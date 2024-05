Reconozco que ésta no la vi venir, y eso que ya tengo algunos tiros pegados en la profesión. Hubo, eso sí, quien, después de saber que Kroos anunciaba su retirada, me advirtió: "Ojito, la cosa puede ir por ahí". Pero yo, lo reconozco, no la vi venir. Para mí era impensable incluso viniendo de esa máquina expendedora de detritus que es el periodismo antimadridista, básicamente resumido en dos: el periobarcelonismo y el perioatletismo. Y no sé por qué no la vi venir, la verdad. Tanto elogio hacia Toni Kroos, tanto azúcar, unas palabras tan elogiosas hacia quien, a sus 34 años, en plenitud mental y en su mejor momento profesional, acababa de decidir que colgaba las botas después de la Eurocopa... esto debió darme una pista, debió mosquearme. Decía Diógenes eso de que las mordeduras más peligrosas son las del calumniador entre los animales salvajes y las del adulador entre los animales domésticos. Si se elogiaba con tanta intensidad a Kroos por irse, ¿a quién podía empezar a poner a parir Radio Dortmund por quedarse? Pues a Luka Modric, claro, faltaría más.

Sólo una mente diabólica, enfermiza y frustrada puede establecer un argumento tan tenebroso. Sólo alguien que lo está pasando realmente mal puede elogiar el adiós de una leyenda, sea del equipo que sea, para atacar a otra. Pero los empleados de la fábrica de detritus son así. Según estos finos analistas, Toni Kroos se va en loor de multitudes y decidiendo su futuro porque no quiere arrastrarse por los terrenos de juego. Y, claro, si a sus 34 años Kroos no se quiere arrastrar, ¿quién sí lo pretende? Pues el que a sus casi 39 años está dispuesto a todo por seguir vistiendo la camiseta del Real Madrid, incluso a asumir un papel secundario en ese vestuario. Tienen que mancillar el buen nombre de Modric porque son absolutamente incapaces de ver nada objetivamente bueno en un gesto tan generoso como el de Toni Kroos, del mismo modo que fueron incapaces de entender que dos estrellas como Vinicius y Bellingham se iban a llevar bien por la sencilla razón de que un genio entiende mejor a otro genio que a un necio profundo.

Lo que yo quiero decir es que Kroos es un tipo especial por irse como se ha ido y Modric es un tipo más especial aún porque querer quedarse en su actual situación. Lo que yo necesito decir es que este futbolista al que la fábrica de detritus acusa ahora de quedarse más o menos para chupar del bote renunció el pasado mes de junio a un Euromillón (o sería más exacto decir a unos Euromillones) de 200 millones por tres temporadas del Al Hilal. O sea, y aunque Radio Dortmund sea de Letras, Modric renunció a 66,666 millones de euros por año, que es algo más (y esto lo digo, por supuesto, irónicamente) de lo que va a poder ofrecerle en cualquiera de los casos el Real Madrid. ¿Cómo va a arrastrarse un futbolista que el 2 de junio puede tener él sólo una Champions más que el Fútbol Club Barcelona a lo largo de su historia? Cuando estamos asistiendo a una despedida en diferido por parte de todos los estadios de la Liga española, con los aficionados de cada uno de los equipos despidiendo entre ovaciones a un futbolista ejemplar tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, la fábrica de detritus pone en funcionamiento la maquinaria porque Luka quiere seguir.

Modric, queridos tertulianos de Radio Dortmund, ex Radio Múnich, ex Radio Manchester, ex Radio Leipzig, se quiere quedar porque, si se queda, que ojalá sea así, el 14 de agosto, que es cuando se juega la final de la Supercopa de Europa, podría convertirse en el futbolista con más títulos a lo largo de los 122 años de historia del Real Madrid. No es algo sin importancia, ¿eh? Más títulos que nadie. Más que Gento, Di Stéfano, Pirri, Amancio, más que Butragueño, más títulos que Sanchis, más que Cristiano, Benzema o el propio Kroos. Más que cualquiera. El gesto de querer irse de Kroos es un ejemplo de amor al Madrid, el gesto de Modric de querer quedarse es un ejemplo de amor al Real. Mucho peor que querer quedarse con 39 años es, por ejemplo, anunciar que uno se va, empeñar su palabra en eso y luego, de repente, decir que se queda. Mucho peor que querer quedarse con 39 años es, por ejemplo, pedirle a tus jugadores que queden entre los cuatro primeros y justificar la debacle aduciendo que compites contra unos monstruos. Eso sí que es un escándalo, como lo es, por cierto, pagarle durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Quedándose o yéndose, a Modric no le toca la basura ni le inquietan los desperdicios. Resulta que Luka tiene un escudo anti detritus que se llama ejemplaridad. Es un caballero, un gentleman. Y a los caballeros no les intimida la mierda.