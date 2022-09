Con gol de Tchouaméni a pase de Camavinga

"Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré". Juan 20-24 a 29. Por eso, porque uno de los apóstoles, en este caso Tomás, no estaba con el resto cuando Jesús resucitó, es por lo que nosotros repetimos la frase de "meter el dedo en la llaga". Como el incrédulo Tomás, necesitamos ver para creer, tocar, meter el dedo en el lugar de los clavos y la mano en el costado. Le tocó a él ese papel del ausente pero probablemente le hubiera pasado a cualquiera de ellos. El don de la fe consiste precisamente en eso, en creer sin la necesidad de tener que ver, que es lo que le pasó al bueno de Tomás, según cuenta Juan en su Evangelio.

La fe no es necesaria, por ejemplo, para saber que, después de la noche, volverá a salir el sol, eso lo ve cualquiera. Es un hecho que no se discute. Sería incongruente y poco inteligente pensar que después de cuatro mil seiscientos tres años saliendo, el sol, de repente, fuera a dejar de hacerlo. Y, de ser así, de no salir, además de significar el final de la vida en la tierra, supondría la excepción de la regla de que el sol lleva esos cuatro mil seiscientos tres años saliendo inasequible al desaliento, inalterable, un día tras otro. Hoy me he encontrado con la noticia de que las casas de apuestas piensan que mañana, después de más de cuatro mil años haciéndolo, no el sol finalmente no saldrá. Porque eso es lo que es el Real Madrid y no otra cosa, el sol del fútbol. Las casas de apuestas piensan que un club que no ha ganado nunca la Champions, el City, es el máximo candidato a hacerlo este año, quizás porque en sus filas cuenta con Haaland; otro que tampoco la ha ganado, el PSG, sería el segundo candidato, puede porque al final logró retener a ese jugador de cuyo nombre no quiero acordarme; y el top 3 lo completaría el Bayern, que sí sabe lo que es ganarla. Por delante del sol, que dicen que mañana no saldrá, el Liverpool, un clásico… al que el Madrid venció por cierto en la gran final de hace tres meses.

Por supuesto que el madridista, por mucho que el dinero vote en contra, sabe perfectamente que el sol saldrá mañana y que su equipo competirá hasta el final por La Decimoquinta. Después de la pasada Copa de Europa en la que lo tuvo todo en contra varias veces y debió echar mano de ángeles y arcángeles varios, el madridista, que ya lo ha visto todo, se imagina otra Champions con gol de Tchouaméni a pase de Camavinga. Como el big data, el dinero también es interesado pero hay cosas de la razón que el corazón no entiende o, mejor dicho, que el dinero no comprende. El dinero de los clubes Estado no comprende, por ejemplo, que la Copa de Europa es la sala de estar del sol de la competición, que es indiscutiblemente el Madrid. Y los pronosticadores ni siquiera tienen la excusa de Tomás, que debió meter el dedo en la llaga para creer, porque ellos ya lo han visto. Constituye una tradición consolidada del estilo de las uvas del 31 de enero el hecho de que todo el mundo dude que el sol saldrá mañana en la Champions, pero lo hará. Uno lleva haciéndolo cuatro mil años, el otro sólo ciento veinte. Qué sería del Real Madrid sin las casas de apuestas que dudan acerca del hecho cierto de que el equipo merengue ganará La Decimoquinta con ese gol de Tchouaméni a pase milimetrado de Camavinga. Meted el dedo en la llaga hasta el fondo, metedlo. Y, por favor, ni se os ocurra contar con el Madrid entre los favoritos, ya le va bien así.