Alejo, Vinicius y el Far West

En las últimas dos semanas, y a pesar del intento fallido por parte del Fútbol Club Barcelona y del periobarcelonismo, sólo se habla en España y en el resto del mundo del escándalo que supone el hecho de que el club catalán se tirara veinte años facturando con una empresa del vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros. Y ese tsunami ha difuminado lo que, hasta la llegada a nuestras vidas de Negreira y de su hijo, tenía también en el punto de mira al fútbol español, o sea el racismo. Un racismo, si se me permite la expresión, selectivo, quirúrgico, tanto como para que el acoso, la xenofobia, el escrache se redujera a una sola persona, Vinicius Junior. El acoso hacia Vinicius ha pasado a un segundo plano porque el escándalo de Negreira, como decía, es mundial, pero volverá. Ayer, por ejemplo, se conocía que la Comisión Permanente de la Comisión (¡caray, cuánta comisión!) Estatal contra la violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia (¡qué nombre más largo!) no sirve para nada; también se supo, aunque eso es menos importante, que la Comisión de la Comisión de los comisionados de la Comisión había multado con cuatro mil euros a quien profirió insultos racistas contra Vinicius en Mallorca y que se le iba a impedir la entrada a los recintos deportivos durante doce meses, pero lo primero que se supo, como decía, es que esta Comisión no sirve, hay que cambiarla o hay que cambiar la ley. ¿Cuatro mil euros? ¿Y un año sin poder acceder a un recinto deportivo? Por esa cantidad de dinero y ese período de tiempo, a un millonario del Ku Klux Klan lo mismo le merece la pena irse a un campo de fútbol a gritarle a un jugador "negro de mierda".

Hoy he leído en Relevo una entrevista con Iván Alejo. Este futbolista del Cádiz es, junto a Maffeo y Raíllo, algo así como la Santísima Trinidad de los Valores del Deporte Mundial para una gran parte del periodismo deportivo español. Vinicius es, para ellos, un provocador, alguien que necesita ayuda psicológica y un mal compañero mientras que estos tres jugadores, que probablemente no hayan sido tan entrevistados en toda su carrera profesional como ahora, son un ejemplo a seguir por parte de los niños, las niñas y les niñes españoles. Al leer a Alejo en Relevo tres meses después de su trifulca con Vinicius (¡tres meses después!) te das perfecta cuenta de que toda la polémica estaba programada, quién sabe si hasta entrenada, y llegas también a la conclusión de que Iván sigue sin darse cuenta realmente de lo que hizo porque no se arrepiente en absoluto de ello: "Yo tenía claro que a la primera pelota que tocase iba a hacerle falta y a decirle que allí estaba yo, que si quería jugar el Mundial estuviera tranquilo. Obviamente nunca vas a lesionar a un compañero, pero que no se pasara de la raya". ¿Qué es pasarse de la raya? ¿Jugar al fútbol es pasarse de la raya? ¿Hacer un regate? ¿Marcarle un gol al Cádiz es para Alejo pasarse de la raya? ¿En qué consiste para él exactamente eso de pasarse de la raya?

Si sabemos lo que Alejo le dijo a Vinicius, que suena claramente a amenaza, a algo así como "este pueblo es muy pequeño para los dos, forastero", es porque ya lo reconoció en su día y ahora, transcurridos tres meses desde entonces, lo vuelve a hacer. Lo sabemos por Alejo, no por Vinicius, que no dijo nada de lo que había pasado sobre el terreno de juego. De modo que el nuevo reconocimiento de lo dicho por Iván tanto tiempo después quiere decir que no se arrepiente, que le parece normal decirle a un compañero de profesión que tenga cuidado y que no se pase de la raya si quiere jugar el Mundial, que lo tiene asumido como una parte del fútbol. Este es el referente moral. Este es el faro de ejemplaridad que debe conducirnos a todos por la vida, alguien que le sugiere a un compañero de profesión que no juegue demasiado bien no vaya a ser que se quede fuera del campeonato del mundo. ¿Es la primera vez que eso pasa en un campo? Seguro que no. Pero también es la primera vez que sólo se sabe lo que dice uno y no lo que dicen los otros… salvo con Alejo. A Maffeo y a Raíllo no los hemos escuchado pero, gracias a Dios, hoy hay cámaras por todos lados. Imaginémonos por un instante que hubiera sido al revés y que Vinicius le hubiera dicho eso a Alejo. El Real Madrid tendría que haber traspasado al City al jugador.