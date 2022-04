Rubi, nuestro 007

Al acabar la rueda de prensa de Luis Rubiales acerca de los audios publicados por El Confidencial, alguien me ha dicho lo siguiente: "O sea, no ha dicho nada". Y no es verdad, no es cierto. Rubiales ha dicho muchísimas cosas. Ha dicho, por ejemplo, que, siendo un niño y tras sufrir un accidente, un médico le dijo que él jamás sería futbolista. Ha dicho que los periodistas nos vamos a cargar la posibilidad de que España organice un Mundial. También ha dicho que, aunque él nació en Las Palmas, se siente de Motril y que sus amigos le llaman Rubi. Ha dicho que no bebe, también sabemos que no fuma. Y ha dicho que tiene miedo de que cualquier día aparezca droga en el maletero de su coche. Y de su boca sabemos algo más, sabemos por ejemplo que insiste en que la Supercopa de España fue a Arabia Saudí a defender el fútbol femenino y los derechos de la mujer y de los árbitros. Y ha dicho que la ONU no sólo no se avergüenza porque el Mundial vaya a disputarse en Qatar, en la construcción de cuyos estadios han muerto más de siete mil personas, sino que incluso ha felicitado a la FIFA. O sea que Luis Rubiales ha dicho un montón de cosas, pero relevantes muy pocas.

Sobre el meollo de la cuestión, que no es otro que el conflicto de intereses existente por estar la federación española de fútbol negociando con Kosmos, que es una empresa propiedad de un jugador en activo de la Liga, poco o nada. Es más, Rubiales ha negado cualquier relación con dicha empresa puesto que la federación paga al organizador y es éste quien, con posterioridad, ingresa o no ingresa su comisión a Piqué. Es curioso porque Rubiales ha negado que la federación tenga relación comercial con Kosmos, que es Piqué, que es Geri, pero cuando le han preguntado si participó o ayudó a que Kosmos cobrara su comisión su respuesta ha sido &Como con muchos&. Exactamente igual ha sucedido cuando le han preguntado por la llamada de Piqué para que Luis de la Fuente le llevara a los Juegos Olímpicos: "Fueron más los que me lo pidieron". Así que de la respuesta de Rubiales se infiere que efectivamente intervino para que la empresa que es propiedad de un futbolista de Primera División, y con la que no tiene relación económica, cobrara una comisión millonaria y contactó con el seleccionador sub 21 para que valorara la posibilidad de convocar a Piqué. Gracias a Dios que De la Fuente tiene personalidad porque otro en su lugar a lo mejor se habría plegado.

A Luis Rubiales le han preguntado si mintió cuando, a pregunta de Juanma Castaño, respondió que no sabía si había cobrado algo. "No lo sabía", ha respondido, y se ha agarrado a una cuestión semántica. Es posible que la pregunta del colega de COPE debiera haber sido la siguiente: "¿Cobra Piqué una comisión por su intermediación por llevar la Supercopa a Arabia?"; es posible que, cuando Castaño le hizo la pregunta, Rubiales no supiera si había cobrado o no (aunque él, como con muchos, mediara para que lo hiciera) pero es falso que no estuviera por supuesto al tanto de que Piqué iba a cobrar una comisión. Hablando de las comisiones: a Rubiales le ha molestado especialmente que se diga que las cobra: "Ni legales ni ilegales", ha dicho. Y entonces ha vuelto con la monserga de que él cobra un sueldo fijo con una parte variable que depende del total de los ingresos: ¡Claro! No cobra comisiones, de acuerdo, pero tiene un sueldo mayor si ingresa más dinero e ingresa más dinero si Real Madrid y Barcelona participan en la Supercopa, cuestión ésta a la que, por cierto, se ha negado a contestar. El colmo de los colmos ha sido cuando se le ha preguntado por Real Madrid y Barcelona y ha dicho que en el contrato suscrito no se habla de equipos concretos sino de niveles. O sea, nivel uno Real Madrid y Barcelona, nivel dos el resto, que no nos chupamos el dedo. Y cuando a Rubiales se le ha preguntado en concreto por el artículo 24 del Código Ético nos ha contado a todos una anécdota familiar.

Efectivamente alguien ha delinquido y ese alguien es quien robó los audios del móvil de Rubiales. Y yo, como el presidente de la federación, tampoco voy a insistir mucho más en eso; él, para no responder a algunas preguntas, ha repetido como diez veces que el asunto está en manos de la policía y lo que no voy a hacer yo es repetir otras tantas que le han robado audios de su móvil; como él, me remito a la policía. Pero si algo ha quedado claro, y no tanto por las respuestas de Rubiales como de sus silencios, es que existe un evidente conflicto de intereses deportivos, que Geri tiene con Rubi una relación que no tiene con la inmensa mayoría de los jugadores españoles, que ingresa más si Madrid y Barça están en la Supercopa y que, según sus explicaciones, intervino para que Piqué cobrara una comisión. Naturalmente no voy a entrar en su juego, el de las iniciales o las insidias: yo desconozco quién está y por qué detrás del hurto de los audios, y por cierto me interesa relativamente. Y me interesa relativamente porque nos distrae de lo esencial y es que la federación empleó a un futbolista español en activo, y actualmente con intereses deportivos en juego, en la adjudicación a un tercero de una competición organizada por esa misma federación y en la que, por cierto, participa el equipo del comisionista.

Todo esto es motivo suficiente para que Luis Rubiales presente su dimisión, cosa que no hará, por supuesto, porque el fútbol español necesita que él lo salve. Yo tampoco fumo. Y bebo muy de vez en cuando, cervecita y, cuando me dejan, cava rosado. No hizo falta que nadie me dijera que no sería futbolista porque era francamente malo. Y me sentaría muy mal que me robaran los datos de mi móvil. Y buscaría al culpable de dicho delito. No salgo con mis amigos por Motril sino por Guadarrama, y no vienen al caso nuestros motes. También quiero mucho a mi familia y a mis amigos y sufro cuando los hacen daño. Pero, a diferencia de Rubiales, sé que Arabia Saudí no respeta los derechos humanos y tengo claro que no se puede ser juez y parte. Yo dimitiría en una situación similar, Rubiales por supuesto que no lo hará. Ha dicho muchas cosas, ha movido mucho los labios, es un buen orador. Ahora bien, de lo esencial nada. Él está en otras cuestiones, por ejemplo en salvaguardar al fútbol español y quién sabe si mundial de las garras de Spectra. Es nuestro James Bond, nuestro 007. Y todos, al parecer, sabemos quién se esconde detrás del Doctor No. Yo no lo sé... ni tampoco me importa.