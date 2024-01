Porno heavy culé

Hoy he leído un artículo de Eduardo Iturralde en el As titulado "VAR: exceso de intervención, exceso de opinión". Hombre, ni una cosa ni la otra, ¿no, Itu? Porque, que yo sepa, el VAR no tiene un límite de intervenciones, ¿verdad? Quiero decir que si al árbitro de campo se le pasa un penalti, una agresión a un jugador que precede a un gol y anula un gol con la mano que está mal anulado, ¿no debe el VAR llamarle? Pongamos por caso el partido del domingo: ¿el árbitro de VAR no debe llamar al de campo para decirle que el gol de Vinicius está mal anulado porque ya es la tercera vez que lo ha hecho? No lo he entendido la verdad. Es más, si yo fuera profesor en una escuela de arbitraje y tuviera que explicarle a los niños para qué está el VAR, pondría el Real Madrid-Almería como ejemplo de correcta aplicación de la tecnología. Otra cosa bien distinta es el ruido exterior, que ese va a existir siempre cuando le vaya bien al Madrid, o sea casi siempre, pero el VAR estuvo bien, quien estuvo rematadamente mal fue el árbitro de campo, que no vio ni una. Y luego está lo del "exceso de opinión", que es algo que llevan a gala en el Comité Técnico de Árbitros. Parece que tengan algo contra el hecho de que la gente opine. Este CTA es un colectivo comunistoide, parece el Comité Técnico de Árbitros de Bulgaria, en seguida te envían a casa a la Stasi para ver qué has dicho, cómo y por qué. Dejen ustedes a la gente expresarse con libertad, hombre, que nos costó mucho lograrla y ahora se la está cargando Pedro Sánchez.

Dicho lo cual, al grano. La polémica arbitral no está en Madrid, Xavi Hernández, sino en Barcelona. Y la polémica ha estado, está y va a seguir estando en Barcelona porque tu club pagó 7,3 millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante 17 años, que es algo que se dice muy poco últimamente. Los títulos que ganaste están todos en duda, todos. Y también están en cuestión los títulos que no ganaron los demás, y fundamentalmente (y por mucho que anoche Miguélez dijera en El Primer Palo lo contrario) el Real Madrid. Así que Real Madrid Televisión, o sea el Real Madrid, hace muy requetebien en alzar la voz de lunes a domingo y después de domingo a lunes. Y hace bien porque, por mucho que traten de normalizarlo como la amnistía, por mucho que traten de blanquearlo, el caso Negreira, o sea el caso Fútbol Club Barcelona, es el más escandaloso de la historia del deporte español. Así que verte a ti (que presumías de reírte en el vestuario de todo esto) hablando de polémicas es como ver a Billy el niño abogando por la ilegalización de las armas de fuego, un dislate. En serio, ¿no hay nadie ahí que te diga que estás haciendo un ridículo mundial? ¿No tienes ahí a Edu Polo para eso? Porque a tu preparador de porteros, al que han expulsado ya ocho veces de los terrenos de juego, no le vas a preguntar, pero, ¿no hay ahí nadie sensato?

Y hablando de sensatez me sale un nombre, Joan, y un apellido, Laporta. Que Laporta, que no sólo siguió pagando a Negreira sino que multiplicó por cuatro sus emolumentos, diga que la Liga está adulterada… en fin. En la Liga, según un juez, y en un entorno de corrupción sistémica, se ha instaurado una red clientelar para beneficiar siempre al mismo. Hace tiempo que el Barça debería haber abandonado por dignidad la competición de una nación en la que no cree y que trata de destruir pero es que ahora debería ser la Liga de Fútbol Profesional la que estableciera un cordón sanitario alrededor de un club que está clarísimamente contaminado. En esas declaraciones de Laporta que recoge Mundo Deportivo dice que ya ha hablado con Pedro Rocha y que éste le ha prometido que tomará cartas en el asunto. ¿Cartas? ¿Rocha? ¿Pero qué cartas? Rocha lleva perete, como se dice en el mus, tiene 4, 5, 6 y 7 y la única carta que ha tomado ha sido la de echar a la calle a un buen hombre y un buen entrenador porque se lo pidieron quince chantajistas, la mayoría de ellas culés por cierto. Lo que tiene que hacer Rocha, a quien colocó ahí Rubiales, es irse, como por cierto tienen que irse desde el primero hasta el último, incluido también naturalmente el presidente del CTA, Medina Cantalejo, que está… ¿Dónde está Medina Cantalejo? ¿Lo han visto? Porque alguien tiene el bruto de la conversación del VAR y un periodista del Barça lo está publicando por capítulos: ayer, qué curioso, el sonidito que perjudicaba teóricamente al Almería, hoy otro que beneficiaba al Madrid. Y yo me pregunto, ¿pero cómo no se va a defender un club serio como el Real Madrid de esta panda de ineptos?

Contra la caradura, la verdad, y la única verdad es que el Fútbol Club Barcelona pagó y Negreira cobró. Algunos colegiados coinciden en señalar que si el Barça pagaba era por la sencilla razón de que esperaba algo a cambio. Que este entrenador culé, que se benefició del Negreirato como jugador, hable de polémica, y que este presidente del Barça, que pagó y multiplicó por cuatro lo abonado, hable de adulteración es porno del duro. Y heavy. Porno heavy. Porno heavy culé. Una orgía. Equis total. Cuando yo era chaval a esto le ponían dos rombos en la tele para que los padres estuvieran atentos. Hoy se le llama pin parental, hace medio siglo se llamaba "dos bofetadas bien dadas". Pornográfico y heavy, eso es. ¡Qué cara, por Dios, qué cara!