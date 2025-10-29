Xabi, ¡dale cariño a Vinicius!

Lo primero que me gustaría decir sobre la situación de Vinicius y el cambio del otro día y su posterior reacción camino del vestuario es que yo no quiero tener razón. Decía Jorge Luis Borges que tener razón es una ordinariez y yo pienso lo mismo que él. El objetivo de una discusión, en éste caso deportiva, no tiene que ser el de tener o no tener razón sino el de extraer conclusiones de un modo, eso sí, razonado. Porque, ¿qué es tener la razón? ¿Y quién puede presumir de tenerla? Yo lo que quiero es dar mi opinión sin buscar en absoluto tener razón, que efectivamente es algo muy ordinario por petulante y soberbio. Ni tampoco pretendo convencer a nadie, ni en éste ni en ningún otro asunto. Me da igual convencer o no. Y, además, en el fútbol es muy difícil convencer porque la gente se atrinchera en su verdad, incluídos nosotros, los periodistas deportivos. O, por mejor decir, sobre todo nosotros, los periodistas deportivos. Agradezco también el interés de gente a la que quiero y admiro y de otra gente a la que no conozco de nada por intentar hacerme entrar precisamente en eso de lo que huyo, o sea en razón, más que nada porque aquí cada uno tiene la suya. Y la mía (porque yo sólo puedo hablar de la mía) está desprovista de interés alguno y sólo busca pasar un rato entretenido, que es para lo que sirve el fútbol. Que tenga razón Xabi o que la tenga Vinicius no va a salvar vidas y es más o menos intrascendente.

Dicho lo cual, al lío. Si es una verdad absoluta que el entrenador de un equipo, de cualquiera, puede hacer y deshacer a su antojo, ya no hay debate: Xabi Alonso puede hacer lo que le dé la real gana porque tiene el respaldo del club. Pero si, como yo creo, no se trata sólo de imponer sino de convencer, a las pruebas me remito de lo ocurrido el otro día para concluir que Xabi aún no ha convencido a Vinicius de cuál debe ser su papel en el equipo. Hablo por supuesto de oídas y desgraciadamente sin información que no sea partidista de la relación entre ambos, pero la reacción volcánica del jugador a mí me hace pensar que se ha sentido traicionado. Tengo que andar con mucho tiento en este asunto porque tengo a Richard Dees escuchando y es probable que salga en la sección del jueves que viene, pero lo que decía anoche en El Chiringuito Marcos Benito, que sí tiene información aunque sólo de una de las dos partes, es que Vinicius se sintió traicionado por Alonso y deduzco que eso es así porque el entrenador debió pedirle una serie de cosas para ser titular que el jugador interpreta que estaba llevando a cabo. De ahí la traición.

Me malicio que a Xabi no le convence el futbolista Vinicius pero este jugador es único en su especie, un extremo diferencial, uno de esos futbolistas que te pueden ganar partidos él sólo. Si a Xabi no le gusta el jugador deberá decirlo, en primer lugar al propio Vinicius y luego al club, más que nada para que el Real Madrid pueda obrar en consecuencia. El asunto es que yo pienso que en el club también creen que Vinicius es irrepetible y existe cierto consenso a propósito de que dejarle ir no sería una buena operación deportiva. ¿Dejar marchar a Vinicius para traer a quién en su lugar?

Hay mucha gente a la que, por fas o por nefas, no le gusta Vinicius, y no me refiero ahora al futbolista sino a la persona. Y como no les gusta la persona Vinicius empujan a Xabi para que trate de domarlo. Por ejemplo, Santi Segurola. El periodista del As, que despreciaba profundamente a Mourinho, se agarra ahora al mourinhista Alonso para que meta en vereda a Vini: "Xabi está hecho de teflón", dice hoy, "y Vinicius no lo sabe". Desde el punto de vista de alguien abiertamente antimadridista como es el caso de este periodista de Baracaldo podrá parecer que es bueno relacionarse con una estrella del fútbol mundial a través de un recubrimiento tan antiadherente como el teflón, pero yo creo que eso es malo para mi equipo, que es el Real Madrid, y bueno para el suyo, que siempre acaba siendo por cierto el Barça aunque él presuma de ser del Athletic Club.

Xabi, que es el mayor y el más veterano de los dos protagonistas de esta historia y que además cobra por arreglar problemas y no por provocarlos, deberá convencer a Vinicius, seducirlo si se me permite la expresión, demostrando eso de lo que presume Segurola en su nombre, la experiencia de tantos años como futbolista en la élite. Porque, amigos y amigas, el fútbol no es de los entrenadores sino de los jugadores y si, por lo que fuera, Vini acabara lejos del Bernabéu antes de tiempo y Alonso terminara sus días donde los acaban todos los entrenadores de fútbol que a lo largo de la historia han sido, el Real Madrid habrá hecho un pan con unas tortas.

¿Vinicius es raro? Seguro que debe ser más raro que un perro verde, y eso es así porque es una estrella del fútbol mundial. Él se considera a sí mismo un crack, y yo creo que tiene razón al creerlo. El desplante de Vinicius a su entrenador ha sido épico en el sentido de que no recuerdo un enfado semejante al del domingo, pero hoy decía Toni Kroos que a él tampoco le gustaba que le cambiaran. Si Alonso ha prometido meritocracia y Vinicius, que es una de sus estrellas, está cumpliendo con él, el entrenador también debe cumplir con su parte. Siempre se ha comentado que Xabi está por encima de la media y que es un tipo inteligente, yo no lo sé porque no me he tomado jamás un café con él. Sí sé que le gusta el cine de Garci y eso demuestra carácter, buen carácter. Y como le gusta el cine de Garci citaré la frase de una de sus películas, El abuelo: le pregunta don Rodrigo a don Pío lo siguiente: "Si te dieran a escoger entre el honor y el amor, ¿qué harías", y don Pío responde: "Si de eso que llamamos el honor pudiera hacerse una cosa material, sería muy bueno para abonar la tierra. Estiércol para criar la lechuga y el tomate". No seas como el teflón, Xabi, con Vinicius no. Lo que necesita ese chico es tu cariño. Dáselo. Dale el cariño que te está demandando y haz de él mejor jugador de lo que ya es. Si lo logras ganará el Real Madrid, de lo contrario perderemos los madridistas. Créeme, no es una cuestión de honor.