Criaturas celestiales

Supongo que por pudor o por cierta vergüenza ajena, porque todavía sigan teniendo con ellas cierta relación, no sé si de amistad o ya meramente profesional, las futbolistas que entraron en la convocatoria para sustituir a las quince chantajistas no querrán ni confirmar ni desmentir lo que sucedió en la reunión del 19 de octubre pasado y que desveló el diario Marca. Lo que puede deducirse es que las amotinadas estaban esperando pacientemente a que la nueva selección española se estrellara sin su concurso ante Suecia, que es la tercera selección mundial, y sobre todo ante Estados Unidos, que es el mejor equipo femenino del mundo. La nueva España no sólo no se pegó el batacazo sino que empató con las suecas, a las que pudo y mereció ganar, y venció con solvencia y por primera vez en toda la historia a Estados Unidos. La posterior reacción en las redes sociales de las Guijarro, Pina, Bonmatí, León o Caldentey fue tan patética, tan lamentable, tan mezquina y tan poco inteligente que empezó a inclinar la balanza de la opinión pública, que había sido claramente manipulada, del lado de Jorge Vilda. No hubo ni una sola felicitación, aunque fuera fingida. Ni una sola de las chantajistas se alegró en Twitter o en Instagram por la victoria de sus compañeras. Instaladas en la soberbia, a las amotinadas les importaba en realidad un bledo España, la afición española o el escudo de España, les importaba lo que pasara con ellas, luego con ellas, después con ellas y más tarde con ellas… Y ellas no estaban. Y en su lugar había otras, otras futbolistas nacidas en España que lo habían hecho tan bien o incluso mejor que ellas.

El siguiente paso es de Primero de Colombo. El teniente Colombo siempre resolvía sus casos del mismo modo: siendo como era el más listo de todos de largo, fingía sin embargo ser el más tonto y cocía en su propia salsa al criminal, que se pensaba que era un genio. Lo primero que hicieron las chantajistas fue malmeter contra Vilda, sugerir, inducir, alentar el rumor... No lo hicieron ellas, no, sino que para extender la maledicencia emplearon a tres o cuatro pregoneros o pregoneras o pregoneres que lo hicieron en su lugar. El problema era Vilda, sólo Vilda. Vilda encarnaba el mal. Había que prescindir de Vilda. Salió entonces a la luz el historial de estas criaturas celestiales, que venían de cargarse a otros dos entrenadores. Como Vilda aguantó y, extrañamente, la federación mantuvo el tipo, las chantajistas pusieron en marcha el plan B, que consistía en dejar que sus sustitutas se pegaran el batacazo. Y como no se lo pegaron, y como la gente empezó a olvidarse de ellas, ¿qué hizo Colombo? Esperar a que dieran un paso en falso delatándose. Y eso, según Marca y según denuncia de la AFE, se produjo el miércoles pasado.

"Id a ver al psicólogo de vuestro club y luego haced el paripé", dice Marca que dijo Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO. ¿Sigue ahí la señora Gutiérrez? Pues creo que sí, creo que sigue ahí. Lo primero que puede leerse en la página web de FUTPRO es lo siguiente: "Entendemos los retos a los que se enfrentan las futbolistas cada día y nos esforzamos pro protegerlas". En serio, ¿no os da vergüenza? Así que era tan sencillo como que las nuevas alegaran un problema mental, mintieran, fingieran tener un problema de salud e hicieran el paripé. ¿Es eso? ¿Lo he entendido bien? Lo que, con la connivencia de las chantajistas, estaban recomendando desde FUTPRO es que las futbolistas utilizaran al psicólogo para fingir una enfermedad provocada por un tercero. ¿Es así? Lo digo porque no he visto tuits ni comentarios de los pregoneros, pregoneras y pregoneres al respecto de esto. Desde la pandemia, un 6,4% de los españoles han acudido al psicólogo o al psiquiatra por trastornos depresivos de ansiedad y al 5,8% se le han prescrito psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos o reguladores del sueño. No es una broma, aunque FUTPRO se lo tome como si lo fuera. Esto es serio. No se trata de hacer el paripé. ¿Éste es el ejemplo que quieren darnos estas crías? ¿Con esta tropa ha tenido que negociar a diario Vilda? Jorge, donde quiera que estés, enhorabuena por haber aguantado tanto, eres un héroe nacional.

Según publicó Marca, en un momento determinado, e imagino que ante el sonrojo de las nuevas internacionales, Nerea Eizaguirre tuvo el santo cuajo de decir lo siguiente: "¿Cómo no vamos a ir las quince mejores jugadoras a un Mundial?" Pues te lo voy a explicar yo, Nerea: no yendo. Las quince mejores jugadoras no vais a ir al Mundial, que siempre ha sido lo único que os ha importado, no yendo, quedándoos en casa. Las quince mimadas os vais a quedar en España y puede que, así, aprendáis una lección de cara al futuro: "La soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande pero no está sano". Lo dijo San Agustín. Primero desinchaos… y luego, si eso, ya hablamos.