Xabi nunca se lo creyó

No hay derrotas dulces, en el Real Madrid no. Lo digo porque desde ayer por la noche vengo escuchando la milongaza de que el madridismo daba por bueno el 3-2 ante el Barça porque se temía lo peor. ¿Quién es el madridismo? Porque somos muchos millones distribuidos por el mundo, ¿eh? No hay derrotas que consoliden un proyecto, al menos no en el Real Madrid. En el Real Madrid los proyectos se consolidan con Ligas y con Copas de Europa. No hay partidos para salir del paso. En el Real Madrid todos los partidos son importantes, y lo son también todos los títulos. En el Real Madrid no hay títulos pequeños y títulos grandes. Yo, que soy insignificante y que, por supuesto, no represento en absoluto al Real Madrid, puedo pensar que la Supercopa de España es una filfa, e incluso lo puedo decir. Pero un entrenador del Real Madrid al que el Barça (no otro equipo, no, el Fútbol Club Barcelona) acaba de ganarle una final no puede salir de ninguno de los modos a decir que al fin y al cabo la Supercopa es el título menos importante de los que tienen que jugar esta temporada. A mí sí me alarman algunas llamadas de atención como, por ejemplo, ese 23% de aficionados madridistas que ayer, y según una encuesta del Chiringuito, se fueron satisfechos a la cama. Pero si alguien dice que en el club hay conformismo o relajación se equivoca de medio a medio, y hoy ha tenido la respuesta en la decisión de Florentino Pérez de destituir a Xabi Alonso como primer entrenador.

¿A quién ha echado a Florentino? Todos sabemos que la persona física que ha dejado hace unas horas de ser entrenador madridista se llama Xabier y se apellida Alonso de primero y Olano de segundo. Pero lo sabemos porque su aspecto físico lo delata. Mide aproximadamente un metro y ochenta y tres centímetros, pesa alrededor de 79 kilos, tiene 44 años recién cumplidos, habla como él y posee los rasgos físicos de Xabi Alonso, pero… ¿es él? Yo creo que ni el alonsista más acérrimo, el seguidor más fan de Xabi, puede decirme que, más allá del físico, el Alonso que hace un rato ha dejado de ser entrenador del Real Madrid es el mismo que se salió en el filial de la Real Sociedad o que ganó una Bundesliga con el Bayer Leverkusen. Desde mayo ha estado al frente del Real Madrid un señor que se parece físicamente a Xabi Alonso como se parecen dos gotas de agua pero… ¿es él? ¿Ha sido este Xabi el entrenador que tenía a sus jugadores enchufadísimos? ¿Ha sido este Xabi el entrenador transformador que tomaba decisiones desde el banquillo que cambiaban los partidos? ¿Ha sido este Xabi el entrenador que conseguía que sus jugadores presionaran muy arriba? Este Xabi del Real Madrid no ha sido aquel Xabi y ha sido su renuncia a comportarse como él mismo, de un modo natural, sin miedo a nada ni a nadie, lo que le ha costado el puesto. No han sido los jugadores los que le han hecho la cama, no, ha sido él mismo quien se la ha hecho. ¿Y por qué? ¿Y para qué?

Yo, y es público y notorio, nunca participé de la excitación generalizada por el fichaje de Alonso. No participé de ella y no porque no quisiera que al Real Madrid le fuera muy bien y Alonso consiguiera que Mbappé y Vinicius presionaran como leones, no, qué va. Yo no participé del jolgorio porque ya soy muy mayor y he visto a muchos candidatos que luego no pasaron de eso, de candidatos. ¿Tiene conocimientos Xabi? Por supuesto que los tiene. ¿Triunfará lejos del Real Madrid? No me cabe la menor duda de que lo hará. Pero el Real Madrid es un lugar muy complicado, es un sitio en el que hay muchos cables, unos rojos, otros verdes, otros azules… y no todo el mundo sabe conectarlos al mismo tiempo. Ni quiere hacerlo. El otro día dije que a Xabi se le estaba poniendo cara de Rafa Benítez y me he equivocado por 8 días. Al madrileño le destituyeron un 4 de enero de 2016 y a Alonso le han echado un 12 de enero de 10 años después. Transcurrido mucho tiempo desde su adiós anticipado, Rafa, que era otro gran conocedor de la teoría, dijo que a su proyecto le había faltado tiempo, que es precisamente lo que nunca tiene el Real Madrid ni con éste ni con ningún entrenador.

Hoy mismo, en el Twich del Chiringuito, especulábamos sobre si, llegados ya casi al mes de febrero, era conveniente o no dar un golpe de timón. Yo lo habría dado en octubre. O en noviembre. O antes de Navidades. Imagino que Florentino y la gente que le asesora habrán esperado hasta el último momento hasta ver cómo le iba en la Supercopa, y en la Supercopa le ha ido mal porque ha perdido, y ni más ni menos que con el Barça. No sabría deciros si esta decisión es buena o es mala, para eso habrá que esperar un poco más. Pero sí es una señal de alarma que se lanza desde el club al vestuario y que va precisamente en la línea contraria de la relajación: oiganme, aquí no vale con perder por la mínima porque en el mejor club deportivo de la historia no existen las derrotas dignas. Xabi se va sin que sepamos qué pretendía hacer realmente ni cuál era su plan secreto. Quiero creer que tenía uno pero, si lo tenía, ni a mí ni a nadie nos lo ha mostrado. Ha sido una decepción para todos y supongo que lo ha sido para él mismo también porque, como decía al principio, este señor que ha estado sentado en el banquillo tenía los ojos de Xabi, la nariz de Xabi, las orejas, las manos, los pies y el pelo de Xabi, se movía como Xabi y hablaba como él pero no era Xabi, era otro.

Y ahora Arbeloa. Si Álvaro es listo, y yo creo que lo es, verá el reguero de miguitas de pan que han ido dejando por el camino Rafa Benítez, Julen Lopetegui o Xabi Alonso… ¡para no seguirlo! No lo sigas, Álvaro, por ahí no. Stop. ¡Peligro! Sé tú mismo. Toma tus decisiones. Confía. Cree. Ten fe. Ya has visto que pretender ser otro no vale para nada. Ten como referencia ese mal ejemplo de algunos de tus antecesores pero para no seguirlo. No quieras ser como nadie, sé como eres tú. Y sé honesto. Y habla con los futbolistas, cuéntales qué quieres hacer, gánatelos. Convence a los jugadores. Lidéralos. No impongas, seduce. Y gana, Álvaro, gana. Porque como tú bien sabes en el Real Madrid sólo valen las victorias y no hay dulces derrotas. Ni hay tiempo. Y Xabi: suerte, de verdad. Te deseo lo mejor. No funcionó pero te deseo lo mejor. El Real Madrid no es para todos. No es un desdoro.