¿Qué es oligarquía, dices, Ceferin?

Hoy, y gracias a un retuit, he tenido la ocasión de ver un minidocumental de la televisión francesa, no sé exactamente cual, sobre esos diez minutos mágicos del Bernabéu que cambiaron la eliminatoria entre el City y el Madrid. Y es curioso porque el tono es probablemente el mismo que emplearían para describir los últimos días de Napoleón en Santa Elena o la guerra de las Galias de Julio César: un olor a épica lo inunda todo, un sabor místico y, como trasfondo, un profundo respeto. Sí porque al Real Madrid se le admira y se le respeta mucho en toda Europa y no se le trata con la mezquindad con la que algunos se dirigen a él por estos lares. Independientemente de lo que pase este próximo sábado 28 de mayo en París, las eliminatorias ante PSG, Chelsea y City han recuperado a nivel mundial esa vitola que el Real tenía de club capaz de todo. Al margen de lo que suceda ante el Liverpool, y deseando naturalmente que lo que ocurra sea que el Madrid conquiste La Decimocuarta, esta Champions será recordada para siempre por los buenos aficionados, o sea por aquellos que no tienen el corazón emponzoñado y no viven el deporte desde la amargura, como el mayor y más perfecto ejercicio de fe de un club deportivo a lo largo de toda la historia. No es necesario rendirse a la evidencia, que a lo mejor también lo es, simplemente hay que admirar y aplaudir la gesta de estos futbolistas. No hay más.

Por supuesto, Ceferin, que Florentino Pérez estará en el palco de Saint-Denis. Porque esa es otra: el Real Madrid ha llegado a la final de esta carrera de obstáculos sorteando el principal de todos ellos, que es la UEFA, la monopolística organizadora del torneo y que tenía, y aún tiene, en el punto de mira al Real Madrid. Pienso que para Ceferin habría sido relativamente fácil desembarazarse de la Juve o del Barcelona, que han vivido etapas deportivas mejores, pero no del Madrid, del Real Madrid no, no del mejor club del siglo XX. El presidente de la UEFA siempre habla con desprecio de los tres clubes que mantuvieron el tipo de la Superliga, pero si las palabras mataran y Ceferin pudiese elegir un único objetivo, a nadie le cabe la menor duda de que escogería la destrucción absoluta y total del Real Madrid Club de Fútbol. Lo haría porque a su altanería el Real Madrid siempre ha respondido con elegancia y para contrarrestar su lenguaje soez y de tasca eslovena el club blanco siempre ha utilizado uno más versallesco, uno más quevediano.

¿Sabes por qué ira al palco el presidente del Real Madrid, Ceferin? Irá al palco porque el club que preside Florentino Pérez fue socio fundador de la competición de la que tú presumes, eres el heredero de un torneo que no has hecho más que empeorar y que utilizas para amedrentar y asustar a los más débiles. ¿Sabes por qué ira al palco Florentino, Ceferin? Florentino irá al palco porque cuando tú naciste ese club al que no paras de faltar al respeto ya había ganado 6 Copas de Europa y porque desde tu nacimiento ha conquistado otras 7 y media. Florentino irá al palco entre otras cosas porque él, como presidente del club que ha ganado 13 Copas de Europa, tiene bastante más derecho que tú a hacerlo. Irá al palco porque mientras que él preside con responsabilidad un club deportivo que es propiedad de sus socios y pone estadio, afición y jugadores, tú, que eres una rémora, te limitas a vivir de lo que el Real Madrid, entre otros, genera. Si aún sigues ahí, Ceferin, amenazando y paseándote por el fútbol mundial como si realmente fueras alguien, es por la simple razón de que el miedo es libre y a ti, y no acierto bien a comprender por qué, Atlético de Madrid, Milan, Inter, Chelsea, Arsenal, City, Liverpool, United y Tottenham te tienen un pánico reverencial.

Hoy Ceferin se ha referido a Real Madrid, Barcelona y Juve como ese "puñado de millonarios oligarcas". Y es curioso que precisamente sea el presidente de la UEFA quien hable de oligarquía, cuando es él quien preside un organismo cerrado y que está en poder de unas cuantas personas que viven opíparamente del fútbol a cambio de nada. Más estrambótico resulta que Ceferin se refiera al Real Madrid como perteneciente a oligarcas millonarios cuando es un club de sus socios y que lo que ha hecho, y significadamente en esta Champions, ha sido irse deshaciendo por el camino de un club de un emir de Qatar, del equipo de un millonario ruso y, por penúltimo, de otro de Emiratos Árabes Unidos, dueño de City Football Group que, además del equipo que entrena Guardiola, engloba a Melbourne City, Montevideo City, New York City o Yokohama Marinos entre otros. Irá, Ceferin, irá. Es más, te saludará. Estoy convencido de que incluso tendrá para ti una palabra amable. Y, dentro de un tiempo, que no será mucho, te destruirá deportivamente hablando. Porque si en ese palco de Saint-Denis hay alguien que representa al fútbol y a sus aficionados, créeme, no eres tú sino él, el socio 10.228 del Real Madrid, el trece veces campeón de Europa.