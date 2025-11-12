El Barça hace bien en proteger a Yamal

Si hay algún adjetivo que define peor que ningún otro la relación que existe ahora mismo entre el Barça y la federación debe ser "fluido", que es precisamente el que ha empleado el director deportivo federativo, Aitor Karanka. "Fluido, fluida, que se produce o se desarrolla de manera fácil y continua, sin interrupciones ni obstáculos". En lo tocante a Lamine Yamal, no hay nada fácil entre Barça y Federación, es todo discontinuo, no hay más que interrupciones y cada día nos sorprendemos con otro obstáculo más. De modo que o bien el bueno de Karanka miente o bien considera de verdad fluida una relación según la cual una de las dos partes se entera de repente de lo que acaba de hacer la otra sin posibilidad alguna de reaccionar. Fluir, creo yo, es otra cosa. Esta relación, querido Aitor, está muerta, tanto como para ir buscando un abogado matrimonialista.

¿Por qué ha hecho esto el Barça? El Barça somete a Yamal a un tratamiento de radiofrecuencia por la sencilla razón de que en el club catalán creen que no se cuida a su futbolista y esta vez no quieren que vaya con España. Llaman al doctor Schilders, que es un experto en pubalgia, y le someten a una terapia invasiva que requiere de un descanso aproximado de dos semanas porque el sábado la selección juega contra Georgia y el martes que viene lo hace contra Turquía y porque España tiene en el grupo de clasificación para el Mundial, que no es fácil sino lo siguiente, el doble de puntos que su inmediata perseguidora, que es Dinamarca. O sea, España está clasificada de facto y en el Barça consideran que el concurso de su estrella no es necesario.

Yo creo que al objeto de destensar, desde el Barça han filtrado que en cuanto sometieron a Yamal a las pruebas se lo comunicaron a la federación. Siempre es bueno el sentido del humor y a las pruebas me remito de que Laporta no será un buen gestor pero es un cachondo mental. Claro, efectivamente, sin conocimiento de la federación se le efectúan esas pruebas a Yamal y, una vez realizadas, le entregan a la federación el informe que aconseja el reposo del delantero, de modo que la federación no puede hacer absolutamente nada y tiene que liberar a Yamal de dos partidos que, por otro lado, son absoluta y totalmente irrelevantes. ¿Se borra el jugador? Por supuesto que se borra. ¿Hace bien en borrarlo el Barça? Pues naturalmente que hace bien porque el futbolista es suyo, le pertenece, le paga el Barça y las posibilidades de éxito del equipo azulgrana de esta temporada van a depender en gran medida del estado físico de ese chico.

Al fondo a la derecha se encuentra un calendario que es de locos, insufrible y rompepiernas. Hecha la ley, hecha la trampa: puesto que Yamal no puede renunciar, su club espera a que juegue en Vigo y el lunes, sin comunicárselo a nadie, le somete a unas pruebas que le apartan sí o sí del equipo nacional. En el Barça desconfían claramente de los médicos federativos, que quedan con el culo al aire. ¿Es ético? Hombre, lo que no es ético es tirarse 17 años pagándole 8’4 millones de euros al vicepresidente arbitral en activo. En este caso lo que ha hecho el Barça ha sido desarrollar un mecanismo de defensa similar al del insecto palo. Como él, Yamal se queda quieto y es prácticamente indistinguible de una rama. Aquí se le distingue pero para el caso da igual porque ya puede patalear De la Fuente que Lamine no estará con él.

Es interesante esta vía Yamal del desacato, si se me permite la jurídica expresión. Y es interesante porque abre una posibilidad de escaqueo o, en su defecto, de negociación bajo cuerda. Y no sólo para el Barça, claro. Y no sólo en España, por supuesto. Siempre habrá una terapia nueva, un medicamento revolucionario y un profesional de la medicina dispuesto a aplicarlos. Puesto que está visto que la FIFA no piensa entrar en razón y los equipos nacionales se sienten propietarios de unos jugadores que cobran mucho dinero que no pagan las federaciones sino los clubes, yo apoyo la moción. En mi opinión, el Barça hace bien en proteger a su jugador y si el resto de clubes no lo hacen en una situación similar, sus seguidores deberán demandárselo a ellos y a nadie más que a ellos.

Y ahora Louzán ya puede llamar por teléfono a Laporta, quedar a comer con él o montar en globo aerostático ya que Yamal no estará en Georgia el sábado ni estará en Sevilla el martes. Si en situaciones semejantes los demás propietarios de los jugadores no se comportan como el Barça simplemente no los estarán defendiendo hasta el final y con todas las consecuenciass. El Barça lo ha hecho. Sin avisar, de acuerdo. Por la puerta de atrás, perfecto. Pero el sábado 22, a las cuatro y cuarto de la tarde, Yamal tendrá muchas más posibilidades de estar a tope contra el Athletic que yendo a dos partidos de chichinabo y que sólo sirven para engordar el ego ya de por sí hiperdesarrollado del seleccionador español.