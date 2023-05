¿Es Ancelotti el hombre?

El listón que el antimadridismo le pone al Real Madrid está cada vez más alto. Porque esa es otra, el Antimadridistas Fútbol Club es más exigente con el Real Madrid que los propios madridistas. Son insaciables. Nunca es suficiente para ellos. No son suficientes catorce Copas de Europa. No bastan cinco Champions en nueve años. No colman sus ambiciosas aspiraciones las once semifinales en los últimos trece años. Los antimadridistas siempre quieren que el Real Madrid gane más y más y más. Ahora La Decimoquinta. Y luego La Decimosexta. Su ansia es como un pozo sin fondo. Yo creo que al madridismo, que es más sensato, le duele incluso menos la eliminación de anoche del Madrid que al antimadridismo. Si el Real Madrid no lo gana todo siempre es un fracaso para el antimadridismo, lo que, bien pensado, tampoco es que hable demasiado bien del resto de equipos.

El otro día, por ejemplo, oí a Koke, el capitán del Atleti, decir que estaban más cerca del objetivo, que no era otro que acabar entre los cuatro primeros. Y a todo el mundo le pareció bien. Hubo un momento en que dio la sensación de que el equipo del Cholo podía acabar segundo (¡segundo!) de la Liga después de haber salido por la puerta de atrás de la Champions en un grupo de clasificación de risa y haber quedado también fuera de la Copa del Rey, y todo el mundo aplaudió la gesta que supondría para un club que sólo tiene cuatrocientos millones de euros de presupuesto y al entrenador mejor pagado del mundo acabar por detrás del Barça. Al Atleti, que es el tercer grande de España, le vale con ser segundo en la Liga pero los antimadridistas, entre los que por cierto se encuentran muchos colchoneros, piensan que es un fracaso que el Real Madrid sólo gane Copa, Supercopa europea y Mundial de clubes y alcance otra semifinal de Champions. Los madridistas, mucho más modestos, no creen que la temporada del Real Madrid haya sido precisamente la mejor de la historia pero tampoco la peor, pero ya digo que el antimadridismo siempre quiere más para el Real Madrid, nunca tiene bastante.

Anoche, tras la debacle de Manchester, puntuábamos la temporada del Real Madrid y opinábamos también sobre si Ancelotti debía seguir o no y nadie suspendía al equipo, que incluso cosechó un par de ochos, y todos decíamos que el entrenador se había ganado el derecho a continuar. Pero nosotros no somos el club ni yo soy Florentino y, tras el 4-0, ese debate vuelve a estar en la calle: ¿Debe seguir Ancelotti? ¿Ha sido buena su temporada? Ha ganado todos los títulos posibles en un año, esta temporada ha ganado tres, ha vuelto a llegar a unas semifinales europeas pero, a cambio, en la Liga se ha descolgado alarmantemente del Barcelona más mediocre del último cuarto de siglo. Si el equipo hubiera luchado la Liga hasta el final es probable que las semifinales de Champions hubieran pesado más pero, al quedarse a catorce puntos y perder ante el City de un modo tan lastimero, todo vuelve a quedar bastante abierto.

Sí hay algo cierto en todo esto y es que, a la conclusión de la final copera, Florentino, que es el que manda, dijo que el debate sobre la continuidad de Ancelotti no existía. Tan cierto es eso como que ayer Emilio Butragueño, que desafortunadamente ejerce de portavoz del club en el noventa y nueve por ciento de los casos, no se atrevió a decir a pregunta de Mónica Marchante ni sí ni no ni todo lo contrario. Supongo que el Buitre tendría miedo a soltar cualquier inconveniencia más allá de sus habituales córcholis y jopelines pero la verdad es que el momento, precisamente después de una eliminación tan dolorosa, resultaba pintiparado para confirmar que sí, que efectivamente Ancelotti iba a seguir tal y como había confirmado el presidente. Pero no.

En esta situación, si Ancelotti sigue al frente del equipo el año que le queda de contrato y, allá por el mes de diciembre, no le saca seis o siete puntos al Barcelona en la Liga, la temporada se le va a hacer interminable. Ni que decir tiene que si va por detrás será un verdadero suplicio. Si habitualmente el Real Madrid no tiene tiempo, uno que vuelve al trabajo después de una temporada sin Liga ni Champions no tiene ni segundos en la manecilla del reloj. Y hay casos excepcionales de entrenadores madridistas que han seguido después de quedarse en blanco en Champions y en Liga pero no recuerdo yo a ninguno que haya continuado sin ganar durante dos temporadas alguno de esos títulos. El balance que del año futbolístico del Real Madrid hace el antimadridismo no puede ser peor: sólo Copa, Supercopa europea, Mundial y semifinales de Champions no son suficientes para el mejor club deportivo de la historia. El del madridismo, en líneas generales, es más benévolo pero… ¿es Ancelotti el hombre? ¿Es el técnico dispuesto a realizar el tránsito entre los veteranos y los noveles? Y si él no es, ¿y quién es él? Esas son las preguntas del millón de dólares.