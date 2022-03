Ramos hace un Ramos (II)

Si, a punto de cumplir los 36 años, Sergio Ramos sólo ha disputado 5 partidos con el PSG desde que fichó por el club parisino allá por el mes de julio del año pasado, es, entre otras cosas y además de la evidente, que es su edad biológica, porque mientras estuvo en el Real Madrid Ramos no se caracterizó jamás por negociar su esfuerzo a la hora de jugar para su equipo, aguantando el dolor cuando tocaba, infiltrándose cuando correspondía y dando la cara siempre y en todo momento. El Real Madrid fue generosísimo con Ramos y, en justa correspondencia, Sergio lo fue también con el Real Madrid, y de esa relación se beneficiaron ambos, futbolista y club, aunque yo siempre crea que, en líneas generales, el jugador siempre le debe más al Madrid que el Madrid al jugador. Así que, y volviendo al principio, si, a punto de cumplir los 36 años a finales de este mes de marzo Sergio Ramos sólo ha jugado 5 partidos con el PSG es, en gran medida, porque fue tan generoso en su esfuerzo cuando vistió la camiseta blanca que ahora lo paga en su nuevo equipo. Ya empezó a hacerlo en su última etapa madridista pero en el PSG está siendo definitivo hasta el punto de que el club que preside Al-Khelaïfi podría estar meditando seriamente desprenderse del defensa al acabar la temporada, que hasta ahora ha sido un desastre sin paliativos.

Así que si este miércoles Ramos no está ante el Madrid es también, aunque no sólo, por todo el esfuerzo que se dejó en el Real. Desde que un sorteo manipulado por la UEFA emparejó al Real Madrid y al PSG, las terminales mediáticas de los Ramos se encargaron de hacernos ver a todos que Sergio tenía una obsesión, jugar contra su ex equipo en la que fue su casa y ante la que fuera su afición: ¿Aplaudiría el Bernabéu a su antiguo capitán si marcaba un gol con el PSG? ¿Y él? ¿Lo celebraría él? ¿Se dirigiría al palco? ¿Y si, por casualidad, marcara un golazo de cabeza en el minuto 93? ¿Os imagináis? Pues no, no nos lo imaginamos porque, tal y como intuyó Florentino Pérez que pasaría, al mejor Ramos ya lo vimos, ése futbolista es improbable que vuelva y por mucho que se telegrafiara su regreso al Bernabéu, no lo hará, no volverá. Al menos, y por ahora, no como jugador.

¿Y cómo podría hacerlo Sergio si no es como futbolista de campo? ¿Y por qué? Como decía Groucho Marx cuando le preguntó a la señora Margaret Dumond "¿Querría usted casarse conmigo? ¿Le dejó mucho dinero su marido?", responderé primero a la segunda pregunta. El otro día Pochettino sugirió que, aún sin poder formar parte del once titular, Sergio podría viajar hasta Madrid como una especie de introductor en cortes, una suerte de motivador que les explicaría a sus compañeros qué supone jugar contra el Real Madrid y hacerlo además en una noche de Champions. A mí me pareció que, si se lo pedía, el entrenador le estaba faltando al respeto a Ramos porque el partido no es una final sino un encuentro de octavos y porque la inmensa mayoría de futbolistas del PSG ya saben qué significa jugar contra el Real Madrid, no hace falta que venga ahora Ramos a explicárselo. Me dijeron que no entendía nada, que Pochettino era el nuevo Napoleón por invitar a Ramos a hacer grupo e incluso este mediodía Juan Pablo Polvorinos ha comentado no sé qué de desactivar al Madrid... En fin, me pareció que alguien estaba faltándole al respeto a la leyenda de Sergio. Y anoche, en El Chiringuito, me permití hacer la siguiente pregunta: "¿Y si ha sido Ramos el que le ha pedido viajar a Madrid a su entrenador?"... ¡No!, ¡qué va!, ¡no es posible! Pues bien, hoy Mauricio Pochettino ha confirmado que efectivamente Ramos le ha pedido viajar a Madrid para ver, supongo que desde el palco o desde su palco, que desconozco si conserva aún, el partido contra su ex. Así que, y tal y como viene sucediendo desafortunadamente en el transcurso de los últimos años, es el propio Ramos el que atenta con su comportamiento gravemente contra su leyenda porque, ¿a santo de qué viene viajar si no puede jugar? ¿Para ser el centro de atención? ¿Para cenar en el Asador? ¿Para hacerlo en el Txistu? ¿Para ver a los amigos? ¿Para qué exactamente?

A Pochettino ni se le había pasado por la imaginación incluir a Ramos en la expedición, así que tampoco lo consideraba necesario para motivar a nadie ni explicarle por supuesto a ninguno de sus compañeros qué significa jugar en el Bernabéu. En un primer instante, el entrenador del PSG mintió. Fue una mentira piadosa porque, y por mucho que traten de razonarlo, no se comprende demasiado bien la presencia de un jugador que no puede jugar, por mucho que haya estado aquí 17 años. Y hoy ha dicho la verdad, es él quien quiere viajar. Y yo sólo encuentro una explicación a esa petición y es que Sergio necesita ser protagonista como sea, el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Ojalá se quede en París, de verdad lo digo. Ojalá no viaje. Ojalá Ramos no le falte más al respeto a la leyenda que un día fue en el Madrid y que, aún hoy, sigue siendo, aunque sin jugar, en el PSG. Ojalá. Aunque, al final, me da que Sergio volverá a ser el de fuera del campo y no el de dentro. Veremos.