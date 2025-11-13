Luis Rubiales estuvo el martes en El Chiringuito. Ha escrito "Matar a Rubiales", libro que presenta hoy en Madrid. Me lo quiso dedicar: "para un tío honesto y valiente con toda mi gratitud". Pero yo no me considero especialmente valiente, simplemente dije lo que pensaba de aquello que presencié. Sin más. No conté cuántos pensaban una cosa y cuántos otra. Si Rubiales no le hubiera dado aquel beso a Jennifer Hermoso hoy seguiría siendo probablemente presidente de la federación, Jorge Vilda continuaría siendo seleccionador nacional femenino, Rubén Rivera estaría en la oficina de marketing, Albert Luque ocuparía el puesto que hoy ocupa Aitor Karanka, Rafael Louzán seguiría siendo presidente de la Territorial gallega (por cierto, un presidente nefasto según Rubiales. Y muy pelota) y Javier Tebas no sería de ningún modo vicepresidente de la federación. De ningún modo. O, para ser del todo exacto, si Jennifer Hermoso no hubiera denunciado el beso que le dio Luis Rubiales y que al principio le hizo tanta gracia, Luis, Jorge, Rubén y Albert seguirían en sus puestos y Rafael y Javier no estarían en los suyos, y me refiero, por supuesto, a la parcela exclusivamente federativa. Porque la única diferencia que existió entre el beso que le dio Rubiales a Hermoso en los labios y el tocamiento de Mapi León a Daniela Caracas en sus partes íntimas fue que Jennifer Hermoso sí denunció y Daniela Caracas no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo Caracas? Yo creo que Daniela no denunció porque tenía miedo. ¿De quién? ¿De mí? ¿De usted? Pues no, Daniela Caracas tenía miedo de Mapi León y del efecto negativo que podría acarrear para ella presentar una denuncia contra la todopoderosa jugadora del Barça.

El único condenado del caso Rubiales es quien da nombre al caso, o sea Luis Manuel Rubiales Béjar. Fue condenado por la Audiencia Nacional a 10.800 euros de multa por un delito de agresión sexual que ya veremos en qué queda finalmente puesto que lo tiene recurrido ante el Tribunal Supremo. Él asegura que va a ganar. Los días inmediatamente posteriores al 20 de agosto de 2023 se puso en marcha una pesada maquinaria política para descabezar a Rubiales, que quizás debería haberse ido antes por otras cuestiones que no tenían nada que ver con aquel desafortunado gesto. La lupa se puso en Rubiales del mismo modo que antes, en 2021, se colocó infructuosamente sobre Juan Cala, de quien se trató de demostrar en vano que era un peligrosísimo racista, y después se guardó en el cajón con Mapi León. Es, como puede apreciarse, una lupa de quita y pon. Con Rubiales pon, quita con León, y con Cala pon. Con Rubiales y con Cala salieron del toril varias ministras, con León ninguna. Es más, la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, pidió que no se sacara de contexto el gesto de la jugadora del Barça. Yo creo sinceramente que no había ninguna intención sexual en el tocamiento de Mapi León, del mismo modo que no veo ninguna connotación sexual en el beso de Rubiales a Hermoso. Aún así, de haber denunciado, León habría sido condenada por agresión sexual, pero Daniela Caracas, como decía, se asustó, y puede que con razón fundada. De modo que lo que se hizo con Rubiales fue descontextualizar un beso, que, como el tocamiento de León, estuvo fuera de lugar, pero que no tenía ningún componente libidinoso.

Así que el "caso Rubiales" fue político desde el principio. Decía Aldous Huxley que cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje. Y así fue. Para Sánchez, Bolaños, Irene Montero y compañía lo que estaba en juego era ni más ni menos que la igualdad de la mujer cuando lo que en realidad buscaban era un puñado de votos. Y por un puñado de votos estos y estas feministas estuvieron a punto de arruinar la vida de unos hombres y de sus respectivas madres, esposas, hijas, hermanas y amigas, que no son la mitad de mujeres que las demás mujeres. Algunas de ellas lo han pasado fatal, realmente mal, porque se sugirieron cosas muy feas y muy desagradables contra las que sus hombres difícilmente se pudieron defender.

Yo sí creo a Rubiales cuando dice que Hermoso le dijo "vale" al preguntarle si podía darle un piquito. En lo tocante al beso yo sí creo a Rubiales porque él dio una versión desde el principio mientras que la de Hermoso cambió, mutó, quien sabe si PSOE y Podemos mediante. Por eso hoy Rubiales, ex del PSOE, tiene tan mala imagen de sus compañeros socialistas, porque ha visto de lo que son capaces por un sillón más en el Congreso de los Diputados. Allá cada cual con su conciencia. La mía, que es una tocapelotas de mucho cuidado, no me dejaría dormir tranquilo de haber denunciado falsamente a una persona. Yo, como Mencken, pienso también que la conciencia es una voz interior que nos advierte que alguien puede estar mirando. Y, como Víctor Hugo, veo en ella la presencia de Dios en el hombre. Él nos dirá quién tenía razón cuando muramos pero, mientras tanto, hoy, ahora, aquí, en lo tocante a este asunto en concreto, Rubiales, yo sí te creo.