El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, es un experto en presupuestos. Sí, sí, como suena. Se los sabe todos. O, para ser exacto, se sabe los presupuestos cuando le benefician a él. Sabe, por ejemplo, que Real Madrid y Barcelona tienen el doble de presupuesto que el equipo que él entrena. Y, por eso, vive tan cómodo. Quiero decir que si Real Madrid y Barcelona, Barcelona y Real Madrid, quedan por delante de él, eso es lo lógico y natural puesto que ambos clubes tienen el doble de presupuesto que el Atlético de Madrid. Si un año, de repente, el Atleti queda segundo por delante de uno de esos dos equipos, él es un héroe. Y si, llegado el caso, el Atleti se proclama campeón de Liga, Simeone no es un héroe, no, el Cholo es el genio del fútbol mundial. Porque, ¿cómo narices se puede vencer a un equipo que te dobla el presupuesto? Es imposible, ¿no? Así que, como ya he dicho en otras ocasiones, haga lo que haga, Simeone siempre gana: si gana porque gana y si no gana porque es imposible ganar a quien te dobla el presupuesto. Y si, además de todo esto, resulta que el propietario del Atleti sólo te exige quedar un año y otro y otro más entre los cuatro primeros… miel sobre hojuelas, ¿verdad? Quedando entre los cuatro primeros cumples, siendo segundo eres un héroe y si acabas primero eres un genio.

Pero este argumento económico se viene literalmente abajo, se derrumba completamente, cuando resulta que eres capaz de ganar, y varias veces además, a un equipo que te dobla el presupuesto como es el caso del Real Madrid, pero, sin embargo, otro al que casi se lo triplicas como el Athletic Club de Bilbao te pega un repaso monumental en la Copa como el de anoche en San Mamés. Y, siguiendo precisamente ese hilo, tampoco tiene demasiado sentido que un equipo como el Girona, que no alcanza los 60 millones de presupuesto, te saque 7 puntos en la clasificación cuando ya se han disputado 26 jornadas, ¿verdad? Hace 10 días se hacían públicos por parte de la patronal del fútbol los límites salariales de cada equipo. En esta clasificación el Real Madrid sigue siendo el líder indiscutible con 727 millones pero es que el equipo que entrena el señor Simeone, o sea el Atlético de Madrid, se ha disparado hasta la segunda posición al superar los 300 millones, a casi 100 millones de distancia del Barça. Este límite de coste de plantilla deportiva, que es exactamente el nombre del límite salarial, no es más que el dinero que cada club puede gastarse en sus jugadores y surge del balance entre los ingresos y los gastos no deportivos, como por ejemplo la luz, las nóminas de los empleados, el alquiler de las oficinas…

El Atlético de Madrid es el segundo club que más dinero puede gastar en sus jugadores y el tercero con mayor presupuesto pero anoche le pasó por encima el tren del Athletic. Pero de esto no habla nunca Simeone que, si yo lo entendí bien, ayer, a la conclusión del partido, le lanzó un dardo a Miguel Ángel Gil: "Nosotros a descansar y a pensar en el Betis, que es lo que le importa al club". Llevo repitiendo un montón de tiempo que ese mensaje de Gil acerca de que el objetivo es clasificarse para la Champions cada año es mediocre, vulgar, no está a la altura de un club como el Atlético de Madrid… pero ahora no, Simeone, ahora no toca, hoy no. No toca, Simeone, porque tú has presumido un montón de veces de que ganas lo que mereces precisamente por llevar tantos años clasificando al equipo para la Champions. Y el periodismo, en general, se muestra adulador hacia el argentino. Titulares como "Una década asentado en la élite europea", "Simeone logró en 7 años lo mismo que el Atlético en 56", "Los números para la historia de Simeone y la Champions"... Entre todos mataron la ambición del Atleti y ella sola se murió. Si, además de un entorno sin ninguna capacidad de crítica y sin exigencia, te encuentras con un periodismo fundamentalmente pelota… el resultado es el que es. Así Simeone podrá estar hasta 2050. Las veces que gane será por él y las que pierda, como ayer, será por todos menos por él. ¿Fin de ciclo? En absoluto. Veo un ciclo largo, larguísimo, eterno. Un ciclo sin fin.