se siente usted engañado? Pues bienvenido al club, a los madridistas también nos engañó Engañé. Dice usted que no va a permitir que el futbolista se vaya gratis, ¿y cómo lo va a conseguir? Sólo puede lograrlo de un modo, que es despidiéndolo, en cuyo caso se seguiría yendo gratis y, además, cobrando el año que le queda de contrato sin la necesidad de trabajarlo. También dice que Engañé ha cambiado de opinión y que ahora no quiere dejar dinero en las arcas del PSG: ¡Abráse visto semejante desfachatez! ¿Así que Engañé quiere cumplir lo firmado? No puede ser. Fue usted quién le firmó al futbolista ese contrato y con esas condiciones, y lo hizo únicamente para salirse con la suya y que no viniera al Real Madrid, que recuerdo que llegó a ofrecer 200 millones por él: en Qatar no le cogieron el teléfono a Florentino Pérez.

¿No pueden permitir? ¿Qué es lo que no pueden permitir? ¿No pueden permitir que Engañé cobre una cláusula millonaria de fidelidad? Así bautizaron ustedes a esa cláusula vergonzosa, ¿no? Pagar por ser fiel, menuda paradoja. Uno es fiel por creencia, por amor, por solidaridad o por convicción pero no por dinero. Porque ustedes, señor A- Khelaifi, son tan pobres que sólo tienen eso, dinero, el día que se den cuenta ya será demasiado tarde y el Real Madrid habrá ganado La Decimoctava con o sin Engañé. Yo no sé dónde acabará jugando este chico, no me fío de él, me parece que es un agente doble, el protagonista de una novela de John Le Carré, pero parece que quiere irse de X a Y, ¿cómo lo va a evitar? ¿Echándole encima a los ultras? ¿Haciéndole la vida imposible en París? ¿No se da cuenta de que el francés es él? ¿Dice usted que no pueden permitir que un trabajador se ajuste a lo firmado en su contrato? ¿Y lo dice en el país que lleva a gala el lema universal de "Egalité, fraternité, liberté"? Bájese usted del burro o del camello y, si como todo parece apuntar, tiene usted un problema del carajo de la vela agarre el teléfono, marque el prefijo de Madrid y llame a Florentino Pérez, que él, a diferencia de Qatar, sí le cogerá el teléfono. A eso se le llama "educación".

Usted se hunde, Al-Khelaifi. Lleva 12 años en el club y en todo este tiempo sólo ha sido capaz de destacar en la poderosísima Ligue 1. Se hunde, pida ayuda. No haga usted como el castañuelas del chiste. Se está usted ahogando y la solución a sus males no la tiene Engañé, que es el campeón mundial del money, sino Florentino Pérez. Yo no quiero aquí a ese jugador pero parece que el presidente del Real Madrid está enamorado deportivamente de él. Pídale ayuda. Sofoque su fuego interno. Bájese del burro o del camello. No se hunda por una cuestión de carácter, no haga como el escorpión del cuento. Sea usted amable y acuerde, ¿recuerda la última vez que lo hizo?