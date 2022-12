Los Lionel

Si ahora se te ocurre criticar a Leo Messi es muy probable que Argentina entera se revuelva contra ti, pero eso no fue siempre así. Es probable que Lobo Carrasco sea el Pedro de la Iglesia de Messi en España. Para él no ha habido, hay o habrá mejor futbolista que Messi, que hace tiempo que, en su opinión, igualó a Maradona, con el que jugó en el Barça. Pues bien: el otro día, en El Chiringuito, Lobo admitió que él no respondía llamadas de teléfono procedentes de Argentina, y eso es así porque no hay para él nada más doloroso que las críticas vertidas contra Messi, y las más ácidas llegaron justamente de su país de orígen, sin ir más lejos el calificativo de "pechofrío", que es made in Argentina total. A los seguidores de Messi como Carrasco les sentaron fatal las críticas argentinas, pero es que al propio Leo le destrozaron por dentro hasta el punto de que abandonó en dos ocasiones la albiceleste.

Tras perder con Chile la final de la Copa América de 2016 y fallar uno de los penaltis de la tanda decisiva, Messi, hundido, declaró que lo había intentado todo pero que la selección no era para él y lo dejaba. Había caído en otras dos finales, las de 2007 y 2015 y, entre medias, lo hizo también en la final del Mundial de 2014 ante Alemania. Como el Barça lo ganaba todo con él y la selección argentina no ganaba nada, en su país crucificaron a Messi, que en ese momento era un perdedor y que casi, casi era considerado despectivamente un jugador "europeo", poco suyo. Es cierto que aquella fue una ausencia simbólica, fruto probablemente del bajón, porque sólo estuvo 66 días ausente y no se perdió ninguna convocatoria, pero en 2018, después de estar a punto de caer en la fase de grupos y hacerlo definitivamente ante Francia en octavos de final, se filtró que Messi había decidido apartarse y que el protagonismo recayera en otros. En una noticia de agosto de aquel año puede leerse textualmente lo siguiente: "Ahora el seleccionador provisional, Lionel Scaloni, deberá preparar los próximos partidos amistosos sin el que ha sido el jugador referencia de la selección la última década".

Scaloni. Aquí aparece un nombre nuevo, Lionel Scaloni. Un actor secundario, llamado en principio, y como decía esa noticia, a ser un seleccionador provisional. Un seleccionador provisional, sí, pero que tomaba decisiones poco provisionales y bastante dolorosas, las que no se habían atrevido a tomar otros técnicos con más historial a sus espaldas, como por ejemplo Sampaoli. Jubiló a la generación de los Agüero, Higuaín o Banega y empezó a contar con futbolistas menos reconocidos y con un recorrido más corto. Scaloni, que acaba de ampliar su contrato hasta 2026 tras ganar la Copa América y llegar a la final del Mundial, ya no es provisional. Puede que el éxito de Lionel resida en Lionel. Es posible que el triunfo de los Lionel esté íntimamente conectado y que el Lionel del banquillo haya entendido las necesidades del Lionel del campo. De hecho, y hasta que el debut ante Arabia amargó a los argentinos, ahí se dijo que residía precisamente el milagro de esta selección, en el hecho de que Scaloni había sabido fabricar un entorno lo suficientemente cómodo y estable para Messi. La derrota inaugural provocó dudas, ahora olvidadas: Argentina vuelve a estar en la final de un Mundial.

Yo no creo que Messi vaya a ser peor futbolista si Argentina no gana el Mundial. Este mediodía he confesado por primera vez que a mí, como madridista, ese jugador me ha provocado un miedo que no sentí con ningún otro salvo, quizás, con Ronaldinho. Para mí seguirá estando un escalón por debajo de Maradona y de Pelé, pero es cuestión de gustos, nada más. Los Lionel ya han triunfado, pero si Messi quiere atrapar la sombra de Maradona está obligado a ganar este domingo. Si no lo hace, ya no será nunca más un "pechofrío" pero siempre irá por detrás del Pelusa. Es el peso de la púrpura, que no pesa físicamente pero sí moralmente, un peso intangible para la humanidad salvo para el que tiene que arrastrarlo las veinticuatro horas del día.