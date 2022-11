No creo que Luis Enrique tenga nada personal contra Gayá, de lo contrario no se lo habría llevado a Qatar. Sólo creo que el seleccionador aplica, con éste y con otros futbolistas, una doble vara de medir más o menos en idénticas situaciones. Y también creo que ha explicado mal lo que pasó con el jugador del Valencia. Y ahora se abre una doble posibilidad: una, que apuntaba Vicente Azpitarte este mediodía en Fútbol EsRadio, consiste en que no cuestionemos ninguna de las decisiones del seleccionador dando por supuesto por hecho que él puede hacer lo que le dé la real gana, en cuyo caso sobraría el periodismo deportivo, no habría programas de radio ni de televisión, no saldrían a la calle el diario Marca o Mundo Deportivo y Sport ni tendría tampoco ningún sentido que yo estuviera ahora mismo escribiendo este artículo de opinión. Si Luis Enrique es intocable como lo fue Amenofis III, larga vida al emperador, no hay más que decir. Aleluya. Pero no es el caso. Si hay algo que hacemos constantemente es cuestionar, discutir y polemizar acerca de lo que sucede alrededor de todo lo que tiene que ver con el fútbol, sobre todo aquello que tiene que ver con el equipo nacional. La segunda opción es que hagamos lo que hemos hecho siempre y con todos, analizar qué ha dicho y hecho Luis Enrique y por qué.

Dice Luis Enrique que si hubiera hecho lo que quieren "los de Valencia" y Jordi Alba se lesionara, España empezaría el Mundial sin lateral izquierdo. Bueno, lo primero que se me ocurre decirle a Luis Enrique es que no son sólo "los del Valencia" los que cuestionan su proceder con Gayá. Yo, por ejemplo, no soy "los de Valencia" y creo que con él se ha actuado de un modo distinto. ¿Y si mañana se lesiona Morata? Álvaro es el único delantero centro nato que se ha llevado Luis Enrique al Mundial, dejándose en casa al que está en mejor momento de forma, o sea Borja Iglesias. Pero si se lesionara Morata, y ojalá no suceda, no habría problema porque de jugar con un "9" pasaríamos a jugar con un "falso 9". Ya está. Solucionado en un abrir y cerrar de ojos. No se podría jugar con un falso lateral izquierdo llegado el caso de que también se hubiera lesionado Alba esperando a Gayá, pero sin embargo sí se puede jugar con un "falso 9" si se lesiona nuestro único "9". Sencillo.

Como Luis Enrique puede hacer lo que le dé la real gana, esperó en su día a Busquets, que tenía el coronavirus, o se llevó a Ansu Fati, cuyo estado físico suponía una incógnita, dejando en casa a Borja Iglesias, que estaba que la rompía. Como puede hacer lo que quiera, ya empieza a circular el rumor de que Rodri le encanta como defensa central cuando, por delante suyo, ha llevado a Laporte, Pau Torres, Eric García o, incluso, Guillamón, que en su club, que es precisamente el Valencia, no juega en esa posición. ¿Le gusta mucho Rodri o no le gustan los otros? ¿Rodri sería un falso central?

Gayá se lesionó hace 6 días y España debuta mañana. Es cierto que, de haber esperado al jugador del Valencia y tener la malísima suerte de que también cayera Alba, España tendría que debutar ante Costa Rica sin un futbolista cuya demarcación habitual sea la de lateral por la izquierda, pero… ¿no podría jugar por ahí Carvajal? ¿No podría hacerlo Azpilicueta? ¿En serio? ¿Sí puede jugar Asensio como "falso 9" pero no pueden hacerlo ninguno de esos jugadores como "falsos laterales zurdos"? No me lo creo. Leo un reportaje sobre Azpilicueta titulado "El futbolista total": "Desde su llegada al fútbol inglés ha sido uno de los mejores defensores de la Premier. Primero como lateral derecho, más tarde como lateral izquierdo y, desde la pasada campaña, como central". Caramba, "como lateral izquierdo". Así que sí puede jugar por ahí Azpilicueta. Sin embargo no he leído en ningún sitio que, desde que llegara al Real Madrid, Asensio haya jugado como falso 9. El problema de esta selección, de la que ha hecho Luis Enrique porque es la suya, su selección, la de su propiedad, es que está tan descompensada que si uno se acatarra tiembla el resto. Ése es el auténtico problema.

Por supuesto que Luis Enrique, como todos y cada uno de sus entecesores en el puesto, puede hacer lo que le dé la gana. También lo hará su sustituto desde el próximo mes de enero. Pero sus decisiones son cuestionables y entiendo perfectamente que "los de Valencia" estén molestos porque con su jugador ha aplicado un criterio distinto que con otros. Ojo, también puede hacerlo, pero lo que no puede hacer es decir que actuó con la cabeza y no con el corazón porque, de haber sido con la cabeza, en Qatar estarían Canales, Nacho, Borga Iglesias, Iago Aspas, Kepa o Mikel Merino. Y no están. Y no están porque esta selección está hecha con el corazón. Con el corazón de Luis Enrique. Para eso es su selección, la suya, la que decide él, Amenofis III. Larga vida al emperador. Aunque vaya desnudo.