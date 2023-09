Olor a mercaptano

Decía Nadine Gordimer, Nobel de Literatura de 1991, que un ser humano verdaderamente vivo no puede permanecer neutral. El silencio (hasta ahora) de la mayoría de clubes españoles de fútbol ante el mayor escándalo de la historia del deporte español, el tristemente conocido como caso Negreira, es el más vivo ejemplo de que nos encontramos ante un colectivo aborregado, cobarde y, parafraseando a Gordimer, no del todo vivo o, por decirlo de otro modo, muerto en parte o en su totalidad. De los diecinueve clubes de Primera, y de esta lista excluyo por supuesto al Barça, investigado desde ayer por un delito de cohecho, uno, el Real Madrid, ha ido por libre; otro, el Atlético de Madrid, no sólo no ha sido crítico con el club catalán (al que, por ejemplo, cede gustosamente al futbolista más caro de su historia, Joao Félix, quién sabe si para que sea más competitivo en su lucha por el campeonato con el equipo de Ancelotti) sino que ha arremetido contra el Real Madrid, que según Gil adultera la competición por un par de vídeos; y los otros diecisiete, como decía, han protagonizado el remake del Silencio de los corderos… hasta hoy.

El Sevilla, cuya plana mayor tendría que haber estado representada en el palco del estadio de Montjuïc, ha hecho mutis por el foro, marcando a sangre y fuego al club catalán. El comunicado oficial del equipo andaluz habla de "total indignación" y "repulsa", rechaza el comportamiento culé, espera que por el bien de la competición se depuren todas las responsabilidades, confía en que sucesos como los supuestamente acaecidos no se vuelvan a repetir, aboga por la limpieza de la competición y, debido a todo lo anteriormente expuesto, anuncia la suspensión de todos los actos protocolarios previos al partido y su ausencia de representación en el palco. Si, en vez de estar de fiesta, el community manager del Atleti se hubiera limitado a copiar y pegar el comunicado del Sevilla, a mí aún me quedaría un pequeño hilo de esperanza acerca de los dirigentes del equipo colchonero. Pero a la vista está que ni copiar y pegar saben.

Anoche, en El Chiringuito, Cristóbal Soria decía que él, a lo largo de sus años como delegado del equipo andaluz, jamás había tenido dudas al respecto del juego limpio del Barça, que sus sensaciones habían sido normales. Vamos, como Xavi, que tampoco se sintió nunca beneficiado. Pero aquí no se trata de dudar o de no dudar, ni tampoco de sentir, aquí se trata simplemente de leer el auto del juez que, como era previsible, ya empieza a ser desacreditado desde la ciudad condal. Que actúe, por supuesto, la justicia, que tiene sus propios tiempos. Que entre en acción el estado de Derecho, si es que aún queda algún trozo intacto en la España del sanchismo. Que se espere a ver qué decide la UEFA. Pero, entre tanto suceden unas cosas y otras, la repulsa social tiene que activarse ante el hecho comprobado de que el Fútbol Club Barcelona pagó una cantidad indecente de dinero al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en activo.

Sin tiempo para la reacción o la negociación, el Sevilla Fútbol Club ha dejado clara su opinión: no a las cartas marcadas y sí al juego limpio. No es la imagen del Barcelona la que está en entredicho sino la de una Liga que anda de capa caída, de la que huyen sus estrellas, cada día más pobre y que, por si todo ello fuera poco, ve cuestionada su limpieza. Y eso, Tebas, no prescribe, lo impregna todo, como lo hace también el repulsivo olor a mercaptano, esa nauseabunda mezcla entre azufre e hidrógeno cuyo mero recuerdo provoca náuseas. La Liga española huele a azufre y a hidrógeno mezclados y eso no va a haber palanca que lo solucione. Hoy el Sevilla, asqueado, ha huído del mercaptano. Pronto habrá estampida. Huele a podrido.