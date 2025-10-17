Martínez el independentista

El independentismo que a mí me toca como profesional es el deportivo. Como ciudadano no, como ciudadano tengo que vérmelas con el huido de la justicia Carles Puigdemont, con Gabriel Rufián, que dijo que se iba del Congreso hace 5 años y ahí sigue chupando del frasco carrasco, y con todos los impresentables que engañaron a la gente haciéndola creer que la República Independiente de su casa era posible. Unos filibusteros. Pero, insisto, como periodista deportivo que soy con quienes tengo que tratar es con los independentistas que o bien se sirven de las diferentes selecciones españolas para beneficiarse personalmente o bien tratan de buscar el reconocimiento que jamás tendrán como Estado a través de federaciones de deportes minoritarios.

Y digo que con quienes tengo que vérmelas es con los deportistas nacidos en España, seleccionables por lo tanto, y que al final acaben siendo convocados. ¿Por qué? Pues porque a mí, por poner un ejemplo, que el portero del Sestao River, Ander Iru, que es nacido en España y por lo tanto seleccionable por Luis de la Fuente, sea independentista o adorador del diablo me da igual porque, en principio y salvo sorpresa, Iru no va a ser convocado para la selección absoluta. Sus adscripciones políticas o sus aficiones privadas pertenecen al ámbito de su vida personal.

El que me afecta es el independentista vasco, catalán, gallego, andaluz, canario o madrileño nacido en territorio nacional español y que acaba siendo llamado por la selección absoluta de lo que sea. Pongamos por caso la de fútbol. Y aquí hay dos posturas, la cínica, la hipócrita, la sibilina y luego la otra, la sincera. Por ejemplo, Oleguer Presas fue en su día sincero diciendo que, puesto que él no se sentía español, le parecía una burla acudir a la llamada de Luis Aragonés. Luis le convocó, Presas vino a Madrid, ambos mantuvieron una reunión y, del mismo modo que le había convocado, el seleccionador decidió desconvocarlo. El independentista al que no soporto es aquel que se lo calla, que va con España porque eso le beneficia económicamente y, cuando cuelga las botas, sale del armario y grita "¡oye, que soy independentista!" Ejemplo de esto que digo: Josep Guardiola. Guardiola es el cínico de manual y un interesado de tomo y lomo porque estuvo yendo a las convocatorias de los diferentes seleccionadores españoles cuando en su casa abogaba por la independencia de Cataluña. ¿Puedes jugar para España (que no "con" España) siendo independentista? A las pruebas de Guardiola me remito para responder que sí. ¿Eres un hipócrita si lo haces? Por supuesto que lo eres, eres un cínico, un elemento de lo peor.

Todo esto viene a raíz de una entrevista que le han hecho en la Cope a Iñigo Martínez a propósito de sus opiniones políticas. Iñigo primero fue con España, hasta un total de 21 veces, y luego dejó de ir por diferentes motivos. Y fue entonces, después de jugar 21 veces para España, cuando empezó a especularse con que Martínez era independentista. Hombre, empezó a especularse por eso y porque, habiendo sido descartado por problemas físicos por la selección nacional, de repente apareció en un partido amistoso que enfrentó al País Vasco con Venezuela allá por 2018. Tal y como yo lo veo, ese día debió dejar de contarse con Iñigo Martínez, pese a lo cual siguieron llamándolo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que para todos estos, y ahí incluyo a jugadores y seleccionadores, la selección está por encima de la nación.

Yo no he oído la entrevista de Iñigo en Cope, y digo esto porque de sus declaraciones se han hecho diferentes transcripciones. Por ejemplo, en ABC se entrecomilla lo siguiente: "Que esté a favor de la independencia no significa que no quiera ir a la selección", sin embargo en The Objective entrecomillan lo siguiente: "Que esté a favor de la independencia no me impide ir a la selección", y en 20 Minutos esto otro: "Que esté a favor de la independencia no quiere decir que no tenga que ir con la selección". En mi periódico, en Libertad Digital, hemos optado por titular así: "Que esté a favor de la independencia no quiere decir que no vaya a la selección". Y para mí son cosas distintas. Si hago caso al titular de ABC le tengo que decir a Iñigo que él podrá querer ir a la selección aún siendo independentista pero que, en mi opinión, hacerlo es un profundo ejercicio de hipocresía. Si hago caso a The Objective, a Iñigo tengo que decirle que por supuesto que el hecho de ser independentista debería impedirle ir con España. Si me quedo con 20 minutos, a Martínez debo decirle que, siendo independentista vasco, alguien debería impedirle acudir a las convocatorias de España. Y si, como hago, me quedo con el titular de Libertad Digital, a Iñigo Martínez tengo que decirle que por supuesto que es incompatible no creer en la unidad nacional pero acudir con una de las selecciones que representan al Reino de España.

Añade Iñigo que ser independentista no significa ser antiespañol, y yo estoy radicalmente en contra de eso que dice. Porque, querido Martínez, España, mi país, mi casa, se sustenta precisamente en la unidad nacional, y tú y los que pensáis como tú la queréis trocear, debilitándola y quién sabe si incluso extinguiéndola. Por supuesto que tienes todo el derecho del mundo a defender tus ideas, como yo tengo todo el derecho del mundo a defender las mías. Pero si a tus seleccionadores les hubiera importado de verdad una higa la nación a la que dicen representar sus equipos nacionales, tú no habrías vuelto jamás después de lesionarte para España pero no con el País Vasco. Jamás. Y me refiero, claro, a Vicente del Bosque, Julen Lopetegui, Luis Enrique Martínez y Robert Moreno. Que luego se os llena la boca gritando ¡España! España, amiguetes, es la nación, la unidad nacional y luego, si acaso, la selección. Sé independentista o coleccionista de huevos de Fabergé, Iñigo. Sé lo que tú quieras ser. Pero, según yo lo veo, lo segundo no te impide jugar con España mientras que lo primero sí lo hace.