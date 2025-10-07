Miami, Accident o Dogtown da igual: el Barça manda

Iba a decir que la decisión "a regañadientes" de UEFA de consentir que se dispute el Villarreal-Barcelona de la decimoséptima jornada de la Liga española en territorio nacional estadounidense, en concreto en el Hard Rock Stadium de Miami, significaba un antes y un después, pero no es así. Un antes y un después significó descubrir que un club, en concreto el Barça, había estado pagando durante 17 años al vicepresidente arbitral en activo. Después de eso ya da igual todo, absolutamente todo. Si Gaspart, Laporta, Rosell y Bartomeu, que se sepa, no hubieran tenido el descaro de pagar a Negreira, lo de Miami supondría un escándalo, pero como todos ellos pagaron y lo hicieron, según el receptor del dinero, para que los árbitros fueran neutrales, después de eso no se puede ensuciar más una competición, es imposible. Nuestra Liga es mugrienta, la mugre la define fuera de nuestras fronteras, está en tela de juicio su limpieza e irse a jugar a Miami o a donde sea no la va a perjudicar más de lo que ya está. La Premier está a años luz, Italia se acerca, Alemania también está por encima y Francia a la par. Y, según Tebas, el pago durante más de tres lustros a quien decidía ascensos y descensos arbitrales, prescribió… gracias a Dios, añadiría él si estuviera aquí.

Probablemente sea lo que merece nuestra Liga, ¿eh? Puede que lo que interese sea que su descrédito crezca. Somos el hazmerreír del mundo. El último ejemplo, el comunicado de ayer de las peñas del Villarreal protestando por un arbitraje que perjudicó… al Real Madrid. Pero Roig, que no ha dicho "esta boca es mía" sobre el mayor escándalo del deporte español, ahora promete viajes, entradas gratis y chuches para los abonados. Tan cierto es que un Villarreal-Barcelona a ocho mil kilómetros de Villarreal compromete la legitimidad del resultado y afecta la integridad deportiva adulterando la competición como que sólo el Real Madrid, únicamente él, está dando la batalla en esto. El resto, como las ovejas de Felipe Couselo, gritan "beeeee". Pero, a diferencia de las radiofónicas, a estás sí se las puede contar: son cuarenta y una.

Y si esto es así, si este partido no se ha aprobado por los clubes ni se ha informado sobre él y existen serias dudas acerca de que vulnere el fair play, ¿por qué lo aprueba la UEFA? ¿Y por qué lo hace "a regañadientes" y con "carácter excepcional"? Si UEFA lo aprueba con carácter excepcional deduzco que el hecho de que se jueguen partidos de la Liga española fuera de España empieza y acaba con el Villarreal-Barcelona, ¿no? Es tremendo porque UEFA constató el poco apoyo que tenía este partido y confirmó la oposición no sólo del Real Madrid, que se está jugando la Liga con el Barça, sino de los profesionales, supongo que también la de los jugadores azulgrana aunque ellos, por supuesto, no lo puedan decir en voz alta. ¿Entonces? Es el mundo al revés: Ceferin dice que los partidos de nuestra Liga deben jugarse en España, reconoce que jugarlos fuera iría en detrimento de los derechos de los aficionados, está de acuerdo con el Real Madrid en que podría alterar la competición pero, aún así, lo aprueba. UEFA está en contra, el Gobierno también, la AFE y los aficionados, agrupados ahora en la plataforma de fans europeos, tampoco quieren, pero el partido de Miami sigue adelante porque "no sé qué del marco jurídico". Puede que Infantino no se haya dado cuenta aún de que en la Liga española no hay marco legal, que se lo cargó el Barcelona pagándole 8’4 millones de euros al vicepresidente arbitral.

Yo entiendo a Florentino Pérez, ¿eh? A él le gustan las cosas bien hechas e ir por lo legal. Como al Ransom Stoddard de El hombre que mató a Liberty Valance. Hay un momento determinado en el que Tom Doniphon, interpretado por John Wayne, le dice a James Stewart, que es Ransom Stoddard, lo siguiente: "Cómprese un arma o váyase de aquí". Porque en Shinbone, un pequeño pueblo del Oeste, resulta que la ley la impone un animal de bellota, un pistolero, Liberty Valance. ¿Dónde leches anda John Wayne aquí? Nunca está cuando se le necesita. Harán y desharán y nadie podrá hacer nada. De victoria en victoria hasta la derrota final. Nos hundimos entre tanta mugre.