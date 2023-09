No creo que sea exagerado decir que las chantajistas se han cargado el fútbol femenino en nuestro país. Con un éxito como el Mundial han hecho un gurruño y lo han arrojado a la papelera. O, mejor aún, a la trituradora porque de la papelera aún se podría rescatar. Todo les venía bien para sus intereses, que evidentemente no son los deportivos, hacer el ridículo en Australia o acabar conquistando un sueño largamente perseguido. No es ya que sobrara Rubiales, que ya no está, o Vilda, que aún no se sabe por qué fue destituido, lo que ahora quieren estas crías es un cambio radical estructural en la federación, o lo que es lo mismo: quieren fuera a todo lo que huela a Rubiales. Pero, ahí dentro, todo huele al ex presidente de la federación. A Rocha, que ahora se ha dado cuenta de lo malo malísimo que era Rubiales, lo puso él. Al tesorero lo puso él. Los vocales están ahí por él, y qué decir de Andreu Camps, que sólo usa Eau de Hueviales. Por mucho que quieran aparentar renovación, la junta gestora que salga de la reunión del viernes la habrá elegido él.

Y cómo contar lo del fútbol femenino: Montse Tomé, la seleccionadora que será presentada pasado mañana, está ahí por él y, por si fuera poco, Rubiales sugirió que le envió un whatsapp de ánimo por todo lo que estaba sucediendo. A la preparadora física la puso él, él colocó a los asistentes técnicos, la analista de vídeos, el preparador de porteros… Todos dimitieron al día siguiente de haberse roto las manos a aplaudir, pero están ahí por él. Los once, desde Tomé hasta Carlos Sánchez, se fueron para impedir que les alcanzase el tsounami. Y hay más, la jefa de delegación, la team manager, el psicólogo, el nutricionista, el chef, las fisios, los encargados del material… Como el secretario general, todos usan Eau de Hueviales. ¿Y qué culpa tendrá el chef? ¿El solomillo estaba muy hecho? ¿Sosa la pasta? ¿Y hasta dónde debe llegar ese cambio radical estructural que reclaman las ochenta y una chantajistas? ¿Y cómo saber si pararán cuando se vean cumplidas sus exigencias? Y otra pregunta más, ¿debemos dárselas? ¿Debe dársele todo lo que pidan a las chicas de Boquete? ¿Hay que entregarles la selección?

Leo un artículo de Lo País del 19 de agosto. Lo firma Jordi Quixano desde Sidney. Y he elegido Lo País porque no creo que sea dudoso a la hora de defender, a su modo, los derechos de la mujer. Titular: "España, una familia al fin bien avenida". Subtítulo: "La mejora de los entrenamientos y la preparación, la flexibilidad con los horarios y el respaldo económico de la federación han sido el mejor pegamento para la selección". ¿Qué hacemos con Quixano, Vero, también lo echamos? Uno de los efectos colaterales más demenciales, cutres y agresivos de esta autodestrucción de un deporte, el fútbol femenino, que empezaba a abrirse paso en España, es el acoso al disidente, la persecución al que no piensa igual que la masa, el acorralamiento de quien expresa algo que no sigue la línea previamente establecida. El emponzoñamiento ha alcanzado, por supuesto, a la selección masculina y, si se les deja, lo hará al resto de deportes.

El último hostigado ha sido Dani Carvajal, quien ayer, por cierto, protagonizó un partidazo en Granada. Hoy el capitán del Real Madrid ha tenido que salir al paso de una acusación de agresión sexual en el Mundial de 2018, que es por supuesto lo más grave, y también ha tenido que desmentir su pertenencia a partido político alguno. Y todo porque a Carvajal se le ocurrió decir que en el caso Rubiales había que dejar que actuara la justicia. No, si te parece que lo ahorque Paul Newman. El papelón que está jugando en todo este asunto la federación que preside el que no quería presentarse a las elecciones pero ahora sí quiere es de traca. Aún no lo saben pero ellos también son cadáveres deportivos como Rubiales. Si les dan porque querrán más, si no les dan porque cualquier día les harán un Carvajal. ¿La solución? Si son ochenta y una chantajistas, convoquen ustedes a partir de la ochenta y dos. Y si la ochenta y dos no quiere, desde la ochenta y tres. Alguna habrá. Quién sabe, lo mismo vuelven a ganar un Mundial.