Una de las situaciones más nocivas que ha generado la llegada de Mbappé es que, sin darnos apenas cuenta, se ha creado otro club paralelo al Real Madrid, uno con vida propia y títulos al márgen y que está compuesto por una sola persona, que es el mismísimo Kylian Mbappé. No sé cómo es posible que, a día de hoy, cuando, a excepción del Mundial de clubes, la temporada regular está finiquitada, haya todavía madridistas que distingan entre la temporada de un futbolista del Real Madrid (uno) y el resto del equipo. Entiendo que lo más llamativo del fútbol es el gol y es cierto que Mbappé ha marcado muchos (también ha fallado muchos), pero, ¿cómo es posible que en un deporte colectivo se estén festejando como un título logros individuales?

Si hay algo que no soporto es cuando se dice "no, no, es que Kylian ha hecho su trabajo", señalando… ¿a quiénes? ¿Mbappé hizo su trabajo y Courtois no? ¿No hizo su trabajo Valverde? ¿Acaso no lo hizo Vinicius? ¿No lo hizo Rodrygo? ¿No es ahí donde, en el fondo, queremos llegar? ¿Al "a pesar de que Vinicius y Rodrygo no han estado bien "Mbappé ha hecho su trabajo"? ¿Pero cómo se puede decir, por muchos goles que haya marcado Kylian, que Mbappé ha hecho su trabajo cuando la Liga la ha ganado el Barça y la Champions la van a ganar Inter o PSG? ¿Es en serio esto? ¿No os dais cuenta de que es una reducción del debate al absurdo? ¿No os dais cuenta de que se empiezan aplaudiendo Botas Coloradas y se acaba celebrando una participación en la Conference League?

Nadie ha hecho esta temporada su trabajo en el Real Madrid. Nadie. Tampoco Mbappé. Porque, como en la anécdota que se cuenta del presidente de los Estados Unidos, el objetivo de todos y cada uno de los empleados del Real Madrid es ganar la Copa de Europa. Cuentan que un día el presidente estadounidense visitó las instalaciones de la NASA en Washington y, nada más cruzar la puerta, se encontró con un operario de la limpieza, y le preguntó: "¿En qué consiste su trabajo?" Y el trabajador respondió: "Mi trabajo consiste en llevar a un hombre a la Luna, señor presidente". Pues el objetivo del Real Madrid es el mismo, llevar a un hombre a la Luna. Y no lo ha llevado. Es verdad, no lo voy a negar, que mi "problema", llamémoslo así, con Kylian es más de índole personal que deportiva porque a mí me parece un futbolista muy bueno. Pero, insisto, reitero, si sus goles no sirven para llevar un hombre a la Luna, sus goles no valen nada. Valdrán para meter en Casa Mbappé otro trofeíto, pero el que a mí me importa no. La temporada anterior, por ejemplo, Vinicius sólo marcó 15 goles pero sus goles, muchos o pocos, sirvieron para ganar una Liga. Me sirvieron.

Oiga, ¿pero no estaba usted dispuesto a celebrar el Balón de Oro de Vinicius? Por supuesto que sí. Lo iba a celebrar porque ese premio individual que no ganó, como el de la FIFA que sí ganó, era el fruto del éxito colectivo del Real Madrid, que a mí como madridista es el único que me interesa. No hay dos equipos, el Real Madrid Club de Fútbol y el Mbappé Fútbol Club, hay uno sólo, el Real Madrid. El dato de sus goles es tan objetivo como que no han valido para ganar Champions o Liga. ¿Ha cumplido con su trabajo? Pues no, no ha cumplido porque su único trabajo consiste en llevar a un hombre hasta la Luna y no lo ha hecho.

Lo próximo no es lo próximo porque ya lo he oído este mediodía en el Twitch del Chiringuito, y es que hay que confeccionar una plantilla para Mbappé, una que juegue para él como… ¿en el Paris Saint Germain? ¿En serio? Mbappé es muy bueno, buenísimo. Y creo sinceramente que tiene que ser, junto a Vinicius y Bellingham, quien lidere al equipo. Y seguro que Xabi tendrá que idear jugadas para que se vea beneficiado el fútbol de su máximo goleador. Pero, ¿una plantilla a su imagen y semejanza? Eso no se ha visto jamás en el Real Madrid, nunca. El dato de los goles de Mbappé es tan objetivo como éste otro que doy yo ahora: firmó por 5 años tras 7 de espera y, al final del primero, ni Liga ni Copa de Europa. Pichichi sí, Bota Colorada también, pero Champions no. Quedan otros 4, a ver si hay suerte y los aprovechan tanto él como el resto de sus compañeros. Porque ninguno ha hecho su trabajo. Ninguno. Tampoco él por mucho que insistan. No existe el Mbappé Fútbol Club, existe el Real Madrid Club de Fútbol.