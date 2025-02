Vini y la marabunta

Yo creo que a Vinicius Junior le están enseñando la puerta de salida todos menos el Real Madrid Club de Fútbol. Y digo lo del Real Madrid Club de Fútbol porque el club no le está enseñando la puerta de salida pero, tal y como viene sucediendo últimamente, algunos madridistas sí lo están haciendo. En Cuando ruge la marabunta, a Leiningen, interpretado por Charlton Heston, le dicen en un momento determinado de la película lo siguiente: "Estás luchando contra un monstruo de veinte millas de largo y dos millas de ancho". Y contra esa marabunta es contra la que yo creo que va a tener que luchar Vinicius, contra la marabunta de la opinión pública y la otra opinión, la publicada, que es un monstruo de veinte millas de largo y dos de ancho. Ya digo que no es la primera vez ni será la última, ya pasó con Mourinho, con Pepe, con Cristiano, con Bale… y ahora ocurre con Vinicius. Y si el Real Madrid, y me refiero al club, tragara con Vini, la marabunta ya ha empezado a rugir por si acaso hacia otro lado buscando un plan alternativo, un plan B, de momento silenciosamente. Sólo se trata de un murmullo, nada escandaloso aún, pero si acaban con Vinicius irán a por Bellingham. Hacedme caso. Lo veréis.

Es curioso porque a Vinicius trataron de matarlo al principio por su falta de calidad y ahora resulta que pretenden ahogarlo en su extraordinario talento. Es tanta su calidad y es tan distinto su fútbol, tan desequilibrante se muestra Vinicius en todas y cada una de sus acciones, que lo mejor que puede hacer es irse a la potentísima Liga árabe. Porque, ¿cómo va a rechazar una oferta de 200 millones de euros al año… que nunca ha llegado? Porque la oferta, como tal, jamás ha llegado a las oficinas del Real Madrid. Al menos nada concreto. Nadie ha llamado para decir, por ejemplo, "no llegamos a los 1000 pero estamos dispuestos a ofrecer 500 millones". Y, según desvelaba anoche Pedrerol en El Chiringuito, el club se remite a la cláusula de rescisión. Así que la marabunta ruge y a Vinicius se le achaca que no afirme contundentemente que morirá vistiendo la camiseta del Madrid. Pero sólo se le exige a Vinicius, ¿eh?, porque los demás sí se pueden permitir el lujo de ser misteriosos, de ser evasivos, de no ser claros. Por ejemplo, San Lamine Yamal sí se puede permitir ese lujo. Después de ser cambiado por Flick en el partido de Champions contra el Atalanta y ponerle caritas al entrenador (porque ese es otro de los lujos que sí se le consienten a Yamal), le preguntaron a San Lamine por su futuro y dijo exactamente esto: "Eso es tema de mis agentes". ¡Caramba! ¡Tema de mis agentes! No rugió entonces la marabunta ni hubo portadas ni encuestas ni programas de radio y de televisión. San Lamine tiene domesticado al monstruo de veinte millas de largo y dos de ancho.

Más allá del ruido, vayan desde aquí dos o tres conceptos objetivos claros. En el Real Madrid nadie está por encima del escudo, nadie. Ni Vinicius, que jamás lo ha pretendido, ni Mbappé ni nadie. Vini tiene todo el derecho del mundo a pedir en función de lo que, en mi opinión, lleva siendo desde hace tres años, o sea el mejor futbolista del planeta. Y, como siempre en estos casos, Florentino actuará con su habitual mano de hierro enfundada en un guante de seda. Por lo que a mí me cuentan, aunque aquí ya le cuentan muchas cosas a mucha gente, Vinicius quiere seguir en el Real Madrid y el Real Madrid quiere que Vinicius siga. Si hay un club que está acostumbrado al ruido externo ese es el Madrid. Y parece que a Vinicius el ruido no sólo no le distrae sino que le motiva. Los que se reían de él porque era un tronco al que se le bajaba la persiana cuando se quedaba solo delante del portero rival pretenden ahora quitárselo de encima porque es demasiado bueno como para estar jugando en el quince veces campeón de Europa. La marabunta vuelve a rugir y algunos madridistas vuelven a dejarse engatusar como antaño. Llevan 50 años comprando mercancía averiada y asumen ya una marcha que no se va a producir: "Por 200 millones le pongo un lacito", dicen. Y yo a ti te lo pongo por 2 euros.