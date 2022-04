Mourinho dividió en su día a los entrenadores en tres grupos; en el primero estaban aquellos entrenadores que nunca se quejaban de los árbitros; en el segundo ("en el que estoy yo", aclaró el portugués) se encontraban aquellos entrenadores que protestaban cuando el árbitro cometía un error; "y hay un nuevo grupo", añadía, "en el que sólo está Guardiola, que critica el acierto de los árbitros". Insisten en otorgarle al entrenador del City de una profundidad de la que sinceramente creo que carece. Quienes le conocen bien aseguran de él que tiene dos caras pero yo, desde fuera y sin conocerlo, me atrevería a decir que únicamente tiene una. Su cara real y verdadera no es la de la entrevista que concedió anoche a una televisión americana sino la primera, la de Movistar con Ricardo Sierra. No hay más que ver su forzada sonrisa Profidén de la segunda para llegar a la conclusión de que Guardiola está fingiendo el orgasmo y que quiere que se note precisamente para que los medios españoles hablemos de la diferencia de trato entre nosotros y el resto.

La cara real de Guardiola no es la del jugador que fuera 47 veces internacional con España sino la del que, nada más colgar las botas, se declaró abiertamente independentista. La cara real de Guardiola no es la del técnico que se deshace en elogios hacia el Real Madrid sino la del que lo desprecia hasta el nivel de calificar a sus futbolistas como simples atletas, corredores de fondo. La verdadera cara de Guardiola no es la de quien dice respetar a los árbitros sino la de quien, a renglón seguido, arremete contra ellos. Esa, y no otra, es la cara de Guardiola, su única cara. La cara de Guardiola es la del entrenador que define como prehistórico el fútbol del Atleti y luego se desmarca echándole la culpa al empedrado. Pep Guardiola, en definitiva, suele arrojar la piedra y esconder la mano, ese es su modus operandi habitual, esa es su única cara.

La cara de Guardiola es la del entrenador que, pudiendo haber matado y rematado al Real Madrid dejándolo más vivo que nunca para el partido de vuelta de dentro de una semana, se pone delante de los periodistas para afirmar que ha sido una de las mejores noches de su carrera. ¿En serio? ¿Una de las mejores noches de su carrera? ¿De verdad? No lo piensan así en Inglaterra donde Guardiola ha sido criticado sin miramientos, por ejemplo The Telegraph, que describió la actitud del técnico del City como "salvaje". Lo que más daño le puede hacer a un ególatra como él es que le pongan como ejemplo a Ancelotti y describan su comportamiento como "instructivo". McManaman habló de ingenuidad del City y, en su crónica del partido, el cronista del diario The Guardian definió al Real Madrid como "frágil y duro como el hierro". Frágil y duro, así es. Duro y frágil al mismo tiempo. Indescifrable también para Guardiola, el hombre de las dos caras que en realidad es sólo una.

Decía que The Telegraph describió la actitud de Guardiola como "salvaje", yo preferí llamarle histérico anoche, me parece más ajustado a la realidad. El Real Madrid saca especialmente de sus casillas a Guardiola porque no lo entiende, no logra abarcarlo y mucho menos controlarlo y precisamente ese descontrol acaba descontrolándolo. Y eso que ganó un montón de veces en el Bernabéu: ¿o fue Messi quién ganó allí?... Ya no lo recuerdo. El Real Madrid desquicia a Guardiola porque es su némesis, su sombra perseguidora. Guardiola vive bien en la Premier, le gusta esa filosofía en la que ganar no importa tanto y te mantienen en el banquillo única y exclusivamente porque tu equipo saque jugando el balón desde atrás. Pero el fútbol profesional, no nos engañemos, consiste en ganar.

Tengo para mí que a Guardiola no le llevaron al City para ganar la Liga inglesa, del mismo modo que tampoco lo fichó el Bayern para conquistar la Bundesliga; el otro día el equipo de Múnich, y ya sin Guardiola en el banquillo, conquistó su décimo campeonato consecutivo. Y como él sabe que lo que estoy diciendo es cierto, que no le llevaron hasta Manchester para cambiar el curso de la historia o para reinventar el fútbol sino para hacerse con la Copa de Europa, estalló de ira en la banda, una ira descontrolada y un tanto esquizoide, furiosa diría The Telegraph, histérica me atrevería a decir yo. Podría haber sido efectivamente una de las mejores noches de su carrera pero no lo fue y no lo fue por la sencilla razón de que dejó escapar vivo al Madrid cuando lo tenía acorralado. Su cara le delató con Ricardo Sierra, lo otro fue una interpretación al más puro estilo de Margarita Xirgu. No tiene tantas caras Guardiola, no. En realidad es una. Y suele ser dura.