Laporta siendo Laporta

Recuerdo como si fuera ayer cuando, para hacer una enmienda a la totalidad de su primera candidatura a la presidencia del Real Madrid, a Florentino Pérez creían descalificarle tildándole de "hombre de empresa". Corría el año 2000 y, aunque por aquel entonces la inmensa mayoría de los clubes de fútbol estaban dirigidos por empresarios, éstos vivían la vida loca y la gente alentaba la cara de Hyde futbolístico que tenían todos aquellos doctores Jekyll. Era como si la sociedad justificase aquella ambivalencia y, al mismo tiempo que comprendía que en su vida privada el presidente de tal o cual club se rigiese por las más escrupulosas reglas financieras, alentase que en su faceta deportiva arrojase el dinero directamente por la ventana. Florentino también era empresario pero, paradójicamente, la gente del fútbol le acusaba de pretender dirigir un club como si se tratase de una empresa. ¿Y cómo hacerlo si no? ¿No lo era, no era una empresa? ¿No lo son, los clubes de fútbol no son empresas, no intervienen en ellos el capital y el trabajo, la prestación de unos servicios, el esfuerzo colectivo? Por supuesto que sí. Aquello, claro, se acabó. Y, como en casi todo, Florentino demostró ser un adelantado a su tiempo en la gestión de una entidad deportiva, en este caso el Real Madrid. Ayer alguien me decía en privado que, en su opinión, Florentino ya había superado a Santiago Bernabéu, cuestión ésta que yo no me atreveré a decir jamás ni en público ni en privado, pero si no le ha superado sí le ha empatado.

El fair play financiero no es más que el resumen de todo lo publicado por Florentino, o sea el rigor financiero, el control económico severo, la responsabilidad inversora y el conocimiento de que si uno tiene 3 y se gasta 4 entrará en una crisis de incalculables consecuencias. Haciéndolo así de bien y sabiendo dónde y cómo invertir, el Real Madrid se ha convertido ahora mismo en un ejemplo mundial de gestión de sus propios recursos, que Florentino ha sabido multiplicar exponencialmente. ¿En qué sentido es el fútbol una empresa distinta? Fácil: en el fútbol contratas a artistas, humanos que juegan con una pelota y que se pueden lesionar o que tú puedes considerar una buena inversión que, más tarde, se tuerce. Por mucho que Florentino Pérez sea más listo que los ratones colorados nunca podía saber que Kaká le iba a salir rana ni puede asegurar tampoco ahora que Mbappé no le vaya a salir tan bien como todos los madridistas esperamos que le salga.

Así que a la dirección del fútbol llegaron empresarios que en ocasiones no gestionaban sus clubes como si se tratase de sus propios negocios, empresarios que sí lo hacían y profesionales liberales que se creyeron más listos que todos. A este tercer grupo, al de los profesionales liberales, pertenece el abogado Joan Laporta, origen sin lugar a dudas del desmadre económico y la anarquía deportiva que vive actualmente uno de los grandes clubes del mundo, el Barcelona. En su segunda etapa al frente del club, que arrancó cuando se dio cuenta de que Ramón Calderón acabaría destruyendo al Madrid si alguien no se lo impedía, Florentino decidió ser más Florentino aún. Y en su segunda etapa al frente del club, que empezó cuando todo el barcelonismo se enfrentó a Bartomeu, lo que ha decidido Laporta es ser aún más Laporta de lo que ya fue la primera vez. ¿Cómo? Pues mintiendo más y haciéndolo mejor, controlando con mano de hierro la opinión publicada, de la que Marçal Lorente es una honrosísima excepción, convirtiendo al Barça en un club aún más presidencialista, familiar en el sentido estricto del término: ¡vamos, que ha enchufado a la familia! Laporta ha decidido ser más Laporta en lo que a él se le da bien, que no es otra cosa que la presentación, como decía el Schindler de la película de Spielberg: una pancarta, un maniquí, dos o tres promesas incumplidas que nadie reclamará...

De la peculiar personalidad de este bon vivant habla Sostres en un artículo de ABC que, como no podía ser menos, y que no se enfade conmigo Salvador, ha pasado totalmente inadvertido en Barcelona, Cataluña y España entera. Dice Sostres que no es casualidad que Laporta se haya fijado en Lewandowski, a quien lleva Pinhas Zahavi, más conocido en el mundillo como Pini, con quien, allá por 2016, constituyó junto a otros socios BMVP Limited. La historia que cuenta Sostres es fantástica: Zahavi fue el artífice del traspaso de Neymar al PSG e intentó usar la sociedad que compartía con Laporta para canalizar las comisiones correspondientes. El actual presidente del Barça acusó al anterior de incompetencia por no saber retener al futbolista brasileño, que había recalado en el club de aquella manera, y según Der Spiegel, con información de Football Leaks, tuvo que ser el propio PSG el que se negara a operar con la empresa participada por Laporta al ser Malta un paraíso fiscal.

BMVP quedó disuelta una semana más tarde de que Neymar anunciara a sus compañeros que se iba al PSG y el 14 de septiembre, siempre según Sostres, Laporta constituyó Soccer Stock Market, que se hizo accionista del 40% de Capital Planet, una consultoría de gestión empresarial que pasó de ingresar entre 100 y 800.000 euros entre 2011 y 2016 y, entre 2017 y 2018, coincidiendo con el reparto de las comisiones, entre 6.869.356 y 4.460.323 millones respectivamente. En ABC se hace referencia a la anécdota conocida por casi todos de cuando Laporta le pidió a Zahavi, después de rogárselo a Florentino, que intercediera para que el United retrasara el anuncio de que Beckham se iba al Real Madrid cuando él había prometido su fichaje. Sugiere Sostres al final de su artículo que la llegada de Lewandowski, y leo textualmente, "abre sin embargo otra ventana de oportunidad para estos dos grandes amigos y emprendedores". O sea, Laporta siendo más Laporta y Florentino siendo aún más Florentino. Como diría aquel otro candidato a la presidencia del equipo blanco, bueno para el Madrid.