A ver si lo entiendo: treinta y nueve jugadoras, entre ellas veintiuna de las veintitrés campeonas del mundo, dicen que los cambios realizados en la federación española no son suficientes y manifiestan su descontento tras lo sucedido con Hermoso en la final y en la posterior asamblea, la de los aplausos a Luis Rubiales, y declaran que quieren poder sentirse seguras y respetadas. Pero, entonces, ¿por qué hubo quince futbolistas que decidieron darse de baja en agosto del año pasado? Que yo sepa, en agosto de 2022, y salvo que Rubiales sea Marty McFly, el de Regreso al futuro, no había besado aún a Jenny en los labios. Si los motivos siguen siendo los mismos, la inseguridad o el maltrato, ¿por qué hubo tres de las quince que volvieron? ¿Se sintieron seguras de repente? De acuerdo, ahora están lógicamente indignadas con lo sucedido pero, ¿con qué cosa estaban indignadas hace trece meses?

Ha habido dos futbolistas, Athenea del Castillo y Claudia Zornoza, ambas mundialistas, que no han querido firmar la nota. La segunda, Claudia, se retira de la selección pero Athenea no, ella sigue: ¿Por qué no firma? ¿Quiere decir eso que ella no está indignada con lo que le sucedió a Hermoso? Seguro que no, seguro que están tan indignada como las firmantes o incluso más. Entonces, ¿por qué no firma? ¿No será porque no lo ve del todo claro? Además del grupo de las firmantes que se declaran no convocables y del individual que forma Athenea, que no firma, hay un tercer subgrupo, que es el de aquellas jugadoras que, aún firmando, sí se declaran convocables. ¿Eso quiere decir que no se sienten seguras pero están dispuestas a ir? ¿O que sí se sienten seguras? Ayer decía que eran unas chan-ta-jistas, ahora añado que esto es un es-per-pen-to.

Hoy, al fin, ¡aleluya!, han dicho qué cabezas hay que cortar además de las de Rubiales y de Vilda; quieren que monsieur Guillotin pase por el gabinete de presidencia, el área de comunicación y márketing, la dirección de integridad y han tenido que aclarar que cuando se referían a la dimisión del presidente no estaban pensando en Pedro Rocha (aún) sino en Rubiales, que ya no está. ¿Sólo querían eso? ¿Sólo querían que se fueran Rubiales, Vilda, todo el gabinete de presidencia, el área completa de comunicación y la dirección entera de integridad? Pues poco me parece, la verdad. Ya puestos podrían haber pedido que se fueran el secretario general de la ONU, el presidente del Fondo Monetario Internacional, que se vaciaran al Consejo de Europa y el Banco Mundial, la Casa Blanca, la NASA y el nuevo Santiago Bernabéu. Ya puestos. Cómo será la cosa que hasta la Casa Real ha cancelado la recepción a las campeonas mundiales que había prevista para el martes que viene.

¡Y el papelón de la federación! En principio la rueda de prensa de Montse Tomé, que ya veremos cuánto dura ahí, estaba prevista para las 12, luego para las 4, después… Y, por cierto, dejad de repetir eso de "la gente que no entiende el fútbol femenino" o "aquellos que se acercan al fútbol femenino por primera vez"... El fútbol femenino es tan complicado o tan poco complicado como lo es el masculino, también se juega con un balón y consiste en marcar cuantos más goles mejor en la portería del rival. No hay más. Difícil es entender que la capacidad C de un condensador se define como relación entre la carga Q que tiene cada una de las placas y la diferencia de potencial V que hay entre ellas, eso sí que es difícil. El fútbol femenino es fútbol jugado por mujeres, no hay nada extraño, no hay que ir a Harvard para entender lo que está pasando aquí. Y, naturalmente, sigo sin saber por qué se le cortó la cabeza a Vilda salvo que fuera para que Rocha salvara su culo. Cabeza por culo.