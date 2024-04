La parada de los monstruos

La escena de Pedro Rocha I el Escueto huyendo de los periodistas y fingiendo estar recibiendo una llamada para no tener que atender a la pregunta de mi compañero de La Sexta Alfonso Pérez Medina ("señor Rocha, ¿qué es exactamente lo que no ha sabido explicarle a la jueza?") define bien a las claras y mejor que cualquier otra cosa el momento actual por el que atraviesa el fútbol español. "¡Clarooo!", le explica Rocha a un amigo imaginario por teléfono y, en ese preciso instante, delante de todos los periodistas, suena de verdad el móvil: "¡Hay va! Dime Samuel"... Junto al "elecciones, ¿a qué te refieres?" de Larrea II el Conciso, este "dime, Samuel" de Rocha I el Escueto es oro molido. Imputado, sí, imputado. Porque el rubialista Pedro Rocha entró a los Juzgados como testigo pero su "no lo sé, no recuerdo, no me consta" de manual ha indignado de tal modo al fiscal que ha pedido su imputación.

De modo que, en un tiempo récord de menos de veinticuatro horas, Rocha, que está más fuerte que nunca según me decían el otro día vía wathsapp, ha pasado de conseguir un número de avales impresionante, en concreto 107, un 77% de los asambleístas, a prestar declaración como testigo y, debido a su rocambolesca declaración, salir imputado. Rocha ha dicho que las obras en La Cartuja y la Supercopa no pasaron por su vicepresidencia económica, que ha definido como un cargo representativo, y cuando le han repreguntado sobre las obras que sí se han efectuado siendo él presidente, ha remitido todo al área económica. O sea, cuando él era vicepresidente económico su puesto era meramente representativo pero cuando él ha sido presidente la responsabilidad en la pulcritud de las obras que hayan podido realizarse son achacables al área económica, que, de una forma milagrosa, ha dejado de ser un departamento florero. Rocha ha dicho que él ha estudiado en la Universidad de la vida, que es algo que queda muy bien, y, al ser preguntado por el motivo por el cual le eligió Rubiales, ha dicho lo siguiente: "Me nombró, pero no sé por qué". Ahí el fiscal no ha podido más: imputado.

Si Franz Kafka tuviera que escribir sobre estos acontecimientos deberíamos considerarlo un escritor costumbrista porque, ¡ojo!, las Territoriales que ayer (¡ayer!) avalaron la candidatura de Rocha I el Escueto, esperan hoy (¡hoy!) que renuncie al cargo para el cual le postularon ellos mismos hace menos de veinticuatro horas. Pero Rocha, que tiene hasta el moño al fiscal, que está enfrentado con el Consejo Superior de Deportes, que incluso ha tenido que pedirle a la FIFA que intervenga, y de quien quieren deshacerse los presidentes de federaciones territoriales que acaban de avalar su candidatura, no se da por aludido y, en teoría, pretende aguantar. Este era el hombre que no tenía apego al sillón. Este era el que no quería estar más tiempo del necesario en el cargo.

Yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie salvo por mi madre y, menos que por nadie, la pongo por este caballero, pero en lo que sí tiene razón Pedro Rocha es en que aún no ha podido demostrarse su hipotética participación en los hechos presuntamente delictivos que se atribuyen al anterior presidente. Eso es cierto. Como también lo es que, independientemente de lo que pueda determinar la justicia y respetando por supuesto la presunción de inocencia que a todos nos ampara, aunque sólo fuera por preservar el finísimo hilo, casi invisible ya, de respetabilidad que le queda a la federación, este caballero debería enfilar en silencio la puerta de salida. Él también protegería mejor así su inocencia, sin vincular su imputación a una institución a la que, entre unos y otros, han dejado herida de muerte. Su insistencia en quedarse, su bloqueo de una situación que no se tiene en pie, ese estilo villariano y rubialista de ponerse el mundo por montera y seguir contra todo y contra todos, llama poderosamente la atención. Si a Rocha le preocupara lo más mínimo el fútbol español ni siquiera habría presentado su candidatura. Y si a los asambleístas no les importase realmente una higa lo que pase con la Eurocopa de dentro de un par de meses o el Mundial de dentro de 6 años, habrían descartado a Rocha, Rochita, Rochete. Pero a Pedro le importa Pedro, a Luis le importaba Luis y a Ángel le importaba Ángel. Y así nos va. Esto es La parada de los monstruos.