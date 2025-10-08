Miami: Todo por el Barça

Insisto: el negocio del Barça sí sé dónde está. No sé dónde leí el otro día que pensaba ingresar entre 5 y 6 millones de euros por jugar unas horas en Miami. Pero, ¿y el del Villarreal? ¿Dónde está el negocio del Villarreal? El Villarreal tiene ocho escuelas en Estados Unidos, la última abierta en Idaho. Las Vegas, Nebraska, Texas, Houston, Virginia… En Miami creo que no. Según el Instituto Nacional de Estadística Villarreal tenía 52.505 habitantes. No sé si atreverme a hablar de milagro sin que se enfade Luis Herrero pero a mí me lo parece. No da la impresión de que a Fernando Roig le haga falta jugar un partido y volverse rápidamente para España para consolidar su marca en Estados Unidos. Pongamos que de sus veinte mil abonados viajaran a Miami… tres mil. Sería un fracaso de diecisiete mil, por mucho que a ellos se les pagara el veinte por ciento de su abono de la próxima temporada. Roig siempre ha pensado en grande: La Cerámica, el Roig Arena… Esto es hacerlo en pequeño porque, insisto, sigo sin saber dónde está su beneficio.

¿Y el del resto? Porque pongamos que Roig, que es un hombre de negocios, dice algo parecido a "hay que saber dar un paso hacia atrás para dar dos adelante". Puede ser: perdemos ahora pero abonamos el terreno para el futuro. Pero, ¿el negocio de los otros diecisiete clubes dónde está? Y digo diecisiete a propósito porque dejo fuera de esta ecuación al Real Madrid: el Real Madrid tiene previsto acudir al Consejo Superior de Deportes para que no conceda la autorización administrativa necesaria para que se juegue ese encuentro fuera de España. El negocio del Villarreal no lo veo aunque puede estar escondido, pero, ¿y el del Rayo? ¿Qué gana el Leganés? ¿O el Betis? ¿Qué gana el Elche? ¿Su negocio consiste en que el Barça ingrese 5 millones? ¿Se han convertido en sus sirvientes? ¿Es eso? ¿La Liga española está integrada por sirvientes de la cigarra culé? ¿Ellos hacen lo que les viene en gana, se saltan las normas y el resto dice "sí, bwana?"

El último en mostrar su desacuerdo con el partido de Miami ha sido el Parlamento Europeo, que pide "a los órganos de gobierno del deporte que impidan que se jueguen partidos de competiciones internas en el extranjero". La FASFE, o sea la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, ha presentado una nueva reclamación ante el Consejo Superior de Deportes para que se impida la celebración de ese partido, y hace referencia en concreto al artículo 222 de los estatutos de la Federación que recoge claramente lo siguiente: "En las competiciones a dos vueltas, cada club deberá jugar tantos partidos en casa como fuera". Ni veinticinco minutos ha tardado Javier Tebas en responder al eurodiputado polaco y ex ministro de Cultura Bogdan Zdrojewski, que es el promotor de la iniciativa. Porque Tebas se atreve ya con todos.

¿Y Louzán, qué dice Louzán? La federación se limitó a "dar traslado" a UEFA y FIFA de la solicitud para la disputa del partido fuera de España. Porque la federación se ha convertido en eso, en otro siervo más de Javier Tebas. En un tuit el presidente de la Liga y de la Federación dice que "la UEFA aprueba el partido y las peñas del Villarreal también lo aprueban"... No, Tebas, no: la UEFA lo aprueba a regañadientes, y las peñas del Villarreal podrán decidir sobre el futuro del Villarreal (o no podrán, porque el club no es suyo) pero no sobre una competición en la que intervienen otros diecinueve equipos. ¿Por qué no dejas que se pronuncien los socios del Real Madrid, por ejemplo? Y añade: "Curioso: hablan en nombre de todos… menos de los que sí quieren jugarlo". Hombre, de todos no, de casi todos. ¿Quiénes queréis adulterar la Liga jugando un partido contra todas las reglas establecidas? Tú, Laporta y Roig, con el apoyo silencioso de tu botones federativo. Al resto, Javier, no le has preguntado. Pregunta, hombre, pregunta. Emplea de vez en cuando la democracia. A lo mejor acaba gustándote. ¿Cómo era?... Ah, sí: ¡Prescrito, prescrito, prescrito! Me recuerda a Eduardo Molet: ¡Vendido, vendido, vendido!