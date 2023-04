Aquí no hay Plaja

Ayer por la tarde se conoció que, tras analizar la parodia que de la Virgen del Rocío hicieron en el programa Està passant de TV3, el Consejo Audiovisual de Cataluña, dependiente del Gobierno independentista de la Generalidad, decidía que el gag no vulneraba la normativa audiovisual y, como sucede casi siempre en estos casos cuando de ofender a los católicos se trata, todo cabía encuadrarlo en el marco del ejercicio de la libertad de expresión. El CAC, eso sí, consideraba en su informe que las expresiones satíricas podían resultar desafortunadas e hirientes para los creyentes y recomendaba extremar las precauciones para evitar en los espacios de entretenimiento humorístico manifestaciones que pudieran menospreciar a las personas que profesan cualquier creencia religiosa. El presentador del programa, Toni Solé, ya dijo en su momento que esperaran sentados aquellos que creyeran que él iba a pedir perdón.

Todo es humor, aunque el humor siempre lo emplean para herir a los mismos, o sea al 59,8% de la población española, según estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas. Todo es libertad de expresión, aunque la libertad siempre se arroje contra los mismos, fundamentalmente contra aquellos símbolos que representan a la nación española: su bandera, que es quemada; su himno, que es pitado; las fotos de su Rey, que son volteadas y puestas boca abajo cuando no prendidas con gasolina y cerillas. Cuando el otro día alguien dijo que el vídeo de Real Madrid Televisión, que se limitaba a constatar una realidad, o sea que el Fútbol Club Barcelona había chupado de la teta del franquismo hasta dejarla desnutrida, había llegado a la política… era sólo cierto en parte. Al vídeo reaccionaron al unísono los políticos independentistas, todos a una como en Fuenteovejuna, y, como siempre, también lo hizo aquí, en esRadio, ese verso libre que se llama Isabel y se apellida Díaz Ayuso.

Del vídeo hablaron Patricia Plaja, portavoz del gobierno catalán; Gabriel Rufián, cómo no para arremeter contra el rey emérito por acudir al palco de Stamford Bridge; el huído de la justicia española Puigdemont; y Joan Baldoví, de Compromís. Y es curioso porque Plaja se refirió a esa cascada de verdades de Real Madrid Televisión que se ha convertido en un hit mundial como de fake new sin que aún haya dicho qué parte de todo lo dicho es mentira y, sin embargo, nada dijo de la burla que en ese programa de TV3 se hizo de la Blanca Paloma, del acento andaluz y, por extensión, de todos los andaluces. Humillar al 60% de los españoles queda encuadrado en la libertad de expresión, decir que Franco ayudó económicamente al Barça, que el Barça ganó 5 Ligas durante los primeros 15 años de franquismo, que el club estuvo presidido por varios falangistas, que uno de ellos llegó incluso a quitarse su medalla de oro y brillantes de la solapa para colocársela al Caudillo o que se subvencionó a fondo perdido el Palau o el Palacio de Hielo… decir todo eso, que es verdad, hay que retirarlo porque es falso cuando es absolutamente cierto.

Salen como leones a defender al Barça y callan cuando se insulta a la Virgen del Rocío. Tienen la piel tan fina porque, como dije el otro día en El Chiringuito, no están acostumbrados a que nadie les diga las cosas a la cara, tampoco durante el franquismo. Por eso, porque los hemos malcriado, al pago durante 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros reaccionan, en general, de muy malos modos, justificándolo incluso, mirando hacia otro lado. Y en ese pajar vulgar resulta ciertamente (o francamente, si alguien lo prefiere así) emocionante encontrar una aguja inteligente y crítica. Ayer escuché a Gabriel Masfurroll en Radio Marca con Pedro Pablo Parrado. Masfurroll fue directivo, en su casa hay ocho socios del Barça y él mismo lo es desde hace medio siglo. Su opinión sobre la situación del club, a la que definió técnicamente como quiebra, no puede ser peor ni menos alentadora su reacción sobre quien dirige ahora mismo la entidad.

Desgraciadamente para el Barça, Masfurroll clama en un desierto que lo único que trata es tapar la mala gestión y el absurdo institucional. En esta Cataluña aborregada es incluso posible que a Masfurroll le consideren un peligroso activista anticulé. Si yo fuera barcelonista, querría más gente como él, más gente como Gabriel Masfurroll, pero ya digo que es una aguja en un pajar de silentes, burócratas y aleccionados. Lo que se merece el Barça es un Masfurroll, lo que tiene es un Laporta y a lo que aspira es como mucho a una Plaja. Aquí, en Madrid, no la hay, no hay playa, pero sí sabemos distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo que es cierto y lo que no lo es. Libertad, un tesoro divino si sabes utilizarlo. También para ser autocrítico de vez en cuando.