Firmado: un oficialista

Los oficialistas de Xabi Alonso me llaman a mí oficialista de Florentino Pérez. O sea, los oficialistas de un entrenador que ha dejado hecho unos zorros al equipo me llaman a mí oficialista del hombre que, nada más llegar al puesto, tuvo que avalar personalmente 170 millones de euros para evitar que el club se fuera directamente a la quiebra. A ver si lo entiendo: ¿los oficialistas del jugador que amplió su contrato con el Real Madrid hasta 2016 y, de repente, sin previo aviso y con dos años más de contrato, se fue al Bayern de Múnich con Guardiola me decís a mí que soy oficialista del presidente que ha ganado más de 60 títulos entre fútbol y baloncesto, ha levantado una ciudad deportiva que vienen a estudiar desde el extranjero y ha construído un nuevo estadio que es el ejemplo y la admiración de todo el mundo? ¿Es eso? ¿Lo he entendido bien?

Yo soy admirador de las cosas buenas de la vida. Yo soy fan de las hamburguesas de Alfredo’s Barbacoa, de La trilogía de Nueva York de Paul Auster, de David Bowie y, por qué no decirlo, de Florentino Pérez. Los oficialistas de Xabi me dicen, "claro, como vas al palco". No he ido al palco jamás en mi vida, pero ya os anuncio desde ahora que voy a empezar a ir todos los domingos. Gratis. Los oficialistas de Xabi me dicen, "claro, como has ido a Real Madrid Televisión". Cierto, fui en dos etapas. En la primera intuyo que dejaron de llamarme por ser crítico con algunas decisiones y en la segunda (y definitiva) creo que dejaron de llamarme por ser crítico con Zidane. Entre medias fui crítico con Rafa Benítez, Lopetegui, actitudes de Casillas, Cristiano y Ramos, y antes con Calderón, Ramón Mendoza… No me estoy justificando, ¿eh?, no va por ahí la cosa. Como digo muchas veces, yo ya estoy de vuelta. Estoy informando.

Si tengo que elegir entre ser oficialista de Florentino, que es madridista de cuna, y Xabi, que va diciendo por ahí que no le han dejado trabajar, yo lo soy de Florentino. A ver si sólo rajan unos, ¿eh? Que el que se acaba de ir es un rajador de manual por si no lo sabíais. Rajador que lee, sí, pero rajador. ¿Habría pagado yo 50 millones por Carreras? Pues no. Pero el hombre que pagó 50 por Carreras es el mismo que trajo a Valverde por 5 millones cuando tenía 16 años. ¿Todo bien? En absoluto. ¿Todo mal? Yo creo que tampoco. Y si mañana los oficialistas de Xabi Alonso, por inducción de los panenkitas de los medios, transforman el Bernabéu en un plebiscito contra el mejor presidente que ha tenido ese club o hieren a los jugadores, que son los que tienen que salvar esta situación, se van a equivocar. Hoy, vía X, me decía un señor con un nick rarísimo y un poco escatológico, El rey del inodoro, "Juanma, me has decepcionado". Ya. Claro. Lo entiendo. Pero yo no hago radio, televisión o artículos en la prensa para no decepcionarte a ti, querido amigo, sino para no decepcionarme a mí mismo.

Es posible que no queráis oír que vosotros, como yo, no tenéis ninguna influencia en los éxitos del Real Madrid, y esto es extensible al resto de equipos del mundo. Vuestra pañolada de mañana o vuestros pitos, si es que se producen, serrán irrelevantes. Gozamos de los éxitos de nuestro equipo porque, al menos eso es lo que me pasa a mí, nos consideramos parte de esa aventura. Y nos enfadamos, como ahora, cuando las cosas van mal. Pero, aunque ellos nos digan lo contrario, no importamos. Nos dirán que sí, pero no. Cuando Bale marcó el segundo gol en la final de la Champions no pensaba en vosotros, pensaba en él. Pero su satisfacción fue la nuestra. Se lo dije a Ancelotti, lo que peor llevo es que parte de mi alegría dependa de once jugadores. Pero es así. Y para que mi satisfacción sea mayor yo querré que en mi equipo estén los mejores y que a los mejores se les cuide como es debido. Ayer lo decía Zidane, "entendí que estaba al servicio del futbolista". Del futbolista, ya sea de uno u otro equipo, depende nuestra alegría. Es así. Si el jugador está cómodo, si se siente querido, si está respaldado, si cree que es importante, al equipo le irá mejor. Antes decía que yo no habría pagado 50 millones de euros por Carreras. Ni por Huijsen. Pero yo aplaudí el fichaje de Bellingham. Y el de Camavinga. Y el de Mastantuono. No puedo criticar que se trajera a Courtois, no puedo criticar que se fichara a Rüdiger o a Brahim. Son todos buenísimos. ¿Existe la planificación deportiva perfecta? Pues no. Pero, claro, que me venga ahora un Panenka a decirme que si Alaba está mayor… Alaba, amigos, tiene contrato en vigor. Y, al menos en el Madrid, los contratos se respetan. También queríais echar a Kroos.

Insisto en que no me parece que esté entre las mejores cien mil ideas de un madridista pitar a sus jugadores pero quien decida hacerlo, adelante. No servirá para nada más que para empeorar las cosas, pero adelante. Un Bernabéu hasta la bandera de Segurolas. Eso sí, medid un poco, no vaya a ser que Florentino os tome la palabra y se vaya mañana. Es alucinante: en el Barça cierran filas con Laporta, que cuadruplicó lo que cobraba Negreira, y en el Madrid atacan al presidente que se jugó su patrimonio para salvar al Real de la ruina. Esto tampoco lo querréis escuchar: Os merecéis un Joan Laporta. Pero os lo merecéis vosotros, no el club. Ojalá lo tengáis algún día. Pero en vuestra vida, no en la mía. Firmado: un oficialista.