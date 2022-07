Barça, Deco y la mujer del César

D20 Sports, la agencia de representación del ex jugador culé Deco, ingresará, como suele ser habitual en estos casos, un diez por ciento de comisión sobre los 58 millones más otros 10 en variables que le cuesta al Barcelona incorporar al desconocido Raphinha al equipo de Xavi. Es un pellizco que a cualquiera le solucionaría la vida y, de hecho, supone hasta ahora la mejor operación económica de una oficina de representación tan joven como desconocido es su representado aunque, eso sí, cuente con el aval (a la oficina de representación me refiero) de uno de los hombres más influyentes del fútbol mundial, Jorge Mendes. La cuestión no es si el ex futbolista del modesto Leeds acabará convirtiéndose o no en el nuevo Pelé o si será o no candidato a los próximos Balones de Oro, no estamos hablando de eso, no. El asunto no es deportivo sino ético, moral, y lo único que cualquier directivo serio debería preguntarse en voz alta es si alguien que asesora a un club y, al mismo tiempo, representa a jugadores está en condiciones de recomendar a uno de sus representados y si el club, llegado este estrambótico caso, debería darle el sí a la operación o, pensando precisamente en sus consecuencias morales, frenarla en seco por una simple cuestión ética. No hay más.

Yo no hablo de la calidad de Raphinha, que está por ver, ni tampoco de la profesionalidad de Deco, que seguro que está fuera de dudas, no se trata de eso. Lo que se debe dilucidar aquí es si el Fútbol Club Barcelona, que es una marca de impacto mundial, debe o no conservar las apariencias y si (y aunque el futbolista sea un cañón de jugador) debe parar la operación para no dar que hablar o si debe pedirle a Deco que abandone la asesoría deportiva culé para poder hacer su trabajo con absoluta independencia. O sea, ¿debe el Barcelona hacer lo fácil o debe hacer lo difícil? Florentino Pérez piensa que el Real Madrid, que la imagen del club que preside, le empuja a hacer cosas difíciles continuamente. Fue difícil decirle que no a Neymar, sobre todo a sabiendas de que el delantero se iba al Barcelona; fue difícil decirle que no a Cristiano, a Ramos, antes a Özil; seguro que fue dificilísimo pedirle a la plantilla que se rebajara el sueldo un diez por ciento y no me cabe la menor duda de que acaba de ser muy difícil, pero mucho, tener que decirle a Pablo Laso que no podía seguir porque había una duda razonable sobre su salud. Y, además, creo que todos esos "noes" de Florentino habrán roto relaciones de amistad o, cuando menos, le habrán distanciado de aquellos a quienes, desde la responsabilidad, tuvo que darles la mala noticia. Pero sobre la imagen ética y de transparencia que el Real Madrid transmite hacia el exterior no existe ni la más mínima duda. La pregunta es: ¿Habría fichado Florentino a una superestrella que estuviera representada por uno de sus asesores deportivos? Y la respuesta es claramente que no.

Claro que habrá quien piense que Florentino no es San Florentino bueno y mártir, y estoy de acuerdo. Y habrá también quien piense que el presidente del Real Madrid no tiene por qué ser el ejemplo a seguir. Pero yo creo que, aún a riesgo de dejar escapar a un Maradona en ciernes, Florentino habría dicho que no a una operación similar a la de Raphinha mientras que el Barcelona de Laporta acaba de decir que sí. Ayer era poco optimista Richard Dees a propósito de que, además de Marçal Lorente, EsRadio y El Primer Palo, alguien más pusiera el dedo en la llaga, pero se equivocó. Hoy muchos medios de comunicación, y algunos tan poco dudosos de su tendenciosidad culé como Sport, han criticado una operación que huele a podrido sin necesidad de viajar hasta la lejana Dinamarca. Julio César podría haberlo dejado pasar, podría haber mirado hacia otro lado; probablemente Pompeya no le puso los cuernos con Publio Clodio Pulcro, que era un ligón de mucho cuidado, pero toda Roma sabía que estaba coqueteando con él. El problema no era que Pompeya fuera o no fiel, que podía serlo, sino que alguien albergase la menor duda al respecto: "La mujer del César no sólo debe ser honesta sino también parecerlo". En el caso que nos ocupa hay muchas preguntas que están en el aire y, hasta ahora, ninguna respuesta pero todo el mundo del fútbol está hablando acerca de esta operación y no precisamente por la calidad del pobre Raphinha, que aquí es un invitado a su pesar. La imagen que el Barça traslada al exterior es la de un club familiar, eso es. Es lo que quería Laporta, rodearse de amigos y familiares. Lo ha logrado. La familia y uno más, como en la película de Fernando Palacios. Con Deco en el papel de Chencho. Todos contentos. Era a ellos en realidad, a sus familiares y amigos y no al Real Madrid, a los que tenía muchas ganas de volver a ver.